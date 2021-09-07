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50% киян уже вакциновані від коронавірусу, - КМДА

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Суспільство

50% киян уже вакциновані від коронавірусу, - КМДА

Щеплення від COVID-19 уже зробили 50% киян. При цьому завершили цикл імунізації (щеплення двома дозами) 46% від загальної кількості вакцинованих.

Про це повідомила директор Департаменту охорони здоров'я Валентина Гінзбург, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"Це, безсумнівно, результат наполегливої ​​праці медиків, копіткої і невпинної роботи всіх, хто бере участь в організації процесу вакцинації, а також - свідомого ставлення до свого здоров'я та епідемічної безпеки столиці самих городян. За що всім велике дякую", - зазначила Гінзбург.

Гінзбург нагадала, що зараз у Києві створені всі умови для зручної та швидкої вакцинації від COVID-19. На базі медичних установ столиці (центри первинної медико-санітарної допомоги, консультативно-діагностичні центри, стаціонарні медичні заклади) працюють пункти вакцинації. Функціонує в щоденному режимі Центр масової вакцинації на базі МВЦ. Також пункти масової вакцинації відкриваються в торговельних центрах та великих мережах маркетів. Запроваджено практику мобільних прищепних пунктів.

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"Сьогодні можна вибирати серед вакцин AstraZeneca, Comirnaty/Pfizer, Moderna (друга доза) і CoronaVac. Це повинно бути аргументом для тих, хто відкладав щеплення, віддаючи перевагу тому чи іншому препарату. Тому не зволікайте. Виберіть зручну для себе локацію і вакцинуйтеся", - закликала директор Департаменту.

Також Гінзбург зазначила, що щеплення від COVID-19 уже зробили 50% киян від офіційної чисельності населення міста.

"Зрозуміло, що в столиці працює багато людей з інших регіонів. Крім того, люди подорожують, приїжджають у справах або відвідати рідних. Наголошую, що всі жителі України або іноземці, які мають дозвіл на проживання, безвідмовно і безоплатно можуть вакцинуватися від COVID-19 у Києві. Все, що для цього потрібно, - усвідомлення небезпеки, яку несе в собі це захворювання і бажання її уникнути", - підсумувала Гінзбург.

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Топ коментарі
+6
Хе-хе. НЕкиевлянин детектед 50% киевлян уже вакцинированы от коронавируса, - КГГА - Цензор.НЕТ 5982
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07.09.2021 17:35
+6
Какая красивая цифра! Единственное непонятно- почему Киев всегда вверху турнирной таблицы чемпионата Украины по барановирусу? Не просто вверху, а всегда на первом месте! Вот Израиль взяли и на 100% почти, вакцинировали всех 2-мя вакцинами. Уже 22% вакцинированы 3-й, этой сраной- бустерной дозой. Результат: 1-е место по заболеваемости, в мире этом, перевернутом и 3-е по смертности. Понятно, это на миллион населения цифры.

Возникает вполне нормальный вопрос: А Шо Ш Такое???
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07.09.2021 18:12
+5
Пан в Києві хоч раз був?
Я коли коловся Модерною, то у нас в поліклініці на Святоші черги були...
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07.09.2021 17:46
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смотря кого считать киевлянами
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07.09.2021 17:28 Відповісти
Петю ТолстАго
він сам казав, що то його місто
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07.09.2021 17:31 Відповісти
Киев - чемпион !!!!!!!!!!

