У Раді склав присягу новий депутат "Слуги народу" Швачко

Народний депутат Антон Швачко склав присягу народного депутата.

Як раніше повідомлялося, Центральна виборча комісія зареєструвала нардепа Швачка замість достроково Дениса Монастирського, який припинив повноваження парламентаря, оскільки був призначений міністром внутрішніх справ України, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Під час сьогоднішнього засідання він склав присягу на вірність народу України.

"Присягаю додержуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників", - сказав нардеп з трибуни парламенту.

Швачко обраний до Верховної Ради на позачергових виборах народних депутатів України від 21 липня 2019 року по загальнодержавному багатомандатному виборчому округу від політичної партії "Слуга народу" (№139 у виборчому списку).

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Швачко народився 11 грудня 1992 року в Сумах, закінчив факультет маркетингу Сумського національного аграрного університету, здобув освітньо-кваліфікаційний рівень магістра за спеціальністю "Інженер-технолог ресторанного бізнесу. Маркетолог".