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Зеленскому необходимо встретиться с Путиным, - "слуга народа" Верещук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленскому необходимо встретиться с Путиным, -

Народный депутат "Слуги народа" Ирина Верещук считает, что Президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом она рассказала в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Конечно, двусторонней встречи не будет, потому что у нас есть посредники – наши партнеры и союзники, но в любом случае встречаться необходимо", - отметила нардеп.

Комментируя встречу Президента Украины Владимира Зеленского с Президентом США Джо Байденом, Верещук обратила внимание, что мы не можем знать всех достигнутых договоренностей, так как часть встречи проходила тет-а-тет. Политик считает, что большинство договоренностей были достигнуты именно в ходе этой части встречи.

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"А то, что мы видели, официальная часть проходила в соответствии с протоколом… Соглашения (подписанные на официальной части. – Ред.), особенно, в части обороны и безопасности более чем удовлетворяют наши возможности. Я тут делаю акцент на слове возможности. Дай Бог, чтобы мы их осилили", - пояснила нардеп.
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Топ комментарии
+23
Зеленському необхідно зустрітися з Путіним, - "слуга народу" Верещук - Цензор.НЕТ 2946
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07.09.2021 13:03
+21
Зеленському необхідно зустрітися з Путіним, - "слуга народу" Верещук - Цензор.НЕТ 527
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07.09.2021 13:02
+20
Зеленському необхідно зустрітися з Путіним, - "слуга народу" Верещук - Цензор.НЕТ 5191
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07.09.2021 12:58
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И посмотреть в глаза!
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07.09.2021 12:37 Ответить
Те що позаду ,нижче пояса !!!))
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07.09.2021 12:39 Ответить
Зеленському необхідно зустрітися з Путіним, - "слуга народу" Верещук - Цензор.НЕТ 5191
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07.09.2021 12:58 Ответить
Зустріч з путіним не потрібна, путін не буде дотримуватись жодних домовленостей, отже зустрічатись можна тільки з наступником путіна, якщо такий взагалі буде, якщо росія не розвалиться на окремі держави.
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07.09.2021 13:42 Ответить
сколько можно РЕКЛАМИРОВАТЬ ВЫ..РЫ дебильных еврейских придурков Слуг нариду в раде убогих бывших проституток импотентов безработных подонков мразей негодяев предателей страны воров и просто убогих на ум...??????????????????
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07.09.2021 14:12 Ответить
пусть смотрит, может и плешивого карлика наш гномик сглазит ...
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07.09.2021 12:40 Ответить
Може побачимо заголовки:
"Пожар в кремле: лавров находится в коме, путина без признаков жизни доставили в больницу!"
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07.09.2021 12:44 Ответить
Зеленському необхідно зустрітися з Путіним, - "слуга народу" Верещук - Цензор.НЕТ 527
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07.09.2021 13:02 Ответить
Зеленському необхідно зустрітися з Путіним, - "слуга народу" Верещук - Цензор.НЕТ 2946
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07.09.2021 13:03 Ответить
І про що мають бакланити лялька з параноїдальним ляльководом ???))
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07.09.2021 12:38 Ответить
Зеленському необхідно зустрітися з Путіним, - "слуга народу" Верещук - Цензор.НЕТ 3688
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07.09.2021 12:59 Ответить
Зеленському необхідно зустрітися з Путіним, - "слуга народу" Верещук - Цензор.НЕТ 4624
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07.09.2021 13:00 Ответить
Отримати подальші інструкції?
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07.09.2021 12:38 Ответить
ОпоЧленочку візьме з собою ?
Зеленському необхідно зустрітися з Путіним, - "слуга народу" Верещук - Цензор.НЕТ 7319
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07.09.2021 13:01 Ответить
Зеленському необхідно зустрітися з Путіним, - "слуга народу" Верещук - Цензор.НЕТ 1312
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07.09.2021 13:04 Ответить
Зеленському необхідно зустрітися з Путіним, - "слуга народу" Верещук - Цензор.НЕТ 2800
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07.09.2021 13:05 Ответить
Злиття України почалось - ніхто не говорить про реформи, вова не збирається здавати Бєню і своїх труханів... Вова хоче особистих гарантій від уХуйла очі в очі .
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07.09.2021 12:38 Ответить
Лялька напхана тирсою не спроможна на самостійні дії чи мислення,лише за сценарієм !!!))))
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07.09.2021 12:40 Ответить
Зеленському необхідно зустрітися з Путіним, - "слуга народу" Верещук - Цензор.НЕТ 569
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07.09.2021 13:06 Ответить
Зеленському необхідно зустрітися з Путіним, - "слуга народу" Верещук - Цензор.НЕТ 4726
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07.09.2021 13:07 Ответить
