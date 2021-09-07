Порошенко предостерег украинскую власть от "проторенной дороги Лукашенко"

Пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко во время выступления на Согласительном совете выразил поддержку лидерам белорусской оппозиции и крымским тарарам, которые были арестованы оккупационными властями. Порошенко предостерег - нынешняя власть в Украине так же преследует боевых генералов, участников войны против России, волонтеров и представителей оппозиции.

"Позвольте мне начать со слов солидарности с крымскими и белорусскими заключенными. В Крыму это те, кто вернулись с Крымской платформы и были брошены за решетку на десять лет. Это признак политического преследования со стороны России. Мария Колесникова, которая вчера вместе с другими оппозиционерами была осуждена на 12 лет. Беларусь, мы с вами ", - подчеркнул Порошенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Единственное, что я прошу Зеленского не высказывать поддержку Колесниковой. Потому что политическое поведение Зеленского по преследованию оппозиции, со всеми своими "вагнерами", чаусами, трухиными, зеленкой, несамостоятельными правоохранительными органами, которые преследуют оппозицию, с генералами, которые находятся за решеткой четко подтверждает - Зеленский движется по проторенной дороге Лукашенко. Будет жаль, если он так же и закончит", - резюмирует пятый Президент.

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