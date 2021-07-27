ЦИК зарегистрировала Швачко народным депутатом Украины

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала народным депутатом от "Слуги народа" Антона Швачко, который зайдет в Верховную Раду вместо назначенного министром внутренних дел Дениса Монастырского.

Соответствующее решение члены ЦИК приняли сегодня на заседании, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Как отметила член ЦИК Елена Гатауллина, Швачко подал в ЦИК заявление о регистрации его нардепом и другие соответствующие документы.

"Они были проверены и соответствуют требованиям избирательного законодательства, поэтому комиссии предлагается сегодня зарегистрировать народным депутатом Украины, избранным на внеочередных выборах 2019 года, ... Швачко Антона Алексеевича", - сказала она.

За соответствующее решение проголосовали все присутствующие на заседании члены комиссии.

Председатель ЦИК Олег Диденко вручил Швачко временное удостоверение нардепа.

Постоянное удостоверение Швачко сможет получить после принесения присяги народного депутата Украины.

Как сообщалось, 16 июля Верховная Рада досрочно прекратила депутатские полномочия Дениса Монастырского в связи с избранием его главой МВД.

В свою очередь, председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что поскольку Монастырский победил на парламентских выборах по многомандатному избирательному округу, его место займет следующий в предвыборном списке партии - Антон Швачко.

Как рассказал глава партии, Швачко является активистом сумской организации "Слуги Народа".

"Он был с нами с самого начала. Прошел президентскую и парламентскую кампании. Антон Швачко - Айти-менеджер, Айти-специалист. Сейчас работает на этом поприще в сумском областном штабе. Это - наша команда, региональная Зе!Команда", - сообщил он.

Антон Швачко родился 11 декабря 1992 года. Имеет высшее образование и проживает в Сумах. На парламентских выборах 2019 включен в избирательный список "Слуги Народа" под № 139.