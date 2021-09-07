Зеленському необхідно зустрітися з Путіним, - "слуга народу" Верещук
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Народна депутатка "Слуги народу" Ірина Верещук вважає, що Президенту України Володимиру Зеленському необхідно зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним.
Про це вона розповіла в інтерв'ю журналістам у кулуарах Верховної Ради, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Звичайно, двосторонньої зустрічі не буде, тому що у нас є посередники - наші партнери і союзники, але в будь-якому випадку зустрічатися необхідно", - зазначила нардепка.
Коментуючи зустріч Президента України Володимира Зеленського з Президентом США Джо Байденом, Верещук звернула увагу, що ми не можемо знати всіх досягнутих домовленостей, бо частина зустрічі проходила тет-а-тет. Політик вважає, що більшість домовленостей було досягнуто саме в ході цієї частини зустрічі.
"А те, що ми бачили, офіційна частина проходила відповідно до протоколу ... Угоди (підписані на офіційній частині. - Ред.), особливо, в частині оборони і безпеки більш ніж задовольняють наші можливості. Я тут роблю акцент на слові можливості. Дай Бог, щоб ми їх подужали", - пояснила нардепка.
Будь ласка, зачекайте...
"Пожар в кремле: лавров находится в коме, путина без признаков жизни доставили в больницу!"
Ну да каждому - свое.
очкоочи заглянуть, перед янеком извиниться, ведмедчука облобызать, с козаком и еръмаком на брудершафт - сколько всего надо успеть...
Отсюда и как бы мысли излагает ротом.
Поздравляю зетипиллов с очередным дном.
Сазонов толково написал по поводу этой эпохальной встречи.
Зачем?
Итак, в мэры Харькова партия «Слуга народа» не выдвигает никого.
Об этом сообщил сегодня в Фейсбуке известный журналист Станислав Речинский.
А на довыборах в ВР от Черкасской области - водочника из орбиты Русалиной - Войцеховского.
- Аваков и Фукс делают в Харькове ставку на Терехова, чтобы и дальше делить город - экс-нардеп
С длинным шлейфом коррупционных дел.
Если партия не может найти кандидата на выборы в одном из крупнейших городов Украины - это в принципе, «свидетельство о смерти».
Или название уже столь токсично, что кого бы не выдвигали под этим брендом - он обречен на провал.
Или же никто из реальных кандидатов не хочет портить карму.
- Зеленский организовал ежемесячный подкуп 236 «слуг народа» - нардеп
Если к этому прибавить то, что нынешний парламент зарубежные наблюдатели называют «коррупционным» из-за «конвертов», которые обеспечивает Баканов - то пора сливать воду…
* * *
«Слуга народа» не выдвигает кандидата на выборах мэра Харькова.
Причина банальная - любой кандидат от зелёной власти проиграет.
Вот вам реальный рейтинг Зеленского и его партии, а не фейковая социология, которую покупает Банковая.
В реальности Зеленский - это политическая «хромая утка». И он это знает. Поэтому никаких досрочных выборов в ту же Раду не будет.
Задача Зеленского - хотя бы досидеть до конца своего президентского срока и продержать ручной парламент», - такой комментарий огласил сегодня по данному поводу политолог Дмитрий Корнейчук.
Вверху фотожаба от Дмитрия Корнейчука.
tZE inform
@tZEinform
·1 ч
Представитель опг "слуга народа" Верещук, сказала что Зеленскому нужно встретиться с Путиным. Зачем, она еще не придумала, а агент ФСБ Ермак в инструкциях не уточнил
Иначе не будет ему счатья и удачи.