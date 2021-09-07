Тимошенко: Повестка дня ВР "напичкана" лоббистскими законопроектами, бюджет Украины разделяется в пользу "каких-то шулеров"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Почти 70% украинцев считают, что страна двигается в неправильном направлении.
Об этом сегодня на согласительном совете ВР заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.
По ее словам, это означает, что политикам нужно немедленно объединяться вокруг пересмотра курса страны, а не продолжать разногласия и ссоры.
"Мы сейчас слышим новые лозунги, такие как деолигархизация, это все важно. Но я хочу, чтобы вернулись к тем лозунгам, с которыми шли на выборы - конец эпохи бедности. Где этот конец, можно спросить? Где по 4 тыс. евро зарплата работникам сферы образования, где обещанное снижение тарифов", - подчеркнула нардеп.
Она считает, что повестка дня работы ВР "напичкана" лоббистскими законопроектами, где бюджет Украины разделяется в пользу "каких-то шулеров".
"Если не повернетесь лицом к людям и не начнете делать шаги, которые не лоббистские и не забирают у Украины последние ресурсы, и до последней копейки у людей, реально не дадите ощущение, что эпоха бедности заканчивается, поверьте, праздновать в Украине уже будет нечего", - резюмировала она.
Пожалуйста, подождите...
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(Колись мати останнього гетьмана України - Розумовського мала "рожеву мрію" - мать свій шинок у селі Вона так до смерті і залишилася з психологією "шинкарки", навіть будучи графинею А ВАНА була, та так і залишиться "базарною спекулянткою"
Ну це безумовно, бо я ними не граю ніколи - самі факти і нічого іншого.
. Приберіть його з нафти, енергетики, авіації, банківської сфери.
І буде вам щастя.!
Це робить вся система після 2005 року - отримала чорну мітку за Криворіжсталь. А місцева ботва вважає вбиту їй до Тимошенко ненависть власними думками.
Здесь они полностью единодушны с порохоботами.
Оно и не удивительно. Между ними разница только в фамилии фюрера.
Ни одного законопроекта о том о чем она сейчас шепчет ее фракция в раду не предоставила..
В общем по сути это просто очередной пустой треп от старушки...
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"на 3000 грв можно было жить"--при курсе 5 это 600 баксов, так на 600 баксов и сейчас можно жить)))
Перед цією Постановою для всіх побутових споживачів* діяла ціна 7,188 грн. за 1 куб.м.
Дивись рядок Ціни, які діяли з 01.04.2015 по 30.04.2016 Квітень 2016 р.* Для всіх побутових споживачів - 7,188 грн. за 1 куб.м. Постановою № 315 від 27.04.16 ціна зменьшувалась, але завдяки позову Тимошенко це зменьшення визнано незаконним.