Тимошенко: Порядок денний ВР "напханий" лобістськими законопроєктами, бюджет України розподіляється на користь "якихось шулерів"

Майже 70% українців вважають, що країна рухається в неправильному напрямку.

Про це сьогодні на погоджувальній раді ВР заявила лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

За її словами, це означає, що політикам потрібно негайно об'єднуватися навколо перегляду курсу країни, а не продовжувати множити розбіжності і сварки.

"Ми зараз чуємо нові гасла, як-от деолігархізація, це все важливо. Але я хочу, щоб повернулися до тих гасел, з якими йшли на вибори - кінець епохи бідності. Де цей кінець, можна запитати? Де по 4 тис. євро зарплата працівникам сфери освіти, де обіцяне зниження тарифів?" - підкреслила нардеп.

Вона вважає, що порядок денний роботи ВР "напханий" лобістськими законопроєктами, де бюджет України розподіляється на користь "якихось шулерів".

"Якщо не повернетесь обличчям до людей і не почнете робити кроки, які не лобістські і не забирають у України останні ресурси, і до останньої копійки у людей, реально не дасте відчуття, що епоха бідності закінчується, повірте, святкувати в Україні вже не буде чого", - резюмувала вона.

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