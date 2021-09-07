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Новини Політика України
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ВР (11728) присяга (96) Слуга народу (2544) Швачко Антон (2)

У Раді склав присягу новий депутат "Слуги народу" Швачко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У Раді склав присягу новий депутат

Народний депутат Антон Швачко склав присягу народного депутата.

Як раніше повідомлялося, Центральна виборча комісія зареєструвала нардепа Швачка замість достроково Дениса Монастирського, який припинив повноваження парламентаря, оскільки був призначений міністром внутрішніх справ України, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Під час сьогоднішнього засідання він склав присягу на вірність народу України.

"Присягаю додержуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників", - сказав нардеп з трибуни парламенту.

Швачко обраний до Верховної Ради на позачергових виборах народних депутатів України від 21 липня 2019 року по загальнодержавному багатомандатному виборчому округу від політичної партії "Слуга народу" (№139 у виборчому списку).

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦВК зареєструвала Швачка народним депутатом України

Швачко народився 11 грудня 1992 року в Сумах, закінчив факультет маркетингу Сумського національного аграрного університету, здобув освітньо-кваліфікаційний рівень магістра за спеціальністю "Інженер-технолог ресторанного бізнесу. Маркетолог".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+19
В Раде принес присягу новый депутат "Слуги народа" Швачко - Цензор.НЕТ 6837
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07.09.2021 14:42
+9
Мля, детки...
Опыт нулевой.
Вообще нулевой. Образования нет (смешно - сумской аграрный универ и официант-маркетог В Раде принес присягу новый депутат "Слуги народа" Швачко - Цензор.НЕТ 1962 )
В слугах народа умных и опытных быть не может.
Сборище полудурков.
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07.09.2021 14:44
+8
Думаю узнаем это очень скоро, слуги быстро в зашквары попадают
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07.09.2021 14:41
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Правила форума Рада форумчан
ну мимимими же) если он с таким лицом присягу приносил, минимум два оргазма в зале рады было!
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07.09.2021 14:35 Відповісти
Очередное "честное" лицо
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07.09.2021 14:37 Відповісти
В Раде принес присягу новый депутат "Слуги народа" Швачко - Цензор.НЕТ 6837
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07.09.2021 14:42 Відповісти
Ха, ха, ха, хааааааа!
95 кв.відпочиває...))...
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07.09.2021 14:47 Відповісти
Роман . В тебе в голові замись мозку, песок з каменем.
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07.09.2021 14:59 Відповісти
У Раді склав присягу новий депутат "Слуги народу" Швачко - Цензор.НЕТ 5606
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07.09.2021 15:48 Відповісти
хрус- ты хоч сказать, шо цэй вьюнош (або сотни др.) можуть хоть шо-то продепутировать...????- ты неисправимый оптимист-утопист...(((
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08.09.2021 01:08 Відповісти
Їх, що по ступеню ідіотизму відбирали?
Ліцо не обезображеноє інтелектом.
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07.09.2021 14:38 Відповісти
Очередной клоун решил поправить свое материальное положение.
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07.09.2021 14:38 Відповісти
Раби на галєрах :
В Раде принес присягу новый депутат "Слуги народа" Швачко - Цензор.НЕТ 6406
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07.09.2021 14:45 Відповісти
ну а этот кто ? наркоша . извращенец или совкодрочер ? в СН других не берут В Раде принес присягу новый депутат "Слуги народа" Швачко - Цензор.НЕТ 1259
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07.09.2021 14:38 Відповісти
Думаю узнаем это очень скоро, слуги быстро в зашквары попадают
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07.09.2021 14:41 Відповісти
просто чел на позитиве от предвкушений...
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07.09.2021 14:42 Відповісти
В Раде принес присягу новый депутат "Слуги народа" Швачко - Цензор.НЕТ 9956
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07.09.2021 14:43 Відповісти
Судя по роже, табу он не признает
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07.09.2021 14:40 Відповісти
Мля, детки...
Опыт нулевой.
Вообще нулевой. Образования нет (смешно - сумской аграрный универ и официант-маркетог В Раде принес присягу новый депутат "Слуги народа" Швачко - Цензор.НЕТ 1962 )
В слугах народа умных и опытных быть не может.
Сборище полудурков.
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07.09.2021 14:44 Відповісти
официант-маркетог - это уровень!) спрос на меню изучал...
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07.09.2021 14:46 Відповісти
Этот новый "слуга" - он кто?! Наркоман, алкаш, дрочер, *****, дегенарат...?
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07.09.2021 14:46 Відповісти
Все в одном)
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07.09.2021 15:08 Відповісти
Где же их находят в таком количестве с такими дебильными лицами?
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07.09.2021 14:46 Відповісти
черговий слуга урода
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07.09.2021 14:47 Відповісти
Що ви всі в'їлися в геніїв народу!
Краще б пожаліли їх нещасних...))...
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07.09.2021 14:51 Відповісти
То, что на верность народу, это понятно, а кому он принёс ?
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07.09.2021 14:55 Відповісти
...аграрного университета, Инженер-технолог ресторанного бизнеса... Маркетолог... Законы писать и принимать будет в Трускавце учится ?
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07.09.2021 14:59 Відповісти
ничего...скромненько и совкусом...но жить с таким лицом в совецкой росии не рекомендуеца! Будем брить наголо!!
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07.09.2021 15:01 Відповісти
О, еще одна мама пенсионерка через год-два станет миллионершей.
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07.09.2021 15:07 Відповісти
На момент подачі документів кандидатів від Слуги народу до ЦВК у липні 2019 року офіційно був безпартійний і безробітний....

Згідно з декларацією за 2018 рік, єдиним джерелом доходу Антона Швачка були 48000 гривень від відчуження рухомого майна. Також він вказав, що володів готівкою 2 500 000 гривень, 27 000 доларів, 15 000 євро і 2 800 000 гривень - на банківських рахунках. Також у 2018 році він придбав квартиру в Сумах вартістю 93 тисяч гривень (85,2 м кв.)

П.С. Способный мальчик !
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07.09.2021 15:17 Відповісти
Ще один хряк дорвався до корита
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07.09.2021 15:36 Відповісти
Корєфанчик Макса Гузенка.
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07.09.2021 18:17 Відповісти
откуда это говно выползает?
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07.09.2021 21:19 Відповісти
..хочется обнять и плакать..- весь нарид обнять..
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08.09.2021 01:04 Відповісти
 
 