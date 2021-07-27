ЦВК зареєструвала Швачка народним депутатом України

Центральна виборча комісія зареєструвала народним депутатом від "Слуги народу" Антона Швачка, який зайде до Верховної Ради замість призначеного міністром внутрішніх справ Дениса Монастирського.

Відповідне рішення члени ЦВК ухвалили сьогодні на засіданні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Як зазначила член ЦВК Олена Гатаулліна, Швачко подав до ЦВК заяву про реєстрацію його нардепом та інші відповідні документи.

"Вони були перевірені та відповідають вимогам виборчого законодавства, тому комісії пропонується сьогодні зареєструвати народним депутатом України, обраним на позачергових виборах 2019 року, ... Швачка Антона Олексійовича", - сказала вона.

За відповідне рішення проголосували усі присутні на засіданні члени комісії.

Голова ЦВК Олег Діденко вручив Швачку тимчасове посвідчення нардепа.

Постійне посвідчення Швачко зможе отримати після складання присяги народного депутата України.

Як повідомлялося, 16 липня Верховна Рада достроково припинила депутатські повноваження Дениса Монастирського у зв'язку з обранням його главою МВС.

Зі свого боку голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що оскільки Монастирський переміг на парламентських виборах у багатомандатному виборчому окрузі, його місце посяде наступний у передвиборчому списку партії - Антон Швачко.

Як розповів глава партії, Швачко є активістом сумського осередку "Слуги народу".

"Він був з нами із самого початку. Пройшов президентську і парламентську кампанії. Антон Швачко - айті-менеджер, айті-фахівець. Зараз працює на цьому терені в сумському обласному штабі. Це - наша команда, регіональна Зе!Команда", - повідомив він

Антон Швачко народився 11 грудня 1992 року. Має вищу освіту і проживає в Сумах. На парламентських виборах 2019 року включений до виборчого списку "Слуги народу" під № 139.