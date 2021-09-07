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Компанія-оператор заявила про зварювання останньої труби газопроводу "Північний потік-2"

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Компанія-оператор заявила про зварювання останньої труби газопроводу

Компанія Nord Stream 2 AG, що є оператором газопроводу "Північний потік-2", повідомила про завершення зварювання труб газопроводу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, згідно з поширеним повідомленням компанії-оператора, в понеділок, 6 вересня, на трубоукладальному судні Fortuna було зварено останню трубу з двох ниток газопроводу.

За даними компанії, труба буде опущена на морське дно у водах Німеччини. Мета операції - з'єднати ділянку трубопроводу, що йде від узбережжя Німеччини, з ділянкою, що йде з данських вод. Після цього будуть проведені "необхідні заходи перед введенням в експлуатацію". У компанії сподіваються запустити газогін у експлуатацію до кінця поточного року.

У майбутньому цей газопровід загальною протяжністю понад 1,2 тисячі кілометрів дозволить поставляти російський природний газ напряму до Німеччини в набагато більших масштабах, ніж раніше. У компанії Nord Stream 2 AG наголошують, що газопровід допоможе задовольнити довгострокові потреби європейського енергетичного ринку в імпорті природного газу, підвищить безпеку і надійність поставок і уможливить отримувати російський "газ на справедливих економічних умовах".

Нагадаємо, в липні цього року Берлін і Вашингтон досягли згоди щодо завершення спорудження газопроводу "Північний потік-2". Водночас у Берліні постійно наголошують, що виступають за збереження за Україною статусу транзитера російського газу до Європи й не дозволять Росії використовувати газ як зброю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Північний потік-2" запрацює вже через кілька днів, - Лавров

Натомість Київ і низка східноєвропейських держав розглядають "Північний потік-2" як геополітичний проєкт Кремля, що становить економічну й політичну загрозу.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
Цены на коммуналку поднимут, и кто потеряет?
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07.09.2021 09:26
+3
На потере денег за транзит украинцы не потеряют ничего, потеряют всякие ветренки, коболевы и другие олигофрены Компания-оператор заявила о сварке последней трубы газопровода "Северный поток-2" - Цензор.НЕТ 1995
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07.09.2021 09:20
+3
Кончилась слюна /не построят сп-2 ,не построят кримский мост /
Сами не можем бурить скажины
От импорта газа нужно было отказаться Лет 20 назад /это было возможно/
Тогда можно было бы говарить с россией и ес
А теперь нет слов мы в глубокой -..........
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07.09.2021 09:36
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На потере денег за транзит украинцы не потеряют ничего, потеряют всякие ветренки, коболевы и другие олигофрены Компания-оператор заявила о сварке последней трубы газопровода "Северный поток-2" - Цензор.НЕТ 1995
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07.09.2021 09:20 Відповісти
Цены на коммуналку поднимут, и кто потеряет?
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07.09.2021 09:26 Відповісти
Вовачка. Смєтуни його смєтут за це.
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07.09.2021 09:30 Відповісти
"акаквіхатели", приехать в город и жить нахаляву?
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07.09.2021 09:31 Відповісти
Зеленський: Знайшли "цікаве рішення", щоб вдвічі знизити тарифи на тепло

Компания-оператор заявила о сварке последней трубы газопровода "Северный поток-2" - Цензор.НЕТ 6565
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07.09.2021 09:33 Відповісти
Да! это бабосы этих ушлёпков
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07.09.2021 09:38 Відповісти
Куб халявного газу всігда куб халявного газу. Даже для канцлєров.
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07.09.2021 09:25 Відповісти
Як правило халява завжди боком виходить.
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07.09.2021 09:29 Відповісти
Хренасе халявного, москалі вже 10 млрд євро заплатили НАТО за право продавати газ.
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07.09.2021 09:39 Відповісти
детей учите , господа ,
что побеждает зло - всегда ! ..Компания-оператор заявила о сварке последней трубы газопровода "Северный поток-2" - Цензор.НЕТ 2384
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07.09.2021 09:31 Відповісти
Кончилась слюна /не построят сп-2 ,не построят кримский мост /
Сами не можем бурить скажины
От импорта газа нужно было отказаться Лет 20 назад /это было возможно/
Тогда можно было бы говарить с россией и ес
А теперь нет слов мы в глубокой -..........
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07.09.2021 09:36 Відповісти
Ви безумовно, а так Україна купляла 50 млрд кубів газу в рік, тепер всього 20, неважливо у кого, геніально Газпром.
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07.09.2021 09:37 Відповісти
Так це називається бізнес, хоча раніше називалось таким простим словом спекуляція.
Там купив тут впарив і нічого не зробив.
Навіщо було розробляти свої технології та родовища, якщо можна всього навсього перепродати???
Ось тільки за це всіх колишніх і теперішніх міністрів, президентів слід судити і надати їм мінімальну пенсію на утримання їх особистих, а не державних, маєтків. Вписали собі в Конституцію пожиттєве утримання і в трембіту не дують.
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07.09.2021 09:50 Відповісти
Зварка останньої труби, відкриття першого краника, запалення першої комфорки, запускайте вже, придурки.
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07.09.2021 09:36 Відповісти
Если у рантье отобрать все квартиры, которые он сдает, он умрет с голода?
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07.09.2021 09:36 Відповісти
Ні, але якщо не перебудується, то по соціальним сходам зповзе.
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07.09.2021 09:38 Відповісти
Так вот и я о том же! Вместо того чтобы пытаться "предотвратить непредотвратимое" лучше бы с коррупцией боролись, не которой Украина ежегодно теряет десятки млрд.$. Но ... пчелы против меда не бывают.
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07.09.2021 10:09 Відповісти
Зло торжествует багодаря своей пятой колонне на Западе, особенно в высших эшелонах.
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07.09.2021 10:06 Відповісти
«Мы подарим капиталистам верёвку, на которой они повесятся»- В.И. Ленин
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07.09.2021 12:38 Відповісти
Ага,це як у пісні : "первий поцелуй,первая любовь..." Компанія-оператор заявила про зварювання останньої труби газопроводу "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 4298
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07.09.2021 10:10 Відповісти
меркельша бьется в экстазе.... должность в газпроме ей обеспечена.....
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07.09.2021 20:52 Відповісти
 
 