киевляне самые умные !
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07.09.2021 17:44 Відповісти
киянам - респект!
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07.09.2021 17:29 Відповісти
Брехня . Кому Вы втираете.
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07.09.2021 17:34 Відповісти
Хе-хе. НЕкиевлянин детектед 50% киевлян уже вакцинированы от коронавируса, - КГГА - Цензор.НЕТ 5982
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07.09.2021 17:35 Відповісти
Пан в Києві хоч раз був?
Я коли коловся Модерною, то у нас в поліклініці на Святоші черги були...
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07.09.2021 17:46 Відповісти
В поліклініці на Підвисоцького теж черги були два тижні тому.
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07.09.2021 18:20 Відповісти
в МВЦ на левобережке было без очередей
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07.09.2021 19:49 Відповісти
А ведь это ещё Эпицентр не приступал к делу...
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07.09.2021 17:36 Відповісти
У меня девятикратный иммунитет от ковида( справку дала иностранная клиника),но бакинские медики.поставленные чужим Кремлем. не хотят это брать в расчет и стремятся к "уколу зонтиком" Так испортили город сталиняно-микояны в 1928-30гг, переселив сюда неизвестно кого.
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07.09.2021 17:41 Відповісти
В декабре имуннитет был у меня +12.За десять месяцев упал на 3 ед.Но у некоторых он может всю жизнь держаться.И в этом случае уколы ЗАПРЕЩЕННЫ.
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07.09.2021 17:49 Відповісти
Тому і ширяють, шоб про тривалий імунітет не дізналися.
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07.09.2021 18:15 Відповісти
переболели еще многие по всюду встречал с разных направлений. Иммунитет у переболевших в 10 раз сильнее на пол года, но переболевшие могут некоторые сложно перенести и легкие повреждаются. Но так это может и не кончиться и повторные заражения и т.п. Нужно придумать более эффективное что-то, чтобы в ноль победить заразу, а не бесконечно сбивать волны и т.п. Нужно производство масок супер надежных и нужно вводить патрули, чтобы строго контролировали ношение этих масок и ввести еще какие-то покарания. Или еще что-то придумать схемы для полной победы. Маски не помогут наверное в силу менталитета человечества. Нужно инвесторов в медицину и сама Украина должна много инвестировать в медицинские стартапы и иновации и просто даже нужно увеличивать финансирование медицины.
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07.09.2021 17:41 Відповісти
Так буде, поки не винайдуть дієві ліки від ковіду - там Пфайзер і ще хтось збираються таблетки запускати в виробництво. Тільки незрозуміло, наскільки вони ефективні будуть...
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07.09.2021 17:46 Відповісти
Вже давно є ефективне лікування.
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07.09.2021 22:11 Відповісти
Ну є ефективне, але немає такого, щоб звести госпіталізацію до мінімуму... Потрібні саме спеціалізовані ліки, а не симптоматичне лікування і Пфайзер їх анонсували.
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07.09.2021 22:14 Відповісти
Еліксиру безсмертя дійсно не існує.
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07.09.2021 22:21 Відповісти
Становится понятным, кто избрал Виталика Кличко на третий срок... И тут назревает серьезная проблема, - надо требовать от адепта секты "Свидетелей коронавируса" и его свиты с КГГА, чтобы ГМО были как-то визуально обозначены и люди сразу видели, что рядом потенциально опасные организмы.
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07.09.2021 17:55 Відповісти
Як вважаєте, серед трьох млн киян, кого краще обозначати візуально, 2800 000 вакцинованих, чи 200 тис невакцинованих?
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07.09.2021 18:00 Відповісти
Хоча кончених дурнів і тягне до великого стада, але де ви взяли такі цифри? Навіть маланець Гінзбург зі злочинної організоції МОЗу і той наважився збрехати лишень про 50%.
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07.09.2021 18:06 Відповісти
Ну так процес триває, так і вийдемо на цифри 85-90 відсотків вакцинованих і 10-15 супротивників вакцинації, звичайний відсоток людей, так би мовити "противсіх і всього".
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07.09.2021 18:11 Відповісти
Привет, друже! Как всё прошло в Греции? Надеюсь- более чем удачно. Ты даже сюда не выходил, по крайней мере я тебя не встречал.
Кстати, ты так и остался единственным человеком, которого я знаю лично, из переболевших.
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07.09.2021 18:15 Відповісти
Супер, чим хорош Тасос, народу відносно небагато, плюс ціни дешевше ніж на материковій Греції, що дивно взагалі то. А на рахунок перехворівших, в мене вже майже нема знайомих, що не перехворіли, прикордонна область, тянуть всі штамми що є в світі.
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07.09.2021 18:19 Відповісти
А-а-а-абалдеть! Я- не об отдыхе твоем, в котором я искренне тебе завидую. Меня тут рутина затянула такая, что даже думать не смею ни о чем подобном. Я а-а-а-абалдел от того, что у вас происходит, с этим вирусом. Брат позавчера в Одессу пришел, на берег выходить запрет, но не от наших, а от Компании! Боятся, что экипаж заразится.
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07.09.2021 18:24 Відповісти
Та ніхто вже не переймається, народ самолікується вдома, тільки важкі випадки в лікарнях, клуби працюють, кабаки забиті, концерти йдуть, школи, вузи відкрились
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07.09.2021 18:29 Відповісти
Ну, да... я не упомянул причину запрета схода на берег, в Одессе. На другом судне Компании брата умер старпом, филиппинец. Только на контракт прилетел. Летел- через Стамбул... Там и поймал, по идее. Ну и всё Экипажам всех восьми судов- запрет на сход на берег.
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07.09.2021 18:35 Відповісти
По-перше, - як показує світова статистика, кількість дегенератів і адекватних людей десь приблизно однакова; по-друге, - процес, поки що, триває лишень тому, що його роздмухують такі недолугі хитрозроблені виродки на утриманні, як ви.
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07.09.2021 18:18 Відповісти
Йди в жопу, гондон.Так тобі зрозуміло?
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07.09.2021 18:20 Відповісти
нет , соотношение 80% дегенератов к 20% нормальных людей . 50 на 50 это очень оптимистично .
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07.09.2021 19:41 Відповісти
дегенератов -73%,
умных -25%
остальные еще не определились

