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Тимошенко: Порядок денний ВР "напханий" лобістськими законопроєктами, бюджет України розподіляється на користь "якихось шулерів"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Тимошенко: Порядок денний ВР

Майже 70% українців вважають, що країна рухається в неправильному напрямку.

Про це сьогодні на погоджувальній раді ВР заявила лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

За її словами, це означає, що політикам потрібно негайно об'єднуватися навколо перегляду курсу країни, а не продовжувати множити розбіжності і сварки.

"Ми зараз чуємо нові гасла, як-от деолігархізація, це все важливо. Але я хочу, щоб повернулися до тих гасел, з якими йшли на вибори - кінець епохи бідності. Де цей кінець, можна запитати? Де по 4 тис. євро зарплата працівникам сфери освіти, де обіцяне зниження тарифів?" - підкреслила нардеп.

Вона вважає, що порядок денний роботи ВР "напханий" лобістськими законопроєктами, де бюджет України розподіляється на користь "якихось шулерів".

"Якщо не повернетесь обличчям до людей і не почнете робити кроки, які не лобістські і не забирають у України останні ресурси, і до останньої копійки у людей, реально не дасте відчуття, що епоха бідності закінчується, повірте, святкувати в Україні вже не буде чого", - резюмувала вона.

Читайте також: В Україні немає багатих, до середнього класу себе зараховує 1% домогосподарств, 67% - відносять себе до категорії бідних, - Держстат

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+18
Вау, де вона була стільки часу, Сулиму бавила?
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07.09.2021 09:56
+17
До того ж Вана, попри критику Вовочкого бєспрєдєлу, голосує за всі його ініціативи.
Дадуть Юльці частину бюджетного пирога - проголосує і цього разу.
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07.09.2021 10:07
+17
Тимошенко: Повестка дня ВР "напичкана" лоббистскими законопроектами, бюджет Украины разделяется в пользу "каких-то шулеров" - Цензор.НЕТ 2349
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07.09.2021 10:10
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Є за що, насправді.
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07.09.2021 10:41 Відповісти
Панночко, я заре накапаю на Вас пану Измерителю Кривизны - бочку катить на Ульянку Громову(бо преть, сама не зная куда, шо бульдозер)...
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07.09.2021 10:23 Відповісти
Да, да... Спробуйте Тимошенко: Порядок денний ВР "напханий" лобістськими законопроєктами, бюджет України розподіляється на користь "якихось шулерів" - Цензор.НЕТ 1209
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07.09.2021 10:41 Відповісти
Кепськi моi справи, пан носа не висовуе. Мабуть, сам мае сором. iз-за бахiнi...
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07.09.2021 10:51 Відповісти
Бабу Юлю вообще слушать нельзя, эту старуху давно пора гнать на пенсию, а лучше в тюрьму куда её по правде было что садить, выехала на волне революции. Она политический мусор, приспособленка и популистка, воровка и враг государства.
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07.09.2021 10:14 Відповісти
Вибачайте, але заспамили за самолайк, хоча у вас і так було б достатньо прихильників.
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07.09.2021 10:19 Відповісти
Читаю коменты и офигеваю - порохоботы и зелеботы слились в эстазе от ненависти к одному из немногих достойных политиков.
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07.09.2021 10:20 Відповісти
Як політик вона супер, як людина не дуже, тому і програє регулярно, можливо електорат поганий їй попався.
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07.09.2021 10:23 Відповісти
Ну да, баб Юля - меркантильная людина, в плане своей рубашки ближе к телу. Не, Юлечка не нагадуе тупу курку , яка гребе вiд себе, ще й в полiтицi - зась...
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07.09.2021 10:27 Відповісти
Тимошенко: Порядок денний ВР "напханий" лобістськими законопроєктами, бюджет України розподіляється на користь "якихось шулерів" - Цензор.НЕТ 3726

