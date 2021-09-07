РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6591 посетитель онлайн
Новости Киевские новостиОбщество Коронавирус и карантин
2 911 50
вакцина (3815) карантин (16730) Киев (24531) Гинзбург (17) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

50% киевлян уже вакцинированы от коронавируса, - КГГА

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Общество

50% киевлян уже вакцинированы от коронавируса, - КГГА

Прививку от COVID-19 уже сделали 50% киевлян. При этом, завершили цикл иммунизации (привились двумя дозами) 46% от общего количества вакцинированных.

 Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Это, несомненно, результат упорного труда медиков, кропотливой и безостановочной работы всех, кто участвует в организации процесса вакцинации, а также - сознательного отношения к своему здоровью и эпидемической безопасности столицы самих горожан. За что всем большое спасибо", - отметила Гинзбург.

Гинзбург напомнила, что сейчас в Киеве созданы все условия для удобной и быстрой вакцинации от COVID-19. На базе медицинских учреждений столицы (центры первичной медико-санитарной помощи, консультативно-диагностические центры, стационарные медучреждения) работают пункты вакцинации. Функционирует в ежедневном режиме Центр массовой вакцинации на базе МВЦ. Также пункты массовой вакцинации открываются в торговых центрах и крупных сетях маркетов. Введена практика мобильных прививочных пунктов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мэр Ивано-Франковска Марцинкив запретил выплачивать невакцинированным материальную помощь на лечение COVID-19

"Сегодня можно выбирать среди вакцин AstraZeneca, Comirnaty/Pfizer, Moderna (вторая доза) и CoronaVac. Это должно быть аргументом для тех, кто откладывал прививки, отдавая предпочтение тому или иному препарату. Поэтому не медлите. Выберите удобную для себя локацию и вакцинируйтесь" - призвала директор Департамента.

Также Гинзбург отметила, что прививки от COVID-19 уже сделали 50% киевлян от официальной численности населения города.

"Понятно, что в столице работает много людей из других регионов. Кроме того, люди путешествуют, приезжают по делам или навестить родных. Подчеркиваю, что все жители Украины или иностранцы, имеющие вид на жительство, безотказно и безвозмездно могут вакцинироваться от COVID-19 в Киеве. Все, что для этого нужно, - осознание опасности, которую несет в себе это заболевание и желание ее избежать", - подытожила Гинзбург.

Также смотрите: Противники вакцинации забросали премьера Канады Трюдо гравием. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+6
Хе-хе. НЕкиевлянин детектед 50% киевлян уже вакцинированы от коронавируса, - КГГА - Цензор.НЕТ 5982
показать весь комментарий
07.09.2021 17:35
+6
Какая красивая цифра! Единственное непонятно- почему Киев всегда вверху турнирной таблицы чемпионата Украины по барановирусу? Не просто вверху, а всегда на первом месте! Вот Израиль взяли и на 100% почти, вакцинировали всех 2-мя вакцинами. Уже 22% вакцинированы 3-й, этой сраной- бустерной дозой. Результат: 1-е место по заболеваемости, в мире этом, перевернутом и 3-е по смертности. Понятно, это на миллион населения цифры.

Возникает вполне нормальный вопрос: А Шо Ш Такое???
показать весь комментарий
07.09.2021 18:12
+5
Пан в Києві хоч раз був?
Я коли коловся Модерною, то у нас в поліклініці на Святоші черги були...
показать весь комментарий
07.09.2021 17:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
смотря кого считать киевлянами
показать весь комментарий
07.09.2021 17:28 Ответить
Петю ТолстАго
він сам казав, що то його місто
показать весь комментарий
07.09.2021 17:31 Ответить
Киев - чемпион !!!!!!!!!!

