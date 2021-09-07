У Раді склав присягу новий депутат "Слуги народу" Швачко
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Народний депутат Антон Швачко склав присягу народного депутата.
Як раніше повідомлялося, Центральна виборча комісія зареєструвала нардепа Швачка замість достроково Дениса Монастирського, який припинив повноваження парламентаря, оскільки був призначений міністром внутрішніх справ України, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Під час сьогоднішнього засідання він склав присягу на вірність народу України.
"Присягаю додержуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників", - сказав нардеп з трибуни парламенту.
Швачко обраний до Верховної Ради на позачергових виборах народних депутатів України від 21 липня 2019 року по загальнодержавному багатомандатному виборчому округу від політичної партії "Слуга народу" (№139 у виборчому списку).
Швачко народився 11 грудня 1992 року в Сумах, закінчив факультет маркетингу Сумського національного аграрного університету, здобув освітньо-кваліфікаційний рівень магістра за спеціальністю "Інженер-технолог ресторанного бізнесу. Маркетолог".
Будь ласка, зачекайте...
95 кв.відпочиває...))...
Ліцо не обезображеноє інтелектом.
Опыт нулевой.
Вообще нулевой. Образования нет (смешно - сумской аграрный универ и официант-маркетог )
В слугах народа умных и опытных быть не может.
Сборище полудурков.
Краще б пожаліли їх нещасних...))...
Згідно з декларацією за 2018 рік, єдиним джерелом доходу Антона Швачка були 48000 гривень від відчуження рухомого майна. Також він вказав, що володів готівкою 2 500 000 гривень, 27 000 доларів, 15 000 євро і 2 800 000 гривень - на банківських рахунках. Також у 2018 році він придбав квартиру в Сумах вартістю 93 тисяч гривень (85,2 м кв.)
П.С. Способный мальчик !