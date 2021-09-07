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Тимошенко: Повестка дня ВР "напичкана" лоббистскими законопроектами, бюджет Украины разделяется в пользу "каких-то шулеров"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Тимошенко: Повестка дня ВР

Почти 70% украинцев считают, что страна двигается в неправильном направлении.

Об этом сегодня на согласительном совете ВР заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

По ее словам, это означает, что политикам нужно немедленно объединяться вокруг пересмотра курса страны, а не продолжать разногласия и ссоры.

"Мы сейчас слышим новые лозунги, такие как деолигархизация, это все важно. Но я хочу, чтобы вернулись к тем лозунгам, с которыми шли на выборы - конец эпохи бедности. Где этот конец, можно спросить? Где по 4 тыс. евро зарплата работникам сферы образования, где обещанное снижение тарифов", - подчеркнула нардеп.

Она считает, что повестка дня работы ВР "напичкана" лоббистскими законопроектами, где бюджет Украины разделяется в пользу "каких-то шулеров".

"Если не повернетесь лицом к людям и не начнете делать шаги, которые не лоббистские и не забирают у Украины последние ресурсы, и до последней копейки у людей, реально не дадите ощущение, что эпоха бедности заканчивается, поверьте, праздновать в Украине уже будет нечего", - резюмировала она.

Читайте также: Тимошенко призвала украинцев не продавать землю: Сейчас будут скупать за бесценок

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+18
Вау, де вона була стільки часу, Сулиму бавила?
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07.09.2021 09:56
+17
До того ж Вана, попри критику Вовочкого бєспрєдєлу, голосує за всі його ініціативи.
Дадуть Юльці частину бюджетного пирога - проголосує і цього разу.
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07.09.2021 10:07
+17
Тимошенко: Повестка дня ВР "напичкана" лоббистскими законопроектами, бюджет Украины разделяется в пользу "каких-то шулеров" - Цензор.НЕТ 2349
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07.09.2021 10:10
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Є за що, насправді.
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07.09.2021 10:41 Ответить
Панночко, я заре накапаю на Вас пану Измерителю Кривизны - бочку катить на Ульянку Громову(бо преть, сама не зная куда, шо бульдозер)...
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07.09.2021 10:23 Ответить
Да, да... Спробуйте Тимошенко: Порядок денний ВР "напханий" лобістськими законопроєктами, бюджет України розподіляється на користь "якихось шулерів" - Цензор.НЕТ 1209
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07.09.2021 10:41 Ответить
Кепськi моi справи, пан носа не висовуе. Мабуть, сам мае сором. iз-за бахiнi...
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07.09.2021 10:51 Ответить
Бабу Юлю вообще слушать нельзя, эту старуху давно пора гнать на пенсию, а лучше в тюрьму куда её по правде было что садить, выехала на волне революции. Она политический мусор, приспособленка и популистка, воровка и враг государства.
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07.09.2021 10:14 Ответить
Вибачайте, але заспамили за самолайк, хоча у вас і так було б достатньо прихильників.
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07.09.2021 10:19 Ответить
Читаю коменты и офигеваю - порохоботы и зелеботы слились в эстазе от ненависти к одному из немногих достойных политиков.
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07.09.2021 10:20 Ответить
Як політик вона супер, як людина не дуже, тому і програє регулярно, можливо електорат поганий їй попався.
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07.09.2021 10:23 Ответить
Ну да, баб Юля - меркантильная людина, в плане своей рубашки ближе к телу. Не, Юлечка не нагадуе тупу курку , яка гребе вiд себе, ще й в полiтицi - зась...
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07.09.2021 10:27 Ответить
Тимошенко: Порядок денний ВР "напханий" лобістськими законопроєктами, бюджет України розподіляється на користь "якихось шулерів" - Цензор.НЕТ 3726

