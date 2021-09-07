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Ни одна школа не вакцинировала более 80% сотрудников в Ривном, - ОГА

Новости Цензор.НЕТ Общество

Ни одна школа не вакцинировала более 80% сотрудников в Ривном, - ОГА

В Ривном более 80% вакцинированных сотрудников нет ни у одного педагогического коллектива.

Об этом в Facebook сообщил глава ОГА Виталий Коваль, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в Ривненской области дважды получили прививки более 80% педагогов только в 46 образовательных учреждениях области. Вакцинация на уровне 60-80% - 178 учебных заведений, на уровне 30-60% - 406, менее 60% - 600.

"Еще хуже ситуация в городе Ривне. Здесь из 106 учебных заведений более 80% прививок нет ни у одного коллектива! В диапазоне 60-80% - 6 заведений, от 30 до 60% - 42, меньше 30% - 58 заведений", - подчеркнул Коваль.

Читайте: Менее 60% работников сферы образования вакцинированы от коронавируса, - Минздрав

Автор: Богдан Гуньковський
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От блін! Школи НЕ вакцинують. Вакцинує держава через систему охорони здоров'я. У шкіл дещо інше завдання. І, до речі, відповідальність за те ще й на органах влади лежить, на ОДА в першу чергу.
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07.09.2021 16:35 Ответить
Просто учителей уже раз обманули с зарплатами в 4000 долларов США, теперь они не доверяют власти и не верят в коронавирус. Видимо дважды на одни и те же грабли не хотят наступать Жодна школа не вакцинувала понад 80% співробітників у Рівному, - ОДА - Цензор.НЕТ 765
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07.09.2021 16:43 Ответить
Тому що всі вчителі минулого року перехворіли. Навіщо їм тепер вакцинуватись ????!
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07.09.2021 16:56 Ответить
Такими темпами 99% школ будут дистанционными.
А дети образованными, или нет.
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07.09.2021 17:13 Ответить
Вчера Голландия 7-ми километровым митингом ВЫШЛА ПРОТИВ ВАКЦИНАЦИИ, а в Лондоне в пятницу страшные стычки демонстрантов с полицией(собак применяли против народа) против ДЕТСКОЙ ВАКЦИНАЦИИ.Сегодня уже в Бразилии и Канаде.Мир просыпается против мирового правительства.И они в конце-концов ВСЕРАВНО ПОЛУЧАТ ПОЗАСЛУГАМ.
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07.09.2021 17:33 Ответить
 
 