киевляне самые умные !
показать весь комментарий
07.09.2021 17:44 Ответить
киянам - респект!
показать весь комментарий
07.09.2021 17:29 Ответить
Брехня . Кому Вы втираете.
показать весь комментарий
07.09.2021 17:34 Ответить
Хе-хе. НЕкиевлянин детектед 50% киевлян уже вакцинированы от коронавируса, - КГГА - Цензор.НЕТ 5982
показать весь комментарий
07.09.2021 17:35 Ответить
Пан в Києві хоч раз був?
Я коли коловся Модерною, то у нас в поліклініці на Святоші черги були...
показать весь комментарий
07.09.2021 17:46 Ответить
В поліклініці на Підвисоцького теж черги були два тижні тому.
показать весь комментарий
07.09.2021 18:20 Ответить
в МВЦ на левобережке было без очередей
показать весь комментарий
07.09.2021 19:49 Ответить
А ведь это ещё Эпицентр не приступал к делу...
показать весь комментарий
07.09.2021 17:36 Ответить
У меня девятикратный иммунитет от ковида( справку дала иностранная клиника),но бакинские медики.поставленные чужим Кремлем. не хотят это брать в расчет и стремятся к "уколу зонтиком" Так испортили город сталиняно-микояны в 1928-30гг, переселив сюда неизвестно кого.
показать весь комментарий
07.09.2021 17:41 Ответить
В декабре имуннитет был у меня +12.За десять месяцев упал на 3 ед.Но у некоторых он может всю жизнь держаться.И в этом случае уколы ЗАПРЕЩЕННЫ.
показать весь комментарий
07.09.2021 17:49 Ответить
Тому і ширяють, шоб про тривалий імунітет не дізналися.
показать весь комментарий
07.09.2021 18:15 Ответить
переболели еще многие по всюду встречал с разных направлений. Иммунитет у переболевших в 10 раз сильнее на пол года, но переболевшие могут некоторые сложно перенести и легкие повреждаются. Но так это может и не кончиться и повторные заражения и т.п. Нужно придумать более эффективное что-то, чтобы в ноль победить заразу, а не бесконечно сбивать волны и т.п. Нужно производство масок супер надежных и нужно вводить патрули, чтобы строго контролировали ношение этих масок и ввести еще какие-то покарания. Или еще что-то придумать схемы для полной победы. Маски не помогут наверное в силу менталитета человечества. Нужно инвесторов в медицину и сама Украина должна много инвестировать в медицинские стартапы и иновации и просто даже нужно увеличивать финансирование медицины.
показать весь комментарий
07.09.2021 17:41 Ответить
Так буде, поки не винайдуть дієві ліки від ковіду - там Пфайзер і ще хтось збираються таблетки запускати в виробництво. Тільки незрозуміло, наскільки вони ефективні будуть...
показать весь комментарий
07.09.2021 17:46 Ответить
Вже давно є ефективне лікування.
показать весь комментарий
07.09.2021 22:11 Ответить
Ну є ефективне, але немає такого, щоб звести госпіталізацію до мінімуму... Потрібні саме спеціалізовані ліки, а не симптоматичне лікування і Пфайзер їх анонсували.
показать весь комментарий
07.09.2021 22:14 Ответить
Еліксиру безсмертя дійсно не існує.
показать весь комментарий
07.09.2021 22:21 Ответить
Становится понятным, кто избрал Виталика Кличко на третий срок... И тут назревает серьезная проблема, - надо требовать от адепта секты "Свидетелей коронавируса" и его свиты с КГГА, чтобы ГМО были как-то визуально обозначены и люди сразу видели, что рядом потенциально опасные организмы.
показать весь комментарий
07.09.2021 17:55 Ответить
Як вважаєте, серед трьох млн киян, кого краще обозначати візуально, 2800 000 вакцинованих, чи 200 тис невакцинованих?
показать весь комментарий
07.09.2021 18:00 Ответить
Хоча кончених дурнів і тягне до великого стада, але де ви взяли такі цифри? Навіть маланець Гінзбург зі злочинної організоції МОЗу і той наважився збрехати лишень про 50%.
показать весь комментарий
07.09.2021 18:06 Ответить
Ну так процес триває, так і вийдемо на цифри 85-90 відсотків вакцинованих і 10-15 супротивників вакцинації, звичайний відсоток людей, так би мовити "противсіх і всього".
показать весь комментарий
07.09.2021 18:11 Ответить
Привет, друже! Как всё прошло в Греции? Надеюсь- более чем удачно. Ты даже сюда не выходил, по крайней мере я тебя не встречал.
Кстати, ты так и остался единственным человеком, которого я знаю лично, из переболевших.
показать весь комментарий
07.09.2021 18:15 Ответить
Супер, чим хорош Тасос, народу відносно небагато, плюс ціни дешевше ніж на материковій Греції, що дивно взагалі то. А на рахунок перехворівших, в мене вже майже нема знайомих, що не перехворіли, прикордонна область, тянуть всі штамми що є в світі.
показать весь комментарий
07.09.2021 18:19 Ответить
А-а-а-абалдеть! Я- не об отдыхе твоем, в котором я искренне тебе завидую. Меня тут рутина затянула такая, что даже думать не смею ни о чем подобном. Я а-а-а-абалдел от того, что у вас происходит, с этим вирусом. Брат позавчера в Одессу пришел, на берег выходить запрет, но не от наших, а от Компании! Боятся, что экипаж заразится.
показать весь комментарий
07.09.2021 18:24 Ответить
Та ніхто вже не переймається, народ самолікується вдома, тільки важкі випадки в лікарнях, клуби працюють, кабаки забиті, концерти йдуть, школи, вузи відкрились
показать весь комментарий
07.09.2021 18:29 Ответить
Ну, да... я не упомянул причину запрета схода на берег, в Одессе. На другом судне Компании брата умер старпом, филиппинец. Только на контракт прилетел. Летел- через Стамбул... Там и поймал, по идее. Ну и всё Экипажам всех восьми судов- запрет на сход на берег.
показать весь комментарий
07.09.2021 18:35 Ответить
По-перше, - як показує світова статистика, кількість дегенератів і адекватних людей десь приблизно однакова; по-друге, - процес, поки що, триває лишень тому, що його роздмухують такі недолугі хитрозроблені виродки на утриманні, як ви.
показать весь комментарий
07.09.2021 18:18 Ответить
Йди в жопу, гондон.Так тобі зрозуміло?
показать весь комментарий
07.09.2021 18:20 Ответить
нет , соотношение 80% дегенератов к 20% нормальных людей . 50 на 50 это очень оптимистично .
показать весь комментарий
07.09.2021 19:41 Ответить
дегенератов -73%,
умных -25%
остальные еще не определились