Зеленському необхідно зустрітися з Путіним, - "слуга народу" Верещук - Цензор.НЕТ 2789Зеленському необхідно зустрітися з Путіним, - "слуга народу" Верещук - Цензор.НЕТ 7542Зеленському необхідно зустрітися з Путіним, - "слуга народу" Верещук - Цензор.НЕТ 7542Зеленському необхідно зустрітися з Путіним, - "слуга народу" Верещук - Цензор.НЕТ 5577
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07.09.2021 13:18 Ответить
Зеленському необхідно зустрітися з Путіним, - "слуга народу" Верещук - Цензор.НЕТ 5735
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07.09.2021 13:40 Ответить
Это тебе такие уведомления приходят? Странные у тебя подписки, как на мой вкус.
Ну да каждому - свое.
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07.09.2021 13:47 Ответить
Зеленському необхідно зустрітися з Путіним, - "слуга народу" Верещук - Цензор.НЕТ 9460
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07.09.2021 14:23 Ответить
НАБУЯ ??? Зеленскому необходимо встретиться с Путиным, - "слуга народа" Верещук - Цензор.НЕТ 5835 ...
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07.09.2021 12:38 Ответить
Корабельну сосну рабу на галєрах запропонувати😂😂😂
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07.09.2021 12:47 Ответить
новый сценарий получить
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07.09.2021 12:48 Ответить
Зеленському необхідно зустрітися з Путіним, - "слуга народу" Верещук - Цензор.НЕТ 197
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07.09.2021 13:10 Ответить
Тренеруйся лучше на зонтах летать. Полагает, что бойкий язык заменяет ей мозг.
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07.09.2021 12:39 Ответить
По ходу, всё ваше зелёное кодло должно встретиться с Бузиной и Чечетовым под сопровождение хора Александрова !
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07.09.2021 12:40 Ответить
Хіба що у морзі.
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07.09.2021 12:41 Ответить
Однако синхронно у нас с вами получилось. Зеленскому необходимо встретиться с Путиным, - "слуга народа" Верещук - Цензор.НЕТ 7680
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07.09.2021 12:42 Ответить
Може ми просто в одній країні?
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07.09.2021 12:53 Ответить
Таки да.
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07.09.2021 13:08 Ответить
В морге пускай встретятся. И тебя с собой пускай захватит.
Зеленскому необходимо встретиться с Путиным, - "слуга народа" Верещук - Цензор.НЕТ 3034
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07.09.2021 12:41 Ответить
Вот именно и желательно скорее
Зеленському необхідно зустрітися з Путіним, - "слуга народу" Верещук - Цензор.НЕТ 8466
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07.09.2021 13:52 Ответить
баба молодец... коня бы ей, чтобы ее удовлетворял по утрам и вечерам... вот ей бы радостно было... а так как коня нет, приходится чушь всякую нести... нарожала земля украинская очень много ыдыйотов и ыдыйоток...
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07.09.2021 12:43 Ответить
Да % известен. Ыдыйотов и ыдыйоток. Аж 73% от пришедших на выборы в 2019 году.
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07.09.2021 13:06 Ответить
c х#йлом нєобходимо встретиться - в очко очи заглянуть, перед янеком извиниться, ведмедчука облобызать, с козаком и еръмаком на брудершафт - сколько всего надо успеть...
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07.09.2021 12:45 Ответить
Хайпанула? Отдохни. Зеленскому необходимо встретиться с Путиным, - "слуга народа" Верещук - Цензор.НЕТ 8412
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07.09.2021 12:46 Ответить
Зеленскому необходимо встретиться с Путиным, - "слуга народа" Верещук - Цензор.НЕТ 9604
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07.09.2021 12:46 Ответить
мда... эта, реально звонкая. по хвамилии видно.
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07.09.2021 12:58 Ответить
Зеленскому необходимо встретиться с Путиным.-Таки да. Для таких, как Порошенко, нужно вернуть смертную казнь, - Коломойский./ Порошенко - враг номер один для Зеленского./ Зеленский пообещал посадить Порошенко/ Рябошапка подтвердил, что "дела Порошенко" обсуждали с Зеленским ./ Венедиктова давала задание "поймать" Порошенко / По заявлениям Дубинского открываются очередные уголовные дела против Порошенко. Их количество дошло до 58. А толку ноль. Вся надежда на Путина: Президент Порошенко стал личным врагом Путина после признания России агрессором - эксперт 27.01.2015 | 16:43. Порошенко до сих пор - враг № 1 у Путина.
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07.09.2021 12:51 Ответить
Зеленському необхідно зустрітися з Путіним, - "слуга народу" Верещук - Цензор.НЕТ 3024
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07.09.2021 13:15 Ответить
у тверещук язик, як та ссана ганчирка-тхне.
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07.09.2021 12:53 Ответить
Поппинс готовится стать министром обороны.
Отсюда и как бы мысли излагает ротом.
Поздравляю зетипиллов с очередным дном.
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07.09.2021 12:54 Ответить
Очередной раз сморозила какую-то х...ню и глядишь уже министр обороны.
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07.09.2021 12:56 Ответить
выключите кто-нибудь свет. эти иксперды на свет лезут.
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07.09.2021 12:57 Ответить
***** куди не заглянь то там одне *****
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07.09.2021 13:00 Ответить
https://uainfo.org/blognews/1630998551-kirill-sazonov-o-chem-govorit-s-putinym-.html

