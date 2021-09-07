Украина получила $35,8 млн финансовой помощи для уменьшения влияния COVID-19, - Минздрав
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Украина получила 35,8 млн долларов США безвозвратной финансовой помощи от Глобального фонда борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава, средства покроют финансирование неотложных потребностей Украины, связанных с COVID-19 и его влиянием на распространение социально опасных заболеваний.
В рамках этого гранта Украина сможет закупить средства индивидуальной защиты, организовать мероприятия для снижения рисков, связанных с COVID-19 для программ борьбы с ВИЧ и туберкулезом, а также увеличить охват мероприятий по укреплению основных компонентов систем здравоохранения, таких как национальные сети лабораторий, цепи поставки и тому подобное.
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