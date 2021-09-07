РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11870 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
4 244 145
Беларусь (7522) Зеленский (16519) Лукашенко (3501) Порошенко (19360)

Порошенко предостерег украинскую власть от "проторенной дороги Лукашенко"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Порошенко предостерег украинскую власть от

Пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко во время выступления на Согласительном совете выразил поддержку лидерам белорусской оппозиции и крымским тарарам, которые были арестованы оккупационными властями. Порошенко предостерег - нынешняя власть в Украине так же преследует боевых генералов, участников войны против России, волонтеров и представителей оппозиции.

"Позвольте мне начать со слов солидарности с крымскими и белорусскими заключенными. В Крыму это те, кто вернулись с Крымской платформы и были брошены за решетку на десять лет. Это признак политического преследования со стороны России. Мария Колесникова, которая вчера вместе с другими оппозиционерами была осуждена на 12 лет. Беларусь, мы с вами ", - подчеркнул Порошенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Единственное, что я прошу Зеленского не высказывать поддержку Колесниковой. Потому что политическое поведение Зеленского по преследованию оппозиции, со всеми своими "вагнерами", чаусами, трухиными, зеленкой, несамостоятельными правоохранительными органами, которые преследуют оппозицию, с генералами, которые находятся за решеткой четко подтверждает - Зеленский движется по проторенной дороге Лукашенко. Будет жаль, если он так же и закончит", - резюмирует пятый Президент.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пенсии, субсидии, выплаты воинам и медикам, защита громад: Порошенко предложил шаги для защиты украинцев от экономического кризиса
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+32
Порошенко предостерег украинскую власть от "проторенной дороги Лукашенко" - Цензор.НЕТ 4728
показать весь комментарий
07.09.2021 13:50
+24
Порошенко предостерег украинскую власть от "проторенной дороги Лукашенко" - Цензор.НЕТ 3085
показать весь комментарий
07.09.2021 13:49
+23
Зеленский хуже луки будет как во вкус войдет. Мелкое, подлое и гнусавое.
показать весь комментарий
07.09.2021 13:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Ну МАЗ - це не те, чим треба гордитися... На заводі у Братиславі збирають Порше Каєн та Панамера і я думаю там робітники більш задоволені, хоч Каєн з Панамерою і не є словацькими! Порошенко застеріг українську владу від "протореної дороги Лукашенка" - Цензор.НЕТ 4946
показать весь комментарий
07.09.2021 14:02 Ответить
Я так и представляю эту картину. Стоит такой директор Порше и на протянутой руке держит перед директором АвтоЗАЗа контракт а тот гордо отказывается...
Видишь ли. Нюанс. То что для них, для тех кто типа европеец и то что для нас... то разные вещи в общем. Забудь, нам такое не предложат никогда.

А нюанс в том, что до того как собирать этот росийски хлам, автозаз собирал... ничего. Понимаешь степень радости работников?
показать весь комментарий
07.09.2021 14:10 Ответить
ну и как там щас с Мазами, ась? По ай-ти сфере я вижу что происходит - бегут беларусы к нам во Львов с Кивом, а чо с Мазами-то? Очень за мазособирателей переживаю знаешь ли
показать весь комментарий
07.09.2021 14:22 Ответить
Что "что"? МАЗы собирают, завод работает.
С АвтоЗАЗом... ну - ты же читал мои комментарии.
показать весь комментарий
07.09.2021 14:31 Ответить
1. На ЗАЗ збирають не лише кацапський шлак, але і Кіа і Рено уже...

2. Крім ЗАЗа, у нас є заказрпатський завод Шкода-Єврокар, де конвеєр не зупинявся ніколи. І там постійно збирають Шкоди і Фольксвагени...
показать весь комментарий
07.09.2021 14:28 Ответить
1. Бгг. Киа и Рено... Рено блин. Был бы там... ты бы видел чего там на деле собирают. Ты еще скажи что там ивеко собирали потому что значок висел.
Извини. Но декларируемые и реальные вещи = разница.
2. Тут ты прав. Только если сравнить кол-во закрывшихся заводов с 1991 в РБ и у нас... сравнение будет не в нашу пользу.
3. Еще можно сравнить динамику изменения численности населения у нас и у них... чтоб наверняка. Желаешь? Предупреждаю - будет больно.
показать весь комментарий
07.09.2021 14:34 Ответить
А нафіга порівнювати Україну з Білоруссю? У нас з ними плюс-мінус однаковий рівень життя, попри всі їх заводи. Мало того, в нас мінімальна зарплата 6000 грн, а у них - 400 рублів (4270 грн)!



Чому б не порівнювати Україну з тою ж Словаччиною, де середня зарплата більше 1000 євро? Чи Польщею? Чи Чехією?
показать весь комментарий
07.09.2021 14:52 Ответить
Можно сравнить и с Германией. Там тоже выше.
В статье же говорится мол Лукой восхищаются. Я тоже. Потому что цифры по п.3 видел.
Потому и сравниваем. Чтоб выяснить причины почему им восхищаются.
Я лично - потому что у них динамика изменения численности населения - лучше.
показать весь комментарий
07.09.2021 14:59 Ответить
Та толку від тої динаміки населення, якщо рівень життя в них такий же, як і в нас? І то ж у них війни немає!

