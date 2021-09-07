Порошенко застеріг українську владу від "протореної дороги Лукашенка"

П'ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко під час виступу на Погоджувальній раді висловив підтримку лідерам білоруської опозиції і кримським татарам, які були заарештовані окупаційною владою. Порошенко застеріг - нинішня влада в Україні так само переслідує бойових генералів, учасників війни проти Росії, волонтерів та представників опозиції.

"Дозвольте мені почати зі слів солідарності з кримськими і білоруськими в’язнями. В Криму це ті, хто повернулися з Кримської платформи і були кинуті за грати на десять років. Це ознака політичного переслідування з боку Росії. Марія Колесникова, яка вчора разом з іншими опозиціонерами була засуджена на 12 років. Білорусь, ми з вами", – наголосив Порошенко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Єдине, що я прошу Зеленського не висловлювати підтримку Колесниковій. Тому що політична поведінка Зеленського з переслідуваннями опозиції, з усіма своїми "вагнерами", чаусами, трухіними, зеленкою, несамостійними правоохоронними органами, які переслідують опозицію, з генералами, які знаходяться за гратами чітко підтверджує – Зеленський рухається протореною дорогою Лукашенка. Буде шкода, якщо він так само і закінчить", – резюмує п’ятий Президент.

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