...
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07.09.2021 10:30 Відповісти
Вона надто жадібна до грошей і влади - ні з ким ділиться не хоче! А людьми користується, поки їй вигідно, а потім, коли бачить, що з них нема чого вже мать, або вона отримала те що хоче - "кидає" З часом основна маса її прихильників це "кидалово" розкуштували і від неї відвернулися Тимошенко: Порядок денний ВР "напханий" лобістськими законопроєктами, бюджет України розподіляється на користь "якихось шулерів" - Цензор.НЕТ 7656
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07.09.2021 10:44 Відповісти
А тоді війна була? А щодо "фактів" - я вчився колись в одній групі з капітаном - опером Дніпропетровського УБОЗ Так він багато про неї нарозказував! І про шашні з Лазаренком, і про пізніше (коли вона прем"єрствувала) - про літаки з контрабандою через Дніпропетровські аеродроми, і багато про що ще!
(Колись мати останнього гетьмана України - Розумовського мала "рожеву мрію" - мать свій шинок у селі Вона так до смерті і залишилася з психологією "шинкарки", навіть будучи графинею А ВАНА була, та так і залишиться "базарною спекулянткою"
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07.09.2021 14:32 Відповісти
Та самий головний факт - те що від неї основна маса людей відвернулася! Тому що вона - патологічна брехуха!
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07.09.2021 17:59 Відповісти
Самий головний факт, що кидали її, а не вона - Турчинови і решта побратимів-кон'юнктурщиків.
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07.09.2021 23:38 Відповісти
Вони її не "кидали", а "покидали" - коли бачили, як вона людей використовує, а потім об них "ноги витирає"!!! Не "грай словами" - я вмію це робить краще за тебе!!!
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08.09.2021 07:21 Відповісти
"Не "грай словами" - я вмію це робить краще за тебе!!!"

Ну це безумовно, бо я ними не граю ніколи - самі факти і нічого іншого.
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08.09.2021 19:26 Відповісти
Ти про порохоботів хвилюєшся , а я вимагаю від зелених чмошників прибрати Беню Коломойшу звідусіль , куди проникла ця варанья морда
. Приберіть його з нафти, енергетики, авіації, банківської сфери.
І буде вам щастя.!
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07.09.2021 10:34 Відповісти
Дык, этим то бубочку в США и натолкли мордой об стол, видели каким он был после "экзекуции"... почав навiть в брифинге копiювати на все 100500 самого Залдостанова(непроизвольно, бо, внатуре, на 80% сам им является - 3 слова в речення не може зв`язати, А ЯКЩО Й ЗВ`яже, то речення до речення не пасуе...)...
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07.09.2021 10:48 Відповісти
тімашонка не найрозумніша, а найбрехливіша, тому й не обирають.
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07.09.2021 20:04 Відповісти
Якщо тупі (доведено нашими економічними здобутками за 30 років) когось вперто не обирають, то він напевно не такий, як вони.
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07.09.2021 23:41 Відповісти
бо напевно, точніш точно, бачать що у вОни здобутків немає, від неї одні збитки
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08.09.2021 08:03 Відповісти
"Зеля робить все, аби знищити Юлю"...
Це робить вся система після 2005 року - отримала чорну мітку за Криворіжсталь. А місцева ботва вважає вбиту їй до Тимошенко ненависть власними думками.
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07.09.2021 23:45 Відповісти
вОна сама себе нищить і робити нічого не треба
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08.09.2021 08:03 Відповісти
Зелеботов очень мало. Это кацапы в основном.
Здесь они полностью единодушны с порохоботами.
Оно и не удивительно. Между ними разница только в фамилии фюрера.
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07.09.2021 11:29 Відповісти
Да, и по сути, что она сказала не верно по тому, что происходит в стране?
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07.09.2021 10:31 Відповісти
А по сути тут все просто...фракция йуляхи в раде голосует в унисон со слугами по всем законопроектам...
Ни одного законопроекта о том о чем она сейчас шепчет ее фракция в раду не предоставила..
В общем по сути это просто очередной пустой треп от старушки...
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07.09.2021 10:41 Відповісти
Кажеш по всім проектам в унісон? А хто голосував в унісон з зеленню за розпродаж землі?
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07.09.2021 10:55 Відповісти
запускайте срочно ваньку сулиймана а то тут вану паплюжать з усіх сторін !
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07.09.2021 11:03 Відповісти
Ему стыдно за Юлю, мабуть, он тока изподтишочка подспамливает - все шо может.
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07.09.2021 11:08 Відповісти
когда-то и я так думал... Ничем качественно Юлия Тимошенко не отличается от своих конкурентов по борьбе за власть - от Фирташа и прочих.

