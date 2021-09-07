Жодна школа не вакцинувала понад 80% співробітників у Рівному, - ОДА
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У Рівному понад 80% вакцинованих співробітників немає в жодного педагогічного колективу.
Про це у Facebook повідомив голова ОДА Віталій Коваль, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, в Рівненській області двічі отримали щеплення понад 80% педагогів тільки в 46 освітніх установах області. Вакцинація на рівні 60-80% - 178 навчальних закладів, на рівні 30-60% - 406, менш як 60% - 600.
"Ще гірша ситуація в місті Рівному. Тут із 106 навчальних закладів понад 80% щеплень немає в жодного колективу! В діапазоні 60-80% - 6 закладів, від 30 до 60% - 42, менш як 30% - 58 закладів", - наголосив Коваль.
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А дети образованными, или нет.