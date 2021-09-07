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Порошенко застеріг українську владу від "протореної дороги Лукашенка"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Порошенко застеріг українську владу від

П'ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко під час виступу на Погоджувальній раді висловив підтримку лідерам білоруської опозиції і кримським татарам, які були заарештовані окупаційною владою. Порошенко застеріг - нинішня влада в Україні так само переслідує бойових генералів, учасників війни проти Росії, волонтерів та представників опозиції.

"Дозвольте мені почати зі слів солідарності з кримськими і білоруськими в’язнями. В Криму це ті, хто повернулися з Кримської платформи і були кинуті за грати на десять років. Це ознака політичного переслідування з боку Росії. Марія Колесникова, яка вчора разом з іншими опозиціонерами була засуджена на 12 років. Білорусь, ми з вами", – наголосив Порошенко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Єдине, що я прошу Зеленського не висловлювати підтримку Колесниковій. Тому що політична поведінка Зеленського з переслідуваннями опозиції, з усіма своїми "вагнерами", чаусами, трухіними, зеленкою, несамостійними правоохоронними органами, які переслідують опозицію, з генералами, які знаходяться за гратами чітко підтверджує – Зеленський рухається протореною дорогою Лукашенка. Буде шкода, якщо він так само і закінчить", – резюмує п’ятий Президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пенсії, субсидії, виплати воїнам і медикам, захист громад: Порошенко запропонував кроки для захисту українців від економічної кризи

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+32
Порошенко предостерег украинскую власть от "проторенной дороги Лукашенко" - Цензор.НЕТ 4728
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07.09.2021 13:50
+24
Порошенко предостерег украинскую власть от "проторенной дороги Лукашенко" - Цензор.НЕТ 3085
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07.09.2021 13:49
+23
Зеленский хуже луки будет как во вкус войдет. Мелкое, подлое и гнусавое.
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07.09.2021 13:46
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Ну МАЗ - це не те, чим треба гордитися... На заводі у Братиславі збирають Порше Каєн та Панамера і я думаю там робітники більш задоволені, хоч Каєн з Панамерою і не є словацькими! Порошенко застеріг українську владу від "протореної дороги Лукашенка" - Цензор.НЕТ 4946
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07.09.2021 14:02 Відповісти
Я так и представляю эту картину. Стоит такой директор Порше и на протянутой руке держит перед директором АвтоЗАЗа контракт а тот гордо отказывается...
Видишь ли. Нюанс. То что для них, для тех кто типа европеец и то что для нас... то разные вещи в общем. Забудь, нам такое не предложат никогда.

А нюанс в том, что до того как собирать этот росийски хлам, автозаз собирал... ничего. Понимаешь степень радости работников?
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07.09.2021 14:10 Відповісти
ну и как там щас с Мазами, ась? По ай-ти сфере я вижу что происходит - бегут беларусы к нам во Львов с Кивом, а чо с Мазами-то? Очень за мазособирателей переживаю знаешь ли
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07.09.2021 14:22 Відповісти
Что "что"? МАЗы собирают, завод работает.
С АвтоЗАЗом... ну - ты же читал мои комментарии.
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07.09.2021 14:31 Відповісти
1. На ЗАЗ збирають не лише кацапський шлак, але і Кіа і Рено уже...

2. Крім ЗАЗа, у нас є заказрпатський завод Шкода-Єврокар, де конвеєр не зупинявся ніколи. І там постійно збирають Шкоди і Фольксвагени...
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07.09.2021 14:28 Відповісти
1. Бгг. Киа и Рено... Рено блин. Был бы там... ты бы видел чего там на деле собирают. Ты еще скажи что там ивеко собирали потому что значок висел.
Извини. Но декларируемые и реальные вещи = разница.
2. Тут ты прав. Только если сравнить кол-во закрывшихся заводов с 1991 в РБ и у нас... сравнение будет не в нашу пользу.
3. Еще можно сравнить динамику изменения численности населения у нас и у них... чтоб наверняка. Желаешь? Предупреждаю - будет больно.
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07.09.2021 14:34 Відповісти
А нафіга порівнювати Україну з Білоруссю? У нас з ними плюс-мінус однаковий рівень життя, попри всі їх заводи. Мало того, в нас мінімальна зарплата 6000 грн, а у них - 400 рублів (4270 грн)!



Чому б не порівнювати Україну з тою ж Словаччиною, де середня зарплата більше 1000 євро? Чи Польщею? Чи Чехією?
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07.09.2021 14:52 Відповісти
Можно сравнить и с Германией. Там тоже выше.
В статье же говорится мол Лукой восхищаются. Я тоже. Потому что цифры по п.3 видел.
Потому и сравниваем. Чтоб выяснить причины почему им восхищаются.
Я лично - потому что у них динамика изменения численности населения - лучше.
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07.09.2021 14:59 Відповісти
Та толку від тої динаміки населення, якщо рівень життя в них такий же, як і в нас? І то ж у них війни немає!