...
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07.09.2021 10:30 Ответить
Вона надто жадібна до грошей і влади - ні з ким ділиться не хоче! А людьми користується, поки їй вигідно, а потім, коли бачить, що з них нема чого вже мать, або вона отримала те що хоче - "кидає" З часом основна маса її прихильників це "кидалово" розкуштували і від неї відвернулися Тимошенко: Порядок денний ВР "напханий" лобістськими законопроєктами, бюджет України розподіляється на користь "якихось шулерів" - Цензор.НЕТ 7656
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07.09.2021 10:44 Ответить
А тоді війна була? А щодо "фактів" - я вчився колись в одній групі з капітаном - опером Дніпропетровського УБОЗ Так він багато про неї нарозказував! І про шашні з Лазаренком, і про пізніше (коли вона прем"єрствувала) - про літаки з контрабандою через Дніпропетровські аеродроми, і багато про що ще!
(Колись мати останнього гетьмана України - Розумовського мала "рожеву мрію" - мать свій шинок у селі Вона так до смерті і залишилася з психологією "шинкарки", навіть будучи графинею А ВАНА була, та так і залишиться "базарною спекулянткою"
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07.09.2021 14:32 Ответить
Та самий головний факт - те що від неї основна маса людей відвернулася! Тому що вона - патологічна брехуха!
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07.09.2021 17:59 Ответить
Самий головний факт, що кидали її, а не вона - Турчинови і решта побратимів-кон'юнктурщиків.
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07.09.2021 23:38 Ответить
Вони її не "кидали", а "покидали" - коли бачили, як вона людей використовує, а потім об них "ноги витирає"!!! Не "грай словами" - я вмію це робить краще за тебе!!!
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08.09.2021 07:21 Ответить
"Не "грай словами" - я вмію це робить краще за тебе!!!"

Ну це безумовно, бо я ними не граю ніколи - самі факти і нічого іншого.
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08.09.2021 19:26 Ответить
Ти про порохоботів хвилюєшся , а я вимагаю від зелених чмошників прибрати Беню Коломойшу звідусіль , куди проникла ця варанья морда
. Приберіть його з нафти, енергетики, авіації, банківської сфери.
І буде вам щастя.!
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07.09.2021 10:34 Ответить
Дык, этим то бубочку в США и натолкли мордой об стол, видели каким он был после "экзекуции"... почав навiть в брифинге копiювати на все 100500 самого Залдостанова(непроизвольно, бо, внатуре, на 80% сам им является - 3 слова в речення не може зв`язати, А ЯКЩО Й ЗВ`яже, то речення до речення не пасуе...)...
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07.09.2021 10:48 Ответить
тімашонка не найрозумніша, а найбрехливіша, тому й не обирають.
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07.09.2021 20:04 Ответить
Якщо тупі (доведено нашими економічними здобутками за 30 років) когось вперто не обирають, то він напевно не такий, як вони.
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07.09.2021 23:41 Ответить
бо напевно, точніш точно, бачать що у вОни здобутків немає, від неї одні збитки
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08.09.2021 08:03 Ответить
"Зеля робить все, аби знищити Юлю"...
Це робить вся система після 2005 року - отримала чорну мітку за Криворіжсталь. А місцева ботва вважає вбиту їй до Тимошенко ненависть власними думками.
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07.09.2021 23:45 Ответить
вОна сама себе нищить і робити нічого не треба
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08.09.2021 08:03 Ответить
Зелеботов очень мало. Это кацапы в основном.
Здесь они полностью единодушны с порохоботами.
Оно и не удивительно. Между ними разница только в фамилии фюрера.
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07.09.2021 11:29 Ответить
Да, и по сути, что она сказала не верно по тому, что происходит в стране?
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07.09.2021 10:31 Ответить
А по сути тут все просто...фракция йуляхи в раде голосует в унисон со слугами по всем законопроектам...
Ни одного законопроекта о том о чем она сейчас шепчет ее фракция в раду не предоставила..
В общем по сути это просто очередной пустой треп от старушки...
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07.09.2021 10:41 Ответить
Кажеш по всім проектам в унісон? А хто голосував в унісон з зеленню за розпродаж землі?
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07.09.2021 10:55 Ответить
запускайте срочно ваньку сулиймана а то тут вану паплюжать з усіх сторін !
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07.09.2021 11:03 Ответить
Ему стыдно за Юлю, мабуть, он тока изподтишочка подспамливает - все шо может.
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07.09.2021 11:08 Ответить
когда-то и я так думал... Ничем качественно Юлия Тимошенко не отличается от своих конкурентов по борьбе за власть - от Фирташа и прочих.

