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Жодна школа не вакцинувала понад 80% співробітників у Рівному, - ОДА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Жодна школа не вакцинувала понад 80% співробітників у Рівному, - ОДА

У Рівному понад 80% вакцинованих співробітників немає в жодного педагогічного колективу.

Про це у Facebook повідомив голова ОДА Віталій Коваль, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, в Рівненській області двічі отримали щеплення понад 80% педагогів тільки в 46 освітніх установах області. Вакцинація на рівні 60-80% - 178 навчальних закладів, на рівні 30-60% - 406, менш як 60% - 600.

"Ще гірша ситуація в місті Рівному. Тут із 106 навчальних закладів понад 80% щеплень немає в жодного колективу! В діапазоні 60-80% - 6 закладів, від 30 до 60% - 42, менш як 30% - 58 закладів", - наголосив Коваль.

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От блін! Школи НЕ вакцинують. Вакцинує держава через систему охорони здоров'я. У шкіл дещо інше завдання. І, до речі, відповідальність за те ще й на органах влади лежить, на ОДА в першу чергу.
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07.09.2021 16:35 Відповісти
Просто учителей уже раз обманули с зарплатами в 4000 долларов США, теперь они не доверяют власти и не верят в коронавирус. Видимо дважды на одни и те же грабли не хотят наступать Жодна школа не вакцинувала понад 80% співробітників у Рівному, - ОДА - Цензор.НЕТ 765
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07.09.2021 16:43 Відповісти
Тому що всі вчителі минулого року перехворіли. Навіщо їм тепер вакцинуватись ????!
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07.09.2021 16:56 Відповісти
Такими темпами 99% школ будут дистанционными.
А дети образованными, или нет.
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07.09.2021 17:13 Відповісти
Вчера Голландия 7-ми километровым митингом ВЫШЛА ПРОТИВ ВАКЦИНАЦИИ, а в Лондоне в пятницу страшные стычки демонстрантов с полицией(собак применяли против народа) против ДЕТСКОЙ ВАКЦИНАЦИИ.Сегодня уже в Бразилии и Канаде.Мир просыпается против мирового правительства.И они в конце-концов ВСЕРАВНО ПОЛУЧАТ ПОЗАСЛУГАМ.
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07.09.2021 17:33 Відповісти
 
 