У Латвії чи Литві теж негативна динаміка населення, але там середня зарплата - 900 євро! У нас чи в Білорусі - в кращому випадку 500 євро, а то і менше! Про Норвегію мовчу вже, там взагалі народжуваність упала, а яка у них середня зарплата? А у Індії чи там Гвінеї якійсь динаміка населення ого-го яка, і що, добре вони живуть?


Невже утворення не дозволяє зрозуміти, що рівень життя і приріст населення - це як тепле і м'яке?
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07.09.2021 15:17 Відповісти
Так там (Литва, Латвия и прочие) и цены повыше. По паритету покупательной способности еще тот вопрос, как говорится.
Смотри, что про уровень жизни.
Ты когда-нибудь выращивал растения / разводил животных? Там все просто.
Ты можешь их чрезмерно поливать или же чрезмерно кормить. Они сгниют или сдохнут от сопутствующих ожирению болезней. Можешь конечно не поливать и не кормить, но тогда тоже сдохнут.
Тут важен баланс. То есть оптимальная кормежка исходя из сорта растения / вида животного (то есть той социальной среды, которую люди если говорить о них - определяют как нормальную и безопасную / подходящую для разведения потомства. У каждой страны она разная, к слову.). Вот и делай выводы.
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07.09.2021 15:25 Відповісти
Oleg Bakhtin

вспоминается старый советский анекдот про то, как компания «Мерседес» купила завод АвтоВАЗ. Перенастроили производство, запускают конвейер - но на выходе «жигули»! Демонтируют оборудование, пригнали новое из Германии, установили, наладили, запускают... снова «жигули»! Увольняют весь персонал завода, привозят рабочих из Германии, налаживают, проверяют, запускают: на выходе все те же «жигули»! Около завода холм, на нем сидят главный инженер и директор завода (оба с приставкой экс), смотрят на все это, и главный инженер говорит директору:- А я тебе говорил: место проклятое! А то все: «руки кривые, руки кривые!»
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07.09.2021 14:33 Відповісти
Предостерёг бы лучше Зеленского от проторённой собой дороги.)) Позорно пролететь на выборах- сценарий гораздо более реалистичный.
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07.09.2021 13:58 Відповісти
Плох тот язЕлох, который не мечтает стать Порошенко! =)
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07.09.2021 14:07 Відповісти
Щенок порошенка мечтает быть его псом. Так вернее.
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07.09.2021 14:19 Відповісти
Порошенко застеріг українську владу від "протореної дороги Лукашенка" - Цензор.НЕТ 1512
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07.09.2021 14:38 Відповісти
да, гетьман позорно , вместе с булавой шлепнулся в коричневую лужу
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07.09.2021 14:08 Відповісти
Никак не отмоется.
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07.09.2021 14:20 Відповісти
зепитушки, шли бы вы насасывать друг дружке куда подальше.
"позорно пролететь" с вашего пернатого на человеческий переводится как "обеспечить честные демократические выборы"
А после позорища с Вирастюком вам вообще клюв лучше не открывать
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07.09.2021 14:24 Відповісти
Посасывание ваша работа, только рейтинг не насосали.
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07.09.2021 14:29 Відповісти
Порошенко застеріг українську владу від "протореної дороги Лукашенка" - Цензор.НЕТ 7043
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07.09.2021 14:38 Відповісти
НАД УКРАЇНОЮ БЕЗХМАРНИЙ НЕБОСХИЛ


«Над Україною безхмарний небосхил»*
Промовив диктор радіо ФМ.
Так відлунав сигнал для правих сил,
Здійнявши на повстання дух терен.


По всій країні, наче як на крилах,
Пронеслися від краю в край у мить
Суворі патріоти в одностроях,
Тінь Гонти над степами майорить.


Опанували «слуги» стадіони,
Все як казали: «Стадіон, так стадіон».
І вже під вартою сидять тупі гандони**.
А хто ж їм лікар, ну хіба - Гордон?


Хитає вітер Киву на гілляці,
Портнов з Татаровим на палях тліють.
А ось і Рабинович всплив у річці,
Медвечуковські рештки сонце гріє.


І посміхнувся генерал Аугусто,***
З небес вдивляючись в повсталу Україну.
Колаборантів, зрадників - на друзки,
І нищити до сьомого коліна!


Так буде, вірю я, - повинно бути,
Бо на кону - державність України!
Московські воші та місцеві гниди,****
Підуть до біса з нашої країни!



