Порошенко застеріг українську владу від "протореної дороги Лукашенка"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
П'ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко під час виступу на Погоджувальній раді висловив підтримку лідерам білоруської опозиції і кримським татарам, які були заарештовані окупаційною владою. Порошенко застеріг - нинішня влада в Україні так само переслідує бойових генералів, учасників війни проти Росії, волонтерів та представників опозиції.
"Дозвольте мені почати зі слів солідарності з кримськими і білоруськими в’язнями. В Криму це ті, хто повернулися з Кримської платформи і були кинуті за грати на десять років. Це ознака політичного переслідування з боку Росії. Марія Колесникова, яка вчора разом з іншими опозиціонерами була засуджена на 12 років. Білорусь, ми з вами", – наголосив Порошенко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
"Єдине, що я прошу Зеленського не висловлювати підтримку Колесниковій. Тому що політична поведінка Зеленського з переслідуваннями опозиції, з усіма своїми "вагнерами", чаусами, трухіними, зеленкою, несамостійними правоохоронними органами, які переслідують опозицію, з генералами, які знаходяться за гратами чітко підтверджує – Зеленський рухається протореною дорогою Лукашенка. Буде шкода, якщо він так само і закінчить", – резюмує п’ятий Президент.
Будь ласка, зачекайте...
Видишь ли. Нюанс. То что для них, для тех кто типа европеец и то что для нас... то разные вещи в общем. Забудь, нам такое не предложат никогда.
А нюанс в том, что до того как собирать этот росийски хлам, автозаз собирал... ничего. Понимаешь степень радости работников?
С АвтоЗАЗом... ну - ты же читал мои комментарии.
2. Крім ЗАЗа, у нас є заказрпатський завод Шкода-Єврокар, де конвеєр не зупинявся ніколи. І там постійно збирають Шкоди і Фольксвагени...
Извини. Но декларируемые и реальные вещи = разница.
2. Тут ты прав. Только если сравнить кол-во закрывшихся заводов с 1991 в РБ и у нас... сравнение будет не в нашу пользу.
3. Еще можно сравнить динамику изменения численности населения у нас и у них... чтоб наверняка. Желаешь? Предупреждаю - будет больно.
Чому б не порівнювати Україну з тою ж Словаччиною, де середня зарплата більше 1000 євро? Чи Польщею? Чи Чехією?
В статье же говорится мол Лукой восхищаются. Я тоже. Потому что цифры по п.3 видел.
Потому и сравниваем. Чтоб выяснить причины почему им восхищаются.
Я лично - потому что у них динамика изменения численности населения - лучше.
У Латвії чи Литві теж негативна динаміка населення, але там середня зарплата - 900 євро! У нас чи в Білорусі - в кращому випадку 500 євро, а то і менше! Про Норвегію мовчу вже, там взагалі народжуваність упала, а яка у них середня зарплата? А у Індії чи там Гвінеї якійсь динаміка населення ого-го яка, і що, добре вони живуть?
Невже утворення не дозволяє зрозуміти, що рівень життя і приріст населення - це як тепле і м'яке?
Смотри, что про уровень жизни.
Ты когда-нибудь выращивал растения / разводил животных? Там все просто.
Ты можешь их чрезмерно поливать или же чрезмерно кормить. Они сгниют или сдохнут от сопутствующих ожирению болезней. Можешь конечно не поливать и не кормить, но тогда тоже сдохнут.
Тут важен баланс. То есть оптимальная кормежка исходя из сорта растения / вида животного (то есть той социальной среды, которую люди если говорить о них - определяют как нормальную и безопасную / подходящую для разведения потомства. У каждой страны она разная, к слову.). Вот и делай выводы.
вспоминается старый советский анекдот про то, как компания «Мерседес» купила завод АвтоВАЗ. Перенастроили производство, запускают конвейер - но на выходе «жигули»! Демонтируют оборудование, пригнали новое из Германии, установили, наладили, запускают... снова «жигули»! Увольняют весь персонал завода, привозят рабочих из Германии, налаживают, проверяют, запускают: на выходе все те же «жигули»! Около завода холм, на нем сидят главный инженер и директор завода (оба с приставкой экс), смотрят на все это, и главный инженер говорит директору:- А я тебе говорил: место проклятое! А то все: «руки кривые, руки кривые!»
"позорно пролететь" с вашего пернатого на человеческий переводится как "обеспечить честные демократические выборы"
А после позорища с Вирастюком вам вообще клюв лучше не открывать
«Над Україною безхмарний небосхил»*
Промовив диктор радіо ФМ.
Так відлунав сигнал для правих сил,
Здійнявши на повстання дух терен.
По всій країні, наче як на крилах,
Пронеслися від краю в край у мить
Суворі патріоти в одностроях,
Тінь Гонти над степами майорить.
Опанували «слуги» стадіони,
Все як казали: «Стадіон, так стадіон».
І вже під вартою сидять тупі гандони**.
А хто ж їм лікар, ну хіба - Гордон?
Хитає вітер Киву на гілляці,
Портнов з Татаровим на палях тліють.
А ось і Рабинович всплив у річці,
Медвечуковські рештки сонце гріє.
І посміхнувся генерал Аугусто,***
З небес вдивляючись в повсталу Україну.
Колаборантів, зрадників - на друзки,
І нищити до сьомого коліна!
Так буде, вірю я, - повинно бути,
Бо на кону - державність України!
Московські воші та місцеві гниди,****
Підуть до біса з нашої країни!
«Історію треба знати, бо вона має повторюватися»
*Створення військової хунти в Іспанії у 1936 р. розпочалося з радіосповіщення:
«Над усією Іспанією безхмарне небо» (En toda España el cielo está despejado)
**Ів Гандо́н (фр. Yves Gandon), французький письменник-фантаст;
***генерал Аугусто Піночет (Augusto Pinochet Ugarte), голова військової хунти у Чилі;
****«Нам не страшні московські воші, нам страшні українські гниди» (Симон Петлюра)
Вывод: Зебилье, вас надо бить, как сидоровых коз. Небитый зебил - несчастный зебил.
В усякому разі, поки Порошенко очолює опозицію.
Потрібен молодий незаангажований лідер. Інакше провал.
Порошенко вже перетворився на Юлю Тимошенко, у якої є свої 10% підтримки, попадання в парламент - І ВСЕ. З Порошенко ЄС чекає така ж доля.
Рейтинг Порошенко - расти!
Камлаю-камлаю, камлаю-камлаю - не растёть проклятый!