У Латвії чи Литві теж негативна динаміка населення, але там середня зарплата - 900 євро! У нас чи в Білорусі - в кращому випадку 500 євро, а то і менше! Про Норвегію мовчу вже, там взагалі народжуваність упала, а яка у них середня зарплата? А у Індії чи там Гвінеї якійсь динаміка населення ого-го яка, і що, добре вони живуть?


Невже утворення не дозволяє зрозуміти, що рівень життя і приріст населення - це як тепле і м'яке?
показать весь комментарий
07.09.2021 15:17 Ответить
Так там (Литва, Латвия и прочие) и цены повыше. По паритету покупательной способности еще тот вопрос, как говорится.
Смотри, что про уровень жизни.
Ты когда-нибудь выращивал растения / разводил животных? Там все просто.
Ты можешь их чрезмерно поливать или же чрезмерно кормить. Они сгниют или сдохнут от сопутствующих ожирению болезней. Можешь конечно не поливать и не кормить, но тогда тоже сдохнут.
Тут важен баланс. То есть оптимальная кормежка исходя из сорта растения / вида животного (то есть той социальной среды, которую люди если говорить о них - определяют как нормальную и безопасную / подходящую для разведения потомства. У каждой страны она разная, к слову.). Вот и делай выводы.
показать весь комментарий
07.09.2021 15:25 Ответить
Oleg Bakhtin

вспоминается старый советский анекдот про то, как компания «Мерседес» купила завод АвтоВАЗ. Перенастроили производство, запускают конвейер - но на выходе «жигули»! Демонтируют оборудование, пригнали новое из Германии, установили, наладили, запускают... снова «жигули»! Увольняют весь персонал завода, привозят рабочих из Германии, налаживают, проверяют, запускают: на выходе все те же «жигули»! Около завода холм, на нем сидят главный инженер и директор завода (оба с приставкой экс), смотрят на все это, и главный инженер говорит директору:- А я тебе говорил: место проклятое! А то все: «руки кривые, руки кривые!»
показать весь комментарий
07.09.2021 14:33 Ответить
Предостерёг бы лучше Зеленского от проторённой собой дороги.)) Позорно пролететь на выборах- сценарий гораздо более реалистичный.
показать весь комментарий
07.09.2021 13:58 Ответить
Плох тот язЕлох, который не мечтает стать Порошенко! =)
показать весь комментарий
07.09.2021 14:07 Ответить
Щенок порошенка мечтает быть его псом. Так вернее.
показать весь комментарий
07.09.2021 14:19 Ответить
Порошенко застеріг українську владу від "протореної дороги Лукашенка" - Цензор.НЕТ 1512
показать весь комментарий
07.09.2021 14:38 Ответить
да, гетьман позорно , вместе с булавой шлепнулся в коричневую лужу
показать весь комментарий
07.09.2021 14:08 Ответить
Никак не отмоется.
показать весь комментарий
07.09.2021 14:20 Ответить
зепитушки, шли бы вы насасывать друг дружке куда подальше.
"позорно пролететь" с вашего пернатого на человеческий переводится как "обеспечить честные демократические выборы"
А после позорища с Вирастюком вам вообще клюв лучше не открывать
показать весь комментарий
07.09.2021 14:24 Ответить
Посасывание ваша работа, только рейтинг не насосали.
показать весь комментарий
07.09.2021 14:29 Ответить
Порошенко застеріг українську владу від "протореної дороги Лукашенка" - Цензор.НЕТ 7043
показать весь комментарий
07.09.2021 14:38 Ответить
НАД УКРАЇНОЮ БЕЗХМАРНИЙ НЕБОСХИЛ


«Над Україною безхмарний небосхил»*
Промовив диктор радіо ФМ.
Так відлунав сигнал для правих сил,
Здійнявши на повстання дух терен.


По всій країні, наче як на крилах,
Пронеслися від краю в край у мить
Суворі патріоти в одностроях,
Тінь Гонти над степами майорить.


Опанували «слуги» стадіони,
Все як казали: «Стадіон, так стадіон».
І вже під вартою сидять тупі гандони**.
А хто ж їм лікар, ну хіба - Гордон?


Хитає вітер Киву на гілляці,
Портнов з Татаровим на палях тліють.
А ось і Рабинович всплив у річці,
Медвечуковські рештки сонце гріє.


І посміхнувся генерал Аугусто,***
З небес вдивляючись в повсталу Україну.
Колаборантів, зрадників - на друзки,
І нищити до сьомого коліна!


Так буде, вірю я, - повинно бути,
Бо на кону - державність України!
Московські воші та місцеві гниди,****
Підуть до біса з нашої країни!



