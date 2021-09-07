Зеленскому необходимо встретиться с Путиным, - "слуга народа" Верещук
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Народный депутат "Слуги народа" Ирина Верещук считает, что Президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.
Об этом она рассказала в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Конечно, двусторонней встречи не будет, потому что у нас есть посредники – наши партнеры и союзники, но в любом случае встречаться необходимо", - отметила нардеп.
Комментируя встречу Президента Украины Владимира Зеленского с Президентом США Джо Байденом, Верещук обратила внимание, что мы не можем знать всех достигнутых договоренностей, так как часть встречи проходила тет-а-тет. Политик считает, что большинство договоренностей были достигнуты именно в ходе этой части встречи.
"А то, что мы видели, официальная часть проходила в соответствии с протоколом… Соглашения (подписанные на официальной части. – Ред.), особенно, в части обороны и безопасности более чем удовлетворяют наши возможности. Я тут делаю акцент на слове возможности. Дай Бог, чтобы мы их осилили", - пояснила нардеп.
Пожалуйста, подождите...
"Пожар в кремле: лавров находится в коме, путина без признаков жизни доставили в больницу!"
Ну да каждому - свое.
очкоочи заглянуть, перед янеком извиниться, ведмедчука облобызать, с козаком и еръмаком на брудершафт - сколько всего надо успеть...
Отсюда и как бы мысли излагает ротом.
Поздравляю зетипиллов с очередным дном.
Сазонов толково написал по поводу этой эпохальной встречи.
Зачем?
Итак, в мэры Харькова партия «Слуга народа» не выдвигает никого.
Об этом сообщил сегодня в Фейсбуке известный журналист Станислав Речинский.
А на довыборах в ВР от Черкасской области - водочника из орбиты Русалиной - Войцеховского.
- Аваков и Фукс делают в Харькове ставку на Терехова, чтобы и дальше делить город - экс-нардеп
С длинным шлейфом коррупционных дел.
Если партия не может найти кандидата на выборы в одном из крупнейших городов Украины - это в принципе, «свидетельство о смерти».
Или название уже столь токсично, что кого бы не выдвигали под этим брендом - он обречен на провал.
Или же никто из реальных кандидатов не хочет портить карму.
- Зеленский организовал ежемесячный подкуп 236 «слуг народа» - нардеп
Если к этому прибавить то, что нынешний парламент зарубежные наблюдатели называют «коррупционным» из-за «конвертов», которые обеспечивает Баканов - то пора сливать воду…
* * *
«Слуга народа» не выдвигает кандидата на выборах мэра Харькова.
Причина банальная - любой кандидат от зелёной власти проиграет.
Вот вам реальный рейтинг Зеленского и его партии, а не фейковая социология, которую покупает Банковая.
В реальности Зеленский - это политическая «хромая утка». И он это знает. Поэтому никаких досрочных выборов в ту же Раду не будет.
Задача Зеленского - хотя бы досидеть до конца своего президентского срока и продержать ручной парламент», - такой комментарий огласил сегодня по данному поводу политолог Дмитрий Корнейчук.
Вверху фотожаба от Дмитрия Корнейчука.
tZE inform
@tZEinform
·1 ч
Представитель опг "слуга народа" Верещук, сказала что Зеленскому нужно встретиться с Путиным. Зачем, она еще не придумала, а агент ФСБ Ермак в инструкциях не уточнил
Иначе не будет ему счатья и удачи.