50% киян уже вакциновані від коронавірусу, - КМДА

Щеплення від COVID-19 уже зробили 50% киян. При цьому завершили цикл імунізації (щеплення двома дозами) 46% від загальної кількості вакцинованих.

Про це повідомила директор Департаменту охорони здоров'я Валентина Гінзбург, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"Це, безсумнівно, результат наполегливої ​​праці медиків, копіткої і невпинної роботи всіх, хто бере участь в організації процесу вакцинації, а також - свідомого ставлення до свого здоров'я та епідемічної безпеки столиці самих городян. За що всім велике дякую", - зазначила Гінзбург.

Гінзбург нагадала, що зараз у Києві створені всі умови для зручної та швидкої вакцинації від COVID-19. На базі медичних установ столиці (центри первинної медико-санітарної допомоги, консультативно-діагностичні центри, стаціонарні медичні заклади) працюють пункти вакцинації. Функціонує в щоденному режимі Центр масової вакцинації на базі МВЦ. Також пункти масової вакцинації відкриваються в торговельних центрах та великих мережах маркетів. Запроваджено практику мобільних прищепних пунктів.

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"Сьогодні можна вибирати серед вакцин AstraZeneca, Comirnaty/Pfizer, Moderna (друга доза) і CoronaVac. Це повинно бути аргументом для тих, хто відкладав щеплення, віддаючи перевагу тому чи іншому препарату. Тому не зволікайте. Виберіть зручну для себе локацію і вакцинуйтеся", - закликала директор Департаменту.

Також Гінзбург зазначила, що щеплення від COVID-19 уже зробили 50% киян від офіційної чисельності населення міста.

"Зрозуміло, що в столиці працює багато людей з інших регіонів. Крім того, люди подорожують, приїжджають у справах або відвідати рідних. Наголошую, що всі жителі України або іноземці, які мають дозвіл на проживання, безвідмовно і безоплатно можуть вакцинуватися від COVID-19 у Києві. Все, що для цього потрібно, - усвідомлення небезпеки, яку несе в собі це захворювання і бажання її уникнути", - підсумувала Гінзбург.

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