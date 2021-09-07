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Мер Івано-Франківська Марцінків заборонив виплачувати невакцинованим матеріальну допомогу на лікування COVID-19

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Мер Івано-Франківська Марцінків заборонив виплачувати невакцинованим матеріальну допомогу на лікування COVID-19

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків заборонив виплачувати матеріальну допомогу на лікування COVID-19 невакцинованим жителям міста.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Zaxid.net.

Повідомляють, що під час наради в мерії директор департаменту соціальної політики Василь Семанюк повідомив, що з початку 2021 року близько 4 тисяч жителів громади отримали понад 11 млн гривень на лікування COVID-19.

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Марцінків зазначив, що це великі суми і дав доручення чиновникам уточнювати у жителів, які просять допомогу на лікування від коронавірусу, чи були вони вакциновані.

"Тепер якщо звертаються по матеріальну допомогу, нехай вказують, чи були вакциновані. Якщо людина була вакцинована і захворіла, то це одне. Але якщо не скористалася цим правом і звертається по допомогу... Коли не було вакцини, то це зрозуміло. Будь ласка, нехай тепер це вказують і від цього буде залежати матеріальна допомога", - сказав міський голова.

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Топ коментарі
+13
Денисова отметила, что согласно приказу Минздрава от 24 декабря 2020 года, вакцинация от коронавируса определена как добровольная для всех групп населения и профессиональных групп. А Кодексом законов о труде Украины запрещена любая дискриминация в сфере труда.
Кроме того, уполномоченное обратила внимание на то, что в своей резолюции 2361 (2021) Парламентская Ассамблея Совета Европы призывает и рекомендует информировать граждан о том, что вакцинация не является обязательной и никто не может подвергаться политическому, социальному или иному давлению для ее прохождения.
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07.09.2021 16:34
+8
А це не дискримінація, якщо людина не вакцинувалась і захворіла коронавірусом то це халатність з її сторони. Чому ми повинні їй за це платити? Це як з яжематерями які бухають і курять в період вагітності, а потім хворих дітей народжують, здають в дітдом, а держава лікує за наші гроші.
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07.09.2021 16:46
+7
Логично.

Отрицаешь Ковид и требования Минздрава - лечись подорожником за свой счет.
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07.09.2021 17:21
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Мэр Ивано-Франковска Марцинкив запретил выплачивать невакцинированным материальную помощь на лечение COVID-19 - Цензор.НЕТ 1239
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07.09.2021 16:31 Відповісти
Денисова отметила, что согласно приказу Минздрава от 24 декабря 2020 года, вакцинация от коронавируса определена как добровольная для всех групп населения и профессиональных групп. А Кодексом законов о труде Украины запрещена любая дискриминация в сфере труда.
Кроме того, уполномоченное обратила внимание на то, что в своей резолюции 2361 (2021) Парламентская Ассамблея Совета Европы призывает и рекомендует информировать граждан о том, что вакцинация не является обязательной и никто не может подвергаться политическому, социальному или иному давлению для ее прохождения.
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07.09.2021 16:34 Відповісти
А це не дискримінація, якщо людина не вакцинувалась і захворіла коронавірусом то це халатність з її сторони. Чому ми повинні їй за це платити? Це як з яжематерями які бухають і курять в період вагітності, а потім хворих дітей народжують, здають в дітдом, а держава лікує за наші гроші.
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07.09.2021 16:46 Відповісти
роби концтабір..
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07.09.2021 16:56 Відповісти
"Если человек был вакцинирован и заболел, то одно дело." - это как? Зачем тогда бесполезная "вакцина"?
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07.09.2021 17:03 Відповісти
ВІДМИВАЮТЬ БАБЛО ВІД ФАРММАФІЇ.
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07.09.2021 17:34 Відповісти
Японці такі тупі, що навіть собак вакцинують.
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07.09.2021 18:18 Відповісти
откуда вы взяли, что вакцина бесполезная? Вакцинированные уменьшают вероятность заражения и тяжесть протекания заболевания, что в свою очередь уменьшает затраты на лечение. Так какого хрена город будет лечить тех, кто наплевательски относится к советам того, в помощи которого будет нуждаться, более того потом будет и требовать. Хотя очень сомневаюсь, что город обязан лечить
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07.09.2021 18:00 Відповісти
Вы настолько тупы, что за три года не прочитали как работает вакцина? Пожалуйста, не вакцинируйтесь. Принцип естественного отбора должен работать.
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07.09.2021 19:44 Відповісти
А ТИ ВАКЦИНОВАНИЙ НЕ МАЄШ ПРАВА ХВОРІТИ НА КОРОНУ, ТИ ПРИВИТИЙ І КРАПКА НЕ БИКУЙ ЩО ХВОРІЄШ І НА ТЕБЕ ЩЕ ПОТРІБНО ВИТРАЧАТЬ НА ЛІКУВАНЯ, ВАКЦИНА БЕЗКОШТОВНА І ЛІКУВАНЯ ЦЕ ЖИРНО.
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07.09.2021 17:33 Відповісти
Открою тебе страшную тайну: вакцинирование не защищает от заболевания, оно гипотетически гарантирует, что болезнь пройдёт в лёгкой форме.
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07.09.2021 18:42 Відповісти
Статистически вероятