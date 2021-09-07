Стефанчук закликав Раду ухвалити антикорупційну стратегію до кінця року

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук закликав народних депутатів ухвалити антикорупційну стратегію ще до кінця поточного 2021 року.

Про це він сказав на засіданні погоджувальної ради у вівторок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Потрібно докласти всіх зусиль, щоб принаймні до кінця року Україна отримала антикорупційну стратегію, про яку ми тривалий час говоримо. Сподіваюся, що до кінця року ми зможемо прийняти цей документ, а можливо, й раніше, але це залежатиме від того , скільки поправок внесено до нього", - сказав Стефанчук.

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Він наголосив, що питання боротьби з корупцією є одним з основних питань, що стосуються України, яке завжди обговорюють на всіх міжнародних майданчиках.