Ни одна школа не вакцинировала более 80% сотрудников в Ривном, - ОГА

В Ривном более 80% вакцинированных сотрудников нет ни у одного педагогического коллектива.

Об этом в Facebook сообщил глава ОГА Виталий Коваль, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в Ривненской области дважды получили прививки более 80% педагогов только в 46 образовательных учреждениях области. Вакцинация на уровне 60-80% - 178 учебных заведений, на уровне 30-60% - 406, менее 60% - 600.

"Еще хуже ситуация в городе Ривне. Здесь из 106 учебных заведений более 80% прививок нет ни у одного коллектива! В диапазоне 60-80% - 6 заведений, от 30 до 60% - 42, меньше 30% - 58 заведений", - подчеркнул Коваль.

Читайте: Менее 60% работников сферы образования вакцинированы от коронавируса, - Минздрав