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Новини Політика України
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Стефанчук закликав Раду ухвалити антикорупційну стратегію до кінця року

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Стефанчук закликав Раду ухвалити антикорупційну стратегію до кінця року

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук закликав народних депутатів ухвалити антикорупційну стратегію ще до кінця поточного 2021 року.

Про це він сказав на засіданні погоджувальної ради у вівторок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Потрібно докласти всіх зусиль, щоб принаймні до кінця року Україна отримала антикорупційну стратегію, про яку ми тривалий час говоримо. Сподіваюся, що до кінця року ми зможемо прийняти цей документ, а можливо, й раніше, але це залежатиме від того , скільки поправок внесено до нього", - сказав Стефанчук.

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Він наголосив, що питання боротьби з корупцією є одним з основних питань, що стосуються України, яке завжди обговорюють на всіх міжнародних майданчиках.

Автор: Наталя Джума
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Циркова вистава,боротьба корупціонерів з корупцією триває !!!)))))
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07.09.2021 10:22 Відповісти
Да, и это высрал черт, который у сво́ей тещи квартиру "арендовал", чтоб получить компенсацию. Прошло два года, у пацана апетиты подросли - на всю страну позарился
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07.09.2021 10:29 Відповісти
Пчелы против меда )
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07.09.2021 10:25 Відповісти
Ага, зеленые жабы против болота. Неужели остались дебилы, которые верят слугам урод
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07.09.2021 10:26 Відповісти
Лишилось і чимала кількість !!!)))
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07.09.2021 11:22 Відповісти
 
 