установлено в Украине эксперементально 50% киян уже вакциновані від коронавірусу, - КМДА - Цензор.НЕТ 1459
показать весь комментарий
07.09.2021 21:46 Ответить
Естественно есть поправка на национальные особенности . Кое где идиотов не менее 99% .
показать весь комментарий
07.09.2021 21:53 Ответить
Не забувай про те, що ті, хто вколовся навесні та на початку літа, вже не від чого не захищені, адже вірус мутував. Їх у відсоток вакцинованих включати не варто.
показать весь комментарий
07.09.2021 22:10 Ответить
Ніхто тут не каже про розумних людей, їх звісно значно меньше. Адекватні це ті, які навіть на підсвідомому рівні можуть з часом зрозуміти, що їх розводять, найо... і намагаються використати, щоб утилізувати. До них, звісно, не відноситься таке Ч.М.О., як "буков", воно навіть своє погоняло пише з маленької літери.
показать весь комментарий
08.09.2021 08:11 Ответить
50% киян уже вакциновані від коронавірусу, - КМДА - Цензор.НЕТ 6567

50% киян уже вакциновані від коронавірусу, - КМДА - Цензор.НЕТ 7558
показать весь комментарий
07.09.2021 18:02 Ответить
Какая красивая цифра! Единственное непонятно- почему Киев всегда вверху турнирной таблицы чемпионата Украины по барановирусу? Не просто вверху, а всегда на первом месте! Вот Израиль взяли и на 100% почти, вакцинировали всех 2-мя вакцинами. Уже 22% вакцинированы 3-й, этой сраной- бустерной дозой. Результат: 1-е место по заболеваемости, в мире этом, перевернутом и 3-е по смертности. Понятно, это на миллион населения цифры.

Возникает вполне нормальный вопрос: А Шо Ш Такое???
показать весь комментарий
07.09.2021 18:12 Ответить
Салют, а ти вакцинувався?
показать весь комментарий
07.09.2021 18:14 Ответить
Привет-привет! Я выше чуток отписался уже. Ну... ты знаешь мою позицию, в этом смысле: ежедневно 200 грамм "Казачьей Рады" и две пачки Синего Кэмэла... Остальное- не моё.
показать весь комментарий
07.09.2021 18:17 Ответить
От коли не помітиш різницю між 200 грам Ради і води, ні по запаху ні по смаку, тоді зрозумієш, прикольне відчуття, я так зрозумів, імунітет в тебе міцний, так що все буде добре.
показать весь комментарий
07.09.2021 18:24 Ответить
А на рахунок Ізраїлю, ти цих довбаних хасидів бачив, ось основні розносчики по "обетованій"
показать весь комментарий
07.09.2021 18:15 Ответить
А до вакцинації хасидів не було? Чому ж зараз статистика гірша?
показать весь комментарий
07.09.2021 22:07 Ответить
Та я ведь не от себя. Это данный Минздрава израильского. Если ты подумал что они мне нравятся, то это вовсе не так. Эти данные просто играют на мою версию, об этой мерзости.
показать весь комментарий
07.09.2021 18:19 Ответить
Ну ти ж буваєш за кордоном, можливо десь в Італії чи Німеччині ще дотримуються правил, я проїхав Грецію, Болгарію, Румунію, всім пох.., румуни трохи носять в супермаркетах, греки є греки, їм лінька маски носити, а в Болгарії дурдом, народу як кільки на пляжі, які маски.
показать весь комментарий
07.09.2021 18:22 Ответить
Ага! Я тебя понял. Эта хрень ВСЯ просто так не закончится, как всем очевидно... Всё будет очень хреново...
показать весь комментарий
07.09.2021 18:26 Ответить
Такі да, короні пофіг на всі ці обмеження, можливо буде пофіг і на вакцину, вірус по любому мутує швидше, ніж роблять вакцини.
показать весь комментарий
07.09.2021 18:31 Ответить
але колоти все одно треба? 50% киян уже вакциновані від коронавірусу, - КМДА - Цензор.НЕТ 9944
показать весь комментарий
07.09.2021 22:07 Ответить
На пляже зачем маски ? На воздухе вероятность подцепить корону нулевая . Тем более пляж где солнечный ультрафиолет убивает все вирусы .
показать весь комментарий
07.09.2021 19:39 Ответить
Но...
В каждой маршрутке как минимум ДВА КАШЛЯЮЩИХ!
😭
показать весь комментарий
07.09.2021 18:59 Ответить
А пердящие есть ?
показать весь комментарий
07.09.2021 19:37 Ответить
Ожидайте резкий рост заболевания в Киеве .
показать весь комментарий
07.09.2021 19:36 Ответить
 
 