установлено в Украине эксперементально 50% киян уже вакциновані від коронавірусу, - КМДА - Цензор.НЕТ 1459
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07.09.2021 21:46 Відповісти
Естественно есть поправка на национальные особенности . Кое где идиотов не менее 99% .
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07.09.2021 21:53 Відповісти
Не забувай про те, що ті, хто вколовся навесні та на початку літа, вже не від чого не захищені, адже вірус мутував. Їх у відсоток вакцинованих включати не варто.
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07.09.2021 22:10 Відповісти
Ніхто тут не каже про розумних людей, їх звісно значно меньше. Адекватні це ті, які навіть на підсвідомому рівні можуть з часом зрозуміти, що їх розводять, найо... і намагаються використати, щоб утилізувати. До них, звісно, не відноситься таке Ч.М.О., як "буков", воно навіть своє погоняло пише з маленької літери.
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08.09.2021 08:11 Відповісти
50% киян уже вакциновані від коронавірусу, - КМДА - Цензор.НЕТ 6567

50% киян уже вакциновані від коронавірусу, - КМДА - Цензор.НЕТ 7558
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07.09.2021 18:02 Відповісти
Какая красивая цифра! Единственное непонятно- почему Киев всегда вверху турнирной таблицы чемпионата Украины по барановирусу? Не просто вверху, а всегда на первом месте! Вот Израиль взяли и на 100% почти, вакцинировали всех 2-мя вакцинами. Уже 22% вакцинированы 3-й, этой сраной- бустерной дозой. Результат: 1-е место по заболеваемости, в мире этом, перевернутом и 3-е по смертности. Понятно, это на миллион населения цифры.

Возникает вполне нормальный вопрос: А Шо Ш Такое???
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07.09.2021 18:12 Відповісти
Салют, а ти вакцинувався?
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07.09.2021 18:14 Відповісти
Привет-привет! Я выше чуток отписался уже. Ну... ты знаешь мою позицию, в этом смысле: ежедневно 200 грамм "Казачьей Рады" и две пачки Синего Кэмэла... Остальное- не моё.
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07.09.2021 18:17 Відповісти
От коли не помітиш різницю між 200 грам Ради і води, ні по запаху ні по смаку, тоді зрозумієш, прикольне відчуття, я так зрозумів, імунітет в тебе міцний, так що все буде добре.
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07.09.2021 18:24 Відповісти
А на рахунок Ізраїлю, ти цих довбаних хасидів бачив, ось основні розносчики по "обетованій"
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07.09.2021 18:15 Відповісти
А до вакцинації хасидів не було? Чому ж зараз статистика гірша?
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07.09.2021 22:07 Відповісти
Та я ведь не от себя. Это данный Минздрава израильского. Если ты подумал что они мне нравятся, то это вовсе не так. Эти данные просто играют на мою версию, об этой мерзости.
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07.09.2021 18:19 Відповісти
Ну ти ж буваєш за кордоном, можливо десь в Італії чи Німеччині ще дотримуються правил, я проїхав Грецію, Болгарію, Румунію, всім пох.., румуни трохи носять в супермаркетах, греки є греки, їм лінька маски носити, а в Болгарії дурдом, народу як кільки на пляжі, які маски.
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07.09.2021 18:22 Відповісти
Ага! Я тебя понял. Эта хрень ВСЯ просто так не закончится, как всем очевидно... Всё будет очень хреново...
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07.09.2021 18:26 Відповісти
Такі да, короні пофіг на всі ці обмеження, можливо буде пофіг і на вакцину, вірус по любому мутує швидше, ніж роблять вакцини.
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07.09.2021 18:31 Відповісти
але колоти все одно треба? 50% киян уже вакциновані від коронавірусу, - КМДА - Цензор.НЕТ 9944
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07.09.2021 22:07 Відповісти
На пляже зачем маски ? На воздухе вероятность подцепить корону нулевая . Тем более пляж где солнечный ультрафиолет убивает все вирусы .
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07.09.2021 19:39 Відповісти
Но...
В каждой маршрутке как минимум ДВА КАШЛЯЮЩИХ!
😭
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07.09.2021 18:59 Відповісти
А пердящие есть ?
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07.09.2021 19:37 Відповісти
Ожидайте резкий рост заболевания в Киеве .
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07.09.2021 19:36 Відповісти
 
 