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07.09.2021 19:38 Ответить
Семья Юлии Тимошенко получила доход в 2,4 млн грн от кипрской компании Diafox Consulting Limited, на которую в Украине оформлена сеть ломбардов "Дешева готівка". Центральный офис ломбарда находится в партийном здании, "защищенном" депутатской приемной избранника от БЮТ Сергея Власенко
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07.09.2021 19:49 Ответить
вивести з кризи і завести в кацапську жопу
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07.09.2021 20:07 Ответить
телеф. разговор -Тимошенко:"Эта биомасса мне поверит. Я тебя мало крышевала, когда Порошенко дела тебе шил? Я замазываюсь и замазываюсь, меня уже Пиня козлит за то, что я в коррупционной связи с тобой"
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07.09.2021 19:53 Ответить
1995 рік проти Юлії Тимошенко було порушено першу кримінальну справу - за контрабанду $26 тис. Тимошенко затримали у Запорізькому аеропорту. До слова, серед тих, хто визволяв Юлю з першого її СІЗО, був Віктор Пінчук. Аналогічна справа була порушена у Москві - у речах подружжя Тимошенко
На закупке "Тамифлю" Тимошенко "наварила" 19 миллионов долларов
Суд США по округу Орегон вынес первое решение в пользу украинского государственного предприятия «Укрвакцина» и против ответчика - корпорации Olden Group, LLC. Эта корпорация, как известно, вместе с украинской компанией «Интерфарм» выступали посредниками в закупке вакцины «Тамифлю» на средства украинского государственного бюджета, осуществленной правительством Тимошенко
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07.09.2021 19:54 Ответить
В августе 2011 года, через несколько дней после ареста Тимошенко по газовому делу, и тогда первый заместитель генпрокурора Ренат Кузьмин заявил: «Допрошенный прокуратурой США свидетель по делу Лазаренко прямо сказал, что киллер за убийство Щербаня получил деньги со счетов Лазаренко и Тимошенко
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07.09.2021 19:55 Ответить
так и минимальная пенсия при тарифах 500 была 800)))
"на 3000 грв можно было жить"--при курсе 5 это 600 баксов, так на 600 баксов и сейчас можно жить)))
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08.09.2021 02:40 Ответить
Ось архів цін на газ для населення https://gas.kr.ua/arxiv-czin.html
Перед цією Постановою для всіх побутових споживачів* діяла ціна 7,188 грн. за 1 куб.м.
Дивись рядок Ціни, які діяли з 01.04.2015 по 30.04.2016 Квітень 2016 р.* Для всіх побутових споживачів - 7,188 грн. за 1 куб.м. Постановою № 315 від 27.04.16 ціна зменьшувалась, але завдяки позову Тимошенко це зменьшення визнано незаконним.
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07.09.2021 20:00 Ответить
У визнаній судом незаконній Постанові уряду № 315 від 27.04.16 ціни на опалення не встановлюються і не можуть бути змінені за цім рішенням суду, а от зменьшеня ціни на газ на 0,31грн./куб.м. відмінено. За рік домогосподарства витрачають 2к і більше кубів, за майже 3 роки більше 6к. от і рахуй скільки, завдяки медвежій послузі Тимошенко людям донарахували газопостачальники.
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07.09.2021 20:01 Ответить
ты глянь... бабку юльку от кормушки оторвали.....
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07.09.2021 20:55 Ответить
Юлия Владимировна как всегда права!
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08.09.2021 20:14 Ответить
дуже мудра жінка і дуже правильна думка, я за неї завжди!
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08.09.2021 20:40 Ответить
ох и разжирела юля.. голодает за украинцев...
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09.09.2021 14:41 Ответить
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