Сазонов толково написал по поводу этой эпохальной встречи.
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07.09.2021 13:07 Ответить
А смысл этой встречи?
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07.09.2021 13:08 Ответить
А це - допис російської журналістки з "Русского репортера" Марини Ахмедової. В 2013 році вона приїжджала до Верещук у Раву-Руську і писала репортаж про місто (посилання навіть є в твітері Верещук, невдовзі по тому полишеному), потім під час виборчої кампанії Ахмедова брала у Верещук інтерв'ю, опубліковане на сайті Spektr.Press. У ньому вона заявила, що "нам не агресія потрібна, нам треба шукати те добро, яке зможе країну об'єднати. Тому що агресія - це війна", а також обіцяла, що розроблений нею проект адміністративно-територіальної реформи "дасть громадам розвиватися спокійно, без Києва, без влади, без парламенту і без президента ", - пише focus.ua

Зеленському необхідно зустрітися з Путіним, - "слуга народу" Верещук - Цензор.НЕТ 2397
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07.09.2021 13:14 Ответить
Добавлю - "Русский репортер" подчиняется Суркову, у которого мечта - чтобы не было Украины
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07.09.2021 14:41 Ответить
Зеленському необхідно зустрітися з Путіним, - "слуга народу" Верещук - Цензор.НЕТ 3704
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07.09.2021 18:52 Ответить
Зеленському необхідно зустрітися з Путіним, - "слуга народу" Верещук - Цензор.НЕТ 7762
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07.09.2021 18:53 Ответить
Пукнула в зонтик.
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07.09.2021 13:16 Ответить
где же их берут...таких дур..
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07.09.2021 13:24 Ответить
Этих кухарок из раши засылают порулить государством.
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07.09.2021 13:28 Ответить
Тпичный угро-финский фенотип снаружи и генотип изнутри, я таких в Челябинске насмотрелся.
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07.09.2021 13:26 Ответить
Один вопрос.
Зачем?
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07.09.2021 13:31 Ответить
"Любовь" к партии СУ НАР в каждом коментарии партия сброда и дерьма
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07.09.2021 13:37 Ответить
А еще лучше и тебе и ему встретиться со смертью. Желательно в ближайшее время! Представляешь себе какой праздник в Украине будет?Зеленському необхідно зустрітися з Путіним, - "слуга народу" Верещук - Цензор.НЕТ 137
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07.09.2021 13:50 Ответить
Зеленському необхідно зустрітися з Путіним, - "слуга народу" Верещук - Цензор.НЕТ 4877
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07.09.2021 13:53 Ответить
Ще одна "розумна" вилізла))!! Зустрітись щоб підписати акт капітуляції?? Зеленському необхідно зустрітися з Путіним, - "слуга народу" Верещук - Цензор.НЕТ 9180
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07.09.2021 13:58 Ответить
Почему партии «Слуга народа» пора сливать воду 7 сентября, 2021Без рубрикиКомментарии: 7

Зеленському необхідно зустрітися з Путіним, - "слуга народу" Верещук - Цензор.НЕТ 6782Итак, в мэры Харькова партия «Слуга народа» не выдвигает никого.
Зеленському необхідно зустрітися з Путіним, - "слуга народу" Верещук - Цензор.НЕТ 9005