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07.09.2021 19:38 Відповісти
Семья Юлии Тимошенко получила доход в 2,4 млн грн от кипрской компании Diafox Consulting Limited, на которую в Украине оформлена сеть ломбардов "Дешева готівка". Центральный офис ломбарда находится в партийном здании, "защищенном" депутатской приемной избранника от БЮТ Сергея Власенко
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07.09.2021 19:49 Відповісти
вивести з кризи і завести в кацапську жопу
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07.09.2021 20:07 Відповісти
телеф. разговор -Тимошенко:"Эта биомасса мне поверит. Я тебя мало крышевала, когда Порошенко дела тебе шил? Я замазываюсь и замазываюсь, меня уже Пиня козлит за то, что я в коррупционной связи с тобой"
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07.09.2021 19:53 Відповісти
1995 рік проти Юлії Тимошенко було порушено першу кримінальну справу - за контрабанду $26 тис. Тимошенко затримали у Запорізькому аеропорту. До слова, серед тих, хто визволяв Юлю з першого її СІЗО, був Віктор Пінчук. Аналогічна справа була порушена у Москві - у речах подружжя Тимошенко
На закупке "Тамифлю" Тимошенко "наварила" 19 миллионов долларов
Суд США по округу Орегон вынес первое решение в пользу украинского государственного предприятия «Укрвакцина» и против ответчика - корпорации Olden Group, LLC. Эта корпорация, как известно, вместе с украинской компанией «Интерфарм» выступали посредниками в закупке вакцины «Тамифлю» на средства украинского государственного бюджета, осуществленной правительством Тимошенко
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07.09.2021 19:54 Відповісти
В августе 2011 года, через несколько дней после ареста Тимошенко по газовому делу, и тогда первый заместитель генпрокурора Ренат Кузьмин заявил: «Допрошенный прокуратурой США свидетель по делу Лазаренко прямо сказал, что киллер за убийство Щербаня получил деньги со счетов Лазаренко и Тимошенко
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07.09.2021 19:55 Відповісти
так и минимальная пенсия при тарифах 500 была 800)))
"на 3000 грв можно было жить"--при курсе 5 это 600 баксов, так на 600 баксов и сейчас можно жить)))
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08.09.2021 02:40 Відповісти
Ось архів цін на газ для населення https://gas.kr.ua/arxiv-czin.html
Перед цією Постановою для всіх побутових споживачів* діяла ціна 7,188 грн. за 1 куб.м.
Дивись рядок Ціни, які діяли з 01.04.2015 по 30.04.2016 Квітень 2016 р.* Для всіх побутових споживачів - 7,188 грн. за 1 куб.м. Постановою № 315 від 27.04.16 ціна зменьшувалась, але завдяки позову Тимошенко це зменьшення визнано незаконним.
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07.09.2021 20:00 Відповісти
У визнаній судом незаконній Постанові уряду № 315 від 27.04.16 ціни на опалення не встановлюються і не можуть бути змінені за цім рішенням суду, а от зменьшеня ціни на газ на 0,31грн./куб.м. відмінено. За рік домогосподарства витрачають 2к і більше кубів, за майже 3 роки більше 6к. от і рахуй скільки, завдяки медвежій послузі Тимошенко людям донарахували газопостачальники.
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07.09.2021 20:01 Відповісти
ты глянь... бабку юльку от кормушки оторвали.....
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07.09.2021 20:55 Відповісти
Юлия Владимировна как всегда права!
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08.09.2021 20:14 Відповісти
дуже мудра жінка і дуже правильна думка, я за неї завжди!
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08.09.2021 20:40 Відповісти
ох и разжирела юля.. голодает за украинцев...
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09.09.2021 14:41 Відповісти
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