«Історію треба знати, бо вона має повторюватися»
*Створення військової хунти в Іспанії у 1936 р. розпочалося з радіосповіщення:
«Над усією Іспанією безхмарне небо» (En toda España el cielo está despejado)
**Ів Гандо́н (фр. Yves Gandon), французький письменник-фантаст;
***генерал Аугусто Піночет (Augusto Pinochet Ugarte), голова військової хунти у Чилі;
****«Нам не страшні московські воші, нам страшні українські гниди» (Симон Петлюра)
показать весь комментарий
07.09.2021 14:06 Ответить
Это касается всех президентов. Включая и предупреждающего ))
показать весь комментарий
07.09.2021 14:07 Ответить
Порошенко завидует, что отстает от Зели более чем в два раза. Разрыв с последних выборов не уменьшается.
показать весь комментарий
07.09.2021 14:15 Ответить
Порошенко застеріг українську владу від "протореної дороги Лукашенка" - Цензор.НЕТ 1952
показать весь комментарий
07.09.2021 14:39 Ответить
Порошенко застеріг українську владу від "протореної дороги Лукашенка" - Цензор.НЕТ 5372
показать весь комментарий
07.09.2021 14:40 Ответить
Секта почитателесь святого Пэти , в действии
показать весь комментарий
07.09.2021 16:15 Ответить
Так вы не входите,вы просто не уходите,и день и ночь сидите здесь - калымите))))
показать весь комментарий
07.09.2021 14:19 Ответить
Був би першим "лєгєтівним", а не бандюковощь!
показать весь комментарий
07.09.2021 14:35 Ответить
Безотцовщина, что "батьку" подавай?
показать весь комментарий
07.09.2021 14:23 Ответить
Зебилье ненавидит Пороха намного сильнее, чем Гитлера, Сталина, Путина вместе взятых. Порох их не убивал, не гноил в концлагерях, дал им возможность не стоять в очередях, чтобы глянуть на разнообразные башни. За это и ненавидят. Вот если бы он их всех погнал на убой в Донбассе, возлюбили бы всей своей лягушечьей душонкой. Как отца родного.
Вывод: Зебилье, вас надо бить, как сидоровых коз. Небитый зебил - несчастный зебил.
показать весь комментарий
07.09.2021 14:25 Ответить
А не ....устанешь бить? Как бы здоровье не попортил при этом.....
показать весь комментарий
07.09.2021 14:49 Ответить
Есть риск притомиться, это верно. Пока из зебила вытрясешь весь сор из его чугунка и сделаешь из него человека не один литр пота сойдет. Да и работа вредная, надо за нее молоко давать. Но оно того стоит. Подумай сам: жизнь без зебила - это же почти рай на земле. Чего еще надо нормальному человеку?
показать весь комментарий
07.09.2021 14:56 Ответить
3 березня 2018 року.
показать весь комментарий
07.09.2021 14:33 Ответить
Порошенко застеріг українську владу від "протореної дороги Лукашенка" - Цензор.НЕТ 9802
показать весь комментарий
07.09.2021 14:35 Ответить
Витя, да иди ты ...! Ну ты меня понял!
показать весь комментарий
07.09.2021 14:51 Ответить
петя! ты не болтай, а работай. думай как среднюю зп поднимать раза в 3 хотя бы
показать весь комментарий
07.09.2021 14:53 Ответить
Зеленський спокійно досидить до кінця терміну, і ще з великою вирогідністю виграє наступні.
В усякому разі, поки Порошенко очолює опозицію.
Потрібен молодий незаангажований лідер. Інакше провал.
Порошенко вже перетворився на Юлю Тимошенко, у якої є свої 10% підтримки, попадання в парламент - І ВСЕ. З Порошенко ЄС чекає така ж доля.
показать весь комментарий
07.09.2021 15:24 Ответить
Правильно!!!! как не отбеливайте Порошенко, но эшелоны с товарами в ЛДНР, бриллиантовые прокуроры, конфетки для Рассии никуда не спрячешь! Жаль что нет нового достойного лидера, не барыги и олигарха. а настоящего !! Пэтя все делает для того , чтобы зеноид опять победил! Вципился за кресло как вовка пукин1
показать весь комментарий
07.09.2021 16:18 Ответить
возможно, если бы Порох пришел опять к власти он не повторил бы прошлых барыжных ошибок! Но за то что он делал люди за него не проголосуют, украинцы уже не так слепы как раньше. Жаль , что ЕС стала заложником Пэти. А зеленобобики этим пользуются, да и ОПиЗж не дремлет с деньгами из параши
показать весь комментарий
07.09.2021 16:24 Ответить
Лукашенко також підписав якусь угоду про гібридну перемогу? Порошенко застеріг українську владу від "протореної дороги Лукашенка" - Цензор.НЕТ 796
показать весь комментарий
07.09.2021 15:31 Ответить
Рейтинг Порошенко - расти!
Рейтинг Порошенко - расти!
Камлаю-камлаю, камлаю-камлаю - не растёть проклятый!
показать весь комментарий
08.09.2021 13:19 Ответить
Страница 2 из 2
 
 