Об этом сообщил сегодня в Фейсбуке известный журналист Станислав Речинский.
А на довыборах в ВР от Черкасской области - водочника из орбиты Русалиной - Войцеховского.
- Аваков и Фукс делают в Харькове ставку на Терехова, чтобы и дальше делить город - экс-нардеп
С длинным шлейфом коррупционных дел.
Если партия не может найти кандидата на выборы в одном из крупнейших городов Украины - это в принципе, «свидетельство о смерти».
Или название уже столь токсично, что кого бы не выдвигали под этим брендом - он обречен на провал.
Или же никто из реальных кандидатов не хочет портить карму.
- Зеленский организовал ежемесячный подкуп 236 «слуг народа» - нардеп
Если к этому прибавить то, что нынешний парламент зарубежные наблюдатели называют «коррупционным» из-за «конвертов», которые обеспечивает Баканов - то пора сливать воду…
* * *
«Слуга народа» не выдвигает кандидата на выборах мэра Харькова.

Причина банальная - любой кандидат от зелёной власти проиграет.
Вот вам реальный рейтинг Зеленского и его партии, а не фейковая социология, которую покупает Банковая.
В реальности Зеленский - это политическая «хромая утка». И он это знает. Поэтому никаких досрочных выборов в ту же Раду не будет.
Задача Зеленского - хотя бы досидеть до конца своего президентского срока и продержать ручной парламент», - такой комментарий огласил сегодня по данному поводу политолог Дмитрий Корнейчук.
Вверху фотожаба от Дмитрия Корнейчука.
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07.09.2021 14:11 Ответить



tZE inform

@tZEinform

·1 ч

Представитель опг "слуга народа" Верещук, сказала что Зеленскому нужно встретиться с Путиным. Зачем, она еще не придумала, а агент ФСБ Ермак в инструкциях не уточнил
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07.09.2021 14:12 Ответить
вірною дорогою йдете, пані. Ще нехай візьме Вас на оглядини до Генштабу Росіїї як нового міністра, дадуть Вам новий парашут замість зонта і будете "парить над величавой". А дальше як у пісні - "увидеть Кремль и умереть". Тільки оминайте Рогозіна. бо як підете в пляс то можете обігнати Ілона. Однак як буде цікаво Єрмак на одній лінії з фюрером !
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07.09.2021 14:21 Ответить
і цей покруч лізе на пост міністра оборони.
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07.09.2021 15:43 Ответить
Ну во первых встреча опасна для Украины потому что весовые категории разные плюс неустойчивое мировоззрение самого Зепрезидента. Ну а во вторых нет точек для компромисса, потому что желания обеих стран прямо противоположные. РФ и Путин не признают украинцев отдельным народом, отвергают саму государственность Украины, считают их сепаратистами и взбунтовавшейся российской провинцией со всеми вытекающими нюансами.. А Украина хочет вернуть ОРДЛо, Крым , Севастополь акватории Азовского и Черного морей и Керченского пролива без выполнения каких либо требований агрессора, решать самим вопросы, языка, религии, образования, международных отношений. Вступить в НАТО и ЕС или заключить оборонительный союз с США. Наказать РФ за агрессию,с выплатой компенсаций, осуждения военных преступников и их идейных вдохновителей, международного трибунала по преступлениям РФ и Путина, ликвидации базы ВМФ РФ в Севастополе за нарушение договора аренды, прекращения по факту торговой войны РФ и блокады украинских трубопроводов и многое другое. В связи с этим встреча не имеет ни какого смысла. Достаточно отправить в Кремль и все СМИ мира, ООН, ОБСЕ законные требования Украины и бороться за их выполнение ( ожидая подходящего исторического момента). Слишком противоположны позиции двух стран одна из которых хочет свободы, а другая предлагает ей в замен рабство, оккупацию и порабощение.
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07.09.2021 16:13 Ответить
"- Броменталь, дайте ей селедки, пусть успокоится!".
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07.09.2021 16:23 Ответить
Зеленському необхідно зустрітися з Путіним, - "слуга народу" Верещук - Цензор.НЕТ 9152
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07.09.2021 16:39 Ответить
Вони справді такі тупі чи прикидаются ? путін і його шайка чітко сказали проблема Криму не обговорюєтся ,проблема Донбасу говоріть з бандотою лднр ,про що він збираєтся говорити, про суто украінські питаня як хоче цього рашиський лідер :особливий статус ,рус. язик рус. церква ,вода в Крим кому такі переговори потрібні ?
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07.09.2021 17:26 Ответить
Причем ЗЕ необходимо не просто встретиться, а в рубище на коленях дойти до Москвы и поцеловать ***** в ...уй.

Иначе не будет ему счатья и удачи.
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07.09.2021 17:39 Ответить
что... зеленский снова соскучился по "очку" *****?
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07.09.2021 21:12 Ответить
 
 