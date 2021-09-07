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Компания-оператор заявила о сварке последней трубы газопровода "Северный поток-2"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Компания-оператор заявила о сварке последней трубы газопровода

Компания Nord Stream 2 AG, являющейся оператором газопровода "Северный поток-2", сообщила о завершении сварка труб газопровода.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, согласно распространенному сообщению компании-оператора, в понедельник, 6 сентября, на трубоукладочные судне Fortuna была сварена последняя труба из двух ниток газопровода.

По данным компании, труба будет опущена на морское дно в водах Германии. Цель операции - соединить участок трубопровода, идущего от побережья Германии, с участком, который идет из датских вод. После этого будут проведены "необходимые меры перед вводом в эксплуатацию". В компании надеются запустить газопровод в эксплуатацию до конца текущего года.

В будущем этот газопровод общей протяженностью более 1,2 тысячи километров позволит поставлять российский природный газ напрямую в Германию в гораздо больших масштабах, чем раньше. В компании Nord Stream 2 AG отмечают, что газопровод поможет удовлетворить долгосрочные потребности европейского энергетического рынка в импорте природного газа, повысит безопасность и надежность поставок и позволит получать российский "газ на справедливых экономических условиях".

Напомним, в июле этого года Берлин и Вашингтон достигли согласия относительно завершения строительства газопровода "Северный поток-2". В то же время в Берлине постоянно подчеркивают, что выступают за сохранение за Украиной статуса транзитера российского газа в Европу и не позволят России использовать газ как оружие.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Северный поток-2" заработает уже через несколько дней, - Лавров

Вместе с тем, Киев и ряд восточноевропейских государств рассматривают "Северный поток-2" как геополитический проект Кремля, который представляет экономическую и политическую угрозу.
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Топ комментарии
+7
Цены на коммуналку поднимут, и кто потеряет?
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07.09.2021 09:26
+3
На потере денег за транзит украинцы не потеряют ничего, потеряют всякие ветренки, коболевы и другие олигофрены Компания-оператор заявила о сварке последней трубы газопровода "Северный поток-2" - Цензор.НЕТ 1995
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07.09.2021 09:20
+3
Кончилась слюна /не построят сп-2 ,не построят кримский мост /
Сами не можем бурить скажины
От импорта газа нужно было отказаться Лет 20 назад /это было возможно/
Тогда можно было бы говарить с россией и ес
А теперь нет слов мы в глубокой -..........
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07.09.2021 09:36
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На потере денег за транзит украинцы не потеряют ничего, потеряют всякие ветренки, коболевы и другие олигофрены Компания-оператор заявила о сварке последней трубы газопровода "Северный поток-2" - Цензор.НЕТ 1995
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07.09.2021 09:20 Ответить
Цены на коммуналку поднимут, и кто потеряет?
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07.09.2021 09:26 Ответить
Вовачка. Смєтуни його смєтут за це.
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07.09.2021 09:30 Ответить
"акаквіхатели", приехать в город и жить нахаляву?
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07.09.2021 09:31 Ответить
Зеленський: Знайшли "цікаве рішення", щоб вдвічі знизити тарифи на тепло

Компания-оператор заявила о сварке последней трубы газопровода "Северный поток-2" - Цензор.НЕТ 6565
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07.09.2021 09:33 Ответить
Да! это бабосы этих ушлёпков
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07.09.2021 09:38 Ответить
Куб халявного газу всігда куб халявного газу. Даже для канцлєров.
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07.09.2021 09:25 Ответить
Як правило халява завжди боком виходить.
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07.09.2021 09:29 Ответить
Хренасе халявного, москалі вже 10 млрд євро заплатили НАТО за право продавати газ.
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07.09.2021 09:39 Ответить
детей учите , господа ,
что побеждает зло - всегда ! ..Компания-оператор заявила о сварке последней трубы газопровода "Северный поток-2" - Цензор.НЕТ 2384
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07.09.2021 09:31 Ответить
Кончилась слюна /не построят сп-2 ,не построят кримский мост /
Сами не можем бурить скажины
От импорта газа нужно было отказаться Лет 20 назад /это было возможно/
Тогда можно было бы говарить с россией и ес
А теперь нет слов мы в глубокой -..........
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07.09.2021 09:36 Ответить
Ви безумовно, а так Україна купляла 50 млрд кубів газу в рік, тепер всього 20, неважливо у кого, геніально Газпром.
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07.09.2021 09:37 Ответить
Так це називається бізнес, хоча раніше називалось таким простим словом спекуляція.
Там купив тут впарив і нічого не зробив.
Навіщо було розробляти свої технології та родовища, якщо можна всього навсього перепродати???
Ось тільки за це всіх колишніх і теперішніх міністрів, президентів слід судити і надати їм мінімальну пенсію на утримання їх особистих, а не державних, маєтків. Вписали собі в Конституцію пожиттєве утримання і в трембіту не дують.
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07.09.2021 09:50 Ответить
Зварка останньої труби, відкриття першого краника, запалення першої комфорки, запускайте вже, придурки.
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07.09.2021 09:36 Ответить
Если у рантье отобрать все квартиры, которые он сдает, он умрет с голода?
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07.09.2021 09:36 Ответить
Ні, але якщо не перебудується, то по соціальним сходам зповзе.
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07.09.2021 09:38 Ответить
Так вот и я о том же! Вместо того чтобы пытаться "предотвратить непредотвратимое" лучше бы с коррупцией боролись, не которой Украина ежегодно теряет десятки млрд.$. Но ... пчелы против меда не бывают.
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07.09.2021 10:09 Ответить
Зло торжествует багодаря своей пятой колонне на Западе, особенно в высших эшелонах.
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07.09.2021 10:06 Ответить
«Мы подарим капиталистам верёвку, на которой они повесятся»- В.И. Ленин
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07.09.2021 12:38 Ответить
Ага,це як у пісні : "первий поцелуй,первая любовь..." Компанія-оператор заявила про зварювання останньої труби газопроводу "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 4298
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07.09.2021 10:10 Ответить
меркельша бьется в экстазе.... должность в газпроме ей обеспечена.....
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07.09.2021 20:52 Ответить
 
 