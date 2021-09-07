РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11870 посетителей онлайн
Новости Общество Коронавирус и карантин
481 8
карантин (16730) Минздрав (4828) помощь (6124) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

Украина получила $35,8 млн финансовой помощи для уменьшения влияния COVID-19, - Минздрав

Новости Цензор.НЕТ Общество

Украина получила $35,8 млн финансовой помощи для уменьшения влияния COVID-19, - Минздрав

Украина получила 35,8 млн долларов США безвозвратной финансовой помощи от Глобального фонда борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава, средства покроют финансирование неотложных потребностей Украины, связанных с COVID-19 и его влиянием на распространение социально опасных заболеваний.

В рамках этого гранта Украина сможет закупить средства индивидуальной защиты, организовать мероприятия для снижения рисков, связанных с COVID-19 для программ борьбы с ВИЧ и туберкулезом, а также увеличить охват мероприятий по укреплению основных компонентов систем здравоохранения, таких как национальные сети лабораторий, цепи поставки и тому подобное.

Также читайте: Менее 60% работников сферы образования вакцинированы от коронавируса, - Минздрав

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В рамках этого гранта Украина сможет закупить средства индивидуальной защиты, организовать мероприятия для снижения рисков, связанных с COVID------ есть где прибарахлиться в минздраве - степашка обрыдается...
показать весь комментарий
07.09.2021 14:33 Ответить
Цікаво, на скільки курточок цього вистачить?
показать весь комментарий
07.09.2021 14:47 Ответить
1)Ты видиш эти деньги ?
2)Нет !
1)А о ни есть !
показать весь комментарий
07.09.2021 15:07 Ответить
Оце фарт так і пре!
показать весь комментарий
07.09.2021 15:21 Ответить
І як же вони будуть зменшувати те вляніє - скорочуватимуть число тестувань, чи просто встановлять граничні межі захворюваногсті та регулюватимуть їх постановами уряду, як "гранично вільноринкові ціни"? Україна отримала $35,8 млн фінансової допомоги для зменшення впливу COVID-19, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5036
показать весь комментарий
07.09.2021 15:28 Ответить
ой как хорошоооооо завтра в киевских автосалонах исчезнет много люксовых брычек, с анала снимается табу девчёнки бреют кормилецу переполох во всех сферах.
показать весь комментарий
07.09.2021 15:41 Ответить
оЙ,РАЗВОРУЮТ!!!
показать весь комментарий
07.09.2021 17:31 Ответить
Этого хватит на пару километров дороги.
показать весь комментарий
07.09.2021 19:06 Ответить
 
 