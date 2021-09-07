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Новости Политика Украины
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Стефанчук призвал Раду принять антикоррупционную стратегию до конца года

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Стефанчук призвал Раду принять антикоррупционную стратегию до конца года

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук призвал народных депутатов принять антикоррупционную стратегию еще до конца текущего 2021 года.

Об єтом он сказал на заседании согласительного совета во вторник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Нужно приложить все усилия, чтобы, по крайней мере, до конца года Украина получила антикоррупционную стратегию, о которой мы длительное время говорим. Надеюсь, что до конца года мы сможем принять этот документ, а возможно и раньше, но это будет зависеть от того, сколько поправок внесено к нему", - сказал Стефанчук.

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Он подчеркнул, что вопрос борьбы с коррупцией является краеугольным вопросом, касающимся Украины, который всегда обсуждается на всех международных площадках.
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Циркова вистава,боротьба корупціонерів з корупцією триває !!!)))))
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07.09.2021 10:22 Ответить
Да, и это высрал черт, который у сво́ей тещи квартиру "арендовал", чтоб получить компенсацию. Прошло два года, у пацана апетиты подросли - на всю страну позарился
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07.09.2021 10:29 Ответить
Пчелы против меда )
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07.09.2021 10:25 Ответить
Ага, зеленые жабы против болота. Неужели остались дебилы, которые верят слугам урод
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07.09.2021 10:26 Ответить
Лишилось і чимала кількість !!!)))
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07.09.2021 11:22 Ответить
 
 