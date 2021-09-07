В Раде принес присягу новый депутат "Слуги народа" Швачко

Народный депутат Антон Швачко принял присягу народного депутата.

Как ранее сообщалось, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала нардепа Швачко вместо досрочно прекратившего полномочия парламентария Дениса Монастырского, который был назначен министром внутренних дел Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Во время сегодняшнего заседания он принес присягу на верность народу Украины.

"Клянусь соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников", - сказал нардеп с трибуны парламента.

Швачко избран в Верховную Раду на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года по общегосударственному многомандатному избирательному округу от политической партии "Слуга народа" (№139 в избирательном списке).

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Швачко родился 11 декабря 1992 года в Сумах, закончил факультет маркетинга Сумского национального аграрного университета, получил образовательно-квалификационный уровень магистра по специальности "Инженер-технолог ресторанного бизнеса. Маркетолог".