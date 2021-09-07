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Україна отримала $35,8 млн фінансової допомоги для зменшення впливу COVID-19, - МОЗ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Україна отримала $35,8 млн фінансової допомоги для зменшення впливу COVID-19, - МОЗ

Україна отримала 35,8 млн доларів США безповоротної фінансової допомоги від Глобального фонду боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я, кошти покриють фінансування невідкладних потреб України, пов'язаних з COVID-19 і його впливом на поширення соціально небезпечних захворювань.

В рамках цього гранту Україна зможе закупити засоби індивідуального захисту, організувати заходи для зниження ризиків, пов'язаних із COVID-19 для програм боротьби з ВІЛ та туберкульозом, а також збільшити охоплення заходів щодо зміцнення основних компонентів систем охорони здоров'я, таких як національні мережі лабораторій, ланцюги постачання і тому подібне.

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Автор: Анастасія Потіха
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В рамках этого гранта Украина сможет закупить средства индивидуальной защиты, организовать мероприятия для снижения рисков, связанных с COVID------ есть где прибарахлиться в минздраве - степашка обрыдается...
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07.09.2021 14:33 Відповісти
Цікаво, на скільки курточок цього вистачить?
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07.09.2021 14:47 Відповісти
1)Ты видиш эти деньги ?
2)Нет !
1)А о ни есть !
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07.09.2021 15:07 Відповісти
Оце фарт так і пре!
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07.09.2021 15:21 Відповісти
І як же вони будуть зменшувати те вляніє - скорочуватимуть число тестувань, чи просто встановлять граничні межі захворюваногсті та регулюватимуть їх постановами уряду, як "гранично вільноринкові ціни"? Україна отримала $35,8 млн фінансової допомоги для зменшення впливу COVID-19, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5036
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07.09.2021 15:28 Відповісти
ой как хорошоооооо завтра в киевских автосалонах исчезнет много люксовых брычек, с анала снимается табу девчёнки бреют кормилецу переполох во всех сферах.
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07.09.2021 15:41 Відповісти
оЙ,РАЗВОРУЮТ!!!
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07.09.2021 17:31 Відповісти
Этого хватит на пару километров дороги.
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07.09.2021 19:06 Відповісти
 
 