«Історію треба знати, бо вона має повторюватися»
*Створення військової хунти в Іспанії у 1936 р. розпочалося з радіосповіщення:
«Над усією Іспанією безхмарне небо» (En toda España el cielo está despejado)
**Ів Гандо́н (фр. Yves Gandon), французький письменник-фантаст;
***генерал Аугусто Піночет (Augusto Pinochet Ugarte), голова військової хунти у Чилі;
****«Нам не страшні московські воші, нам страшні українські гниди» (Симон Петлюра)
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07.09.2021 14:06 Відповісти
Это касается всех президентов. Включая и предупреждающего ))
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07.09.2021 14:07 Відповісти
Порошенко завидует, что отстает от Зели более чем в два раза. Разрыв с последних выборов не уменьшается.
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07.09.2021 14:15 Відповісти
Порошенко застеріг українську владу від "протореної дороги Лукашенка" - Цензор.НЕТ 1952
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07.09.2021 14:39 Відповісти
Порошенко застеріг українську владу від "протореної дороги Лукашенка" - Цензор.НЕТ 5372
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07.09.2021 14:40 Відповісти
Секта почитателесь святого Пэти , в действии
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07.09.2021 16:15 Відповісти
Так вы не входите,вы просто не уходите,и день и ночь сидите здесь - калымите))))
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07.09.2021 14:19 Відповісти
Був би першим "лєгєтівним", а не бандюковощь!
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07.09.2021 14:35 Відповісти
Безотцовщина, что "батьку" подавай?
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07.09.2021 14:23 Відповісти
Зебилье ненавидит Пороха намного сильнее, чем Гитлера, Сталина, Путина вместе взятых. Порох их не убивал, не гноил в концлагерях, дал им возможность не стоять в очередях, чтобы глянуть на разнообразные башни. За это и ненавидят. Вот если бы он их всех погнал на убой в Донбассе, возлюбили бы всей своей лягушечьей душонкой. Как отца родного.
Вывод: Зебилье, вас надо бить, как сидоровых коз. Небитый зебил - несчастный зебил.
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07.09.2021 14:25 Відповісти
А не ....устанешь бить? Как бы здоровье не попортил при этом.....
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07.09.2021 14:49 Відповісти
Есть риск притомиться, это верно. Пока из зебила вытрясешь весь сор из его чугунка и сделаешь из него человека не один литр пота сойдет. Да и работа вредная, надо за нее молоко давать. Но оно того стоит. Подумай сам: жизнь без зебила - это же почти рай на земле. Чего еще надо нормальному человеку?
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07.09.2021 14:56 Відповісти
3 березня 2018 року.
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07.09.2021 14:33 Відповісти
Порошенко застеріг українську владу від "протореної дороги Лукашенка" - Цензор.НЕТ 9802
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07.09.2021 14:35 Відповісти
Витя, да иди ты ...! Ну ты меня понял!
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07.09.2021 14:51 Відповісти
петя! ты не болтай, а работай. думай как среднюю зп поднимать раза в 3 хотя бы
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07.09.2021 14:53 Відповісти
Зеленський спокійно досидить до кінця терміну, і ще з великою вирогідністю виграє наступні.
В усякому разі, поки Порошенко очолює опозицію.
Потрібен молодий незаангажований лідер. Інакше провал.
Порошенко вже перетворився на Юлю Тимошенко, у якої є свої 10% підтримки, попадання в парламент - І ВСЕ. З Порошенко ЄС чекає така ж доля.
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07.09.2021 15:24 Відповісти
Правильно!!!! как не отбеливайте Порошенко, но эшелоны с товарами в ЛДНР, бриллиантовые прокуроры, конфетки для Рассии никуда не спрячешь! Жаль что нет нового достойного лидера, не барыги и олигарха. а настоящего !! Пэтя все делает для того , чтобы зеноид опять победил! Вципился за кресло как вовка пукин1
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07.09.2021 16:18 Відповісти
возможно, если бы Порох пришел опять к власти он не повторил бы прошлых барыжных ошибок! Но за то что он делал люди за него не проголосуют, украинцы уже не так слепы как раньше. Жаль , что ЕС стала заложником Пэти. А зеленобобики этим пользуются, да и ОПиЗж не дремлет с деньгами из параши
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07.09.2021 16:24 Відповісти
Лукашенко також підписав якусь угоду про гібридну перемогу? Порошенко застеріг українську владу від "протореної дороги Лукашенка" - Цензор.НЕТ 796
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07.09.2021 15:31 Відповісти
Рейтинг Порошенко - расти!
Рейтинг Порошенко - расти!
Камлаю-камлаю, камлаю-камлаю - не растёть проклятый!
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08.09.2021 13:19 Відповісти
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