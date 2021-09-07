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Новости Политика Украины
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ВР (28725) присяга (175) Слуга народа (2547) Швачко Антон (2)

В Раде принес присягу новый депутат "Слуги народа" Швачко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Раде принес присягу новый депутат

Народный депутат Антон Швачко принял присягу народного депутата.

Как ранее сообщалось, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала нардепа Швачко вместо досрочно прекратившего полномочия парламентария Дениса Монастырского, который был назначен министром внутренних дел Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Во время сегодняшнего заседания он принес присягу на верность народу Украины.

"Клянусь соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников", - сказал нардеп с трибуны парламента.

Швачко избран в Верховную Раду на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года по общегосударственному многомандатному избирательному округу от политической партии "Слуга народа" (№139 в избирательном списке).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЦИК зарегистрировала Швачко народным депутатом Украины

Швачко родился 11 декабря 1992 года в Сумах, закончил факультет маркетинга Сумского национального аграрного университета, получил образовательно-квалификационный уровень магистра по специальности "Инженер-технолог ресторанного бизнеса. Маркетолог".
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Топ комментарии
+19
В Раде принес присягу новый депутат "Слуги народа" Швачко - Цензор.НЕТ 6837
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07.09.2021 14:42
+9
Мля, детки...
Опыт нулевой.
Вообще нулевой. Образования нет (смешно - сумской аграрный универ и официант-маркетог В Раде принес присягу новый депутат "Слуги народа" Швачко - Цензор.НЕТ 1962 )
В слугах народа умных и опытных быть не может.
Сборище полудурков.
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07.09.2021 14:44
+8
Думаю узнаем это очень скоро, слуги быстро в зашквары попадают
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07.09.2021 14:41
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Правила форума Совет форумчан
ну мимимими же) если он с таким лицом присягу приносил, минимум два оргазма в зале рады было!
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07.09.2021 14:35 Ответить
Очередное "честное" лицо
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07.09.2021 14:37 Ответить
В Раде принес присягу новый депутат "Слуги народа" Швачко - Цензор.НЕТ 6837
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07.09.2021 14:42 Ответить
Ха, ха, ха, хааааааа!
95 кв.відпочиває...))...
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07.09.2021 14:47 Ответить
Роман . В тебе в голові замись мозку, песок з каменем.
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07.09.2021 14:59 Ответить
У Раді склав присягу новий депутат "Слуги народу" Швачко - Цензор.НЕТ 5606
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07.09.2021 15:48 Ответить
хрус- ты хоч сказать, шо цэй вьюнош (або сотни др.) можуть хоть шо-то продепутировать...????- ты неисправимый оптимист-утопист...(((
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08.09.2021 01:08 Ответить
Їх, що по ступеню ідіотизму відбирали?
Ліцо не обезображеноє інтелектом.
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07.09.2021 14:38 Ответить
Очередной клоун решил поправить свое материальное положение.
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07.09.2021 14:38 Ответить
Раби на галєрах :
В Раде принес присягу новый депутат "Слуги народа" Швачко - Цензор.НЕТ 6406
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07.09.2021 14:45 Ответить
ну а этот кто ? наркоша . извращенец или совкодрочер ? в СН других не берут В Раде принес присягу новый депутат "Слуги народа" Швачко - Цензор.НЕТ 1259
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07.09.2021 14:38 Ответить
Думаю узнаем это очень скоро, слуги быстро в зашквары попадают
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07.09.2021 14:41 Ответить
просто чел на позитиве от предвкушений...
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07.09.2021 14:42 Ответить
В Раде принес присягу новый депутат "Слуги народа" Швачко - Цензор.НЕТ 9956
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07.09.2021 14:43 Ответить
Судя по роже, табу он не признает
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07.09.2021 14:40 Ответить
Мля, детки...
Опыт нулевой.
Вообще нулевой. Образования нет (смешно - сумской аграрный универ и официант-маркетог В Раде принес присягу новый депутат "Слуги народа" Швачко - Цензор.НЕТ 1962 )
В слугах народа умных и опытных быть не может.
Сборище полудурков.
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07.09.2021 14:44 Ответить
официант-маркетог - это уровень!) спрос на меню изучал...
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07.09.2021 14:46 Ответить
Этот новый "слуга" - он кто?! Наркоман, алкаш, дрочер, *****, дегенарат...?
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07.09.2021 14:46 Ответить
Все в одном)
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07.09.2021 15:08 Ответить
Где же их находят в таком количестве с такими дебильными лицами?
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07.09.2021 14:46 Ответить
черговий слуга урода
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07.09.2021 14:47 Ответить
Що ви всі в'їлися в геніїв народу!
Краще б пожаліли їх нещасних...))...
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07.09.2021 14:51 Ответить
То, что на верность народу, это понятно, а кому он принёс ?
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07.09.2021 14:55 Ответить
...аграрного университета, Инженер-технолог ресторанного бизнеса... Маркетолог... Законы писать и принимать будет в Трускавце учится ?
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07.09.2021 14:59 Ответить
ничего...скромненько и совкусом...но жить с таким лицом в совецкой росии не рекомендуеца! Будем брить наголо!!
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07.09.2021 15:01 Ответить
О, еще одна мама пенсионерка через год-два станет миллионершей.
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07.09.2021 15:07 Ответить
На момент подачі документів кандидатів від Слуги народу до ЦВК у липні 2019 року офіційно був безпартійний і безробітний....

Згідно з декларацією за 2018 рік, єдиним джерелом доходу Антона Швачка були 48000 гривень від відчуження рухомого майна. Також він вказав, що володів готівкою 2 500 000 гривень, 27 000 доларів, 15 000 євро і 2 800 000 гривень - на банківських рахунках. Також у 2018 році він придбав квартиру в Сумах вартістю 93 тисяч гривень (85,2 м кв.)

П.С. Способный мальчик !
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07.09.2021 15:17 Ответить
Ще один хряк дорвався до корита
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07.09.2021 15:36 Ответить
Корєфанчик Макса Гузенка.
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07.09.2021 18:17 Ответить
откуда это говно выползает?
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07.09.2021 21:19 Ответить
..хочется обнять и плакать..- весь нарид обнять..
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08.09.2021 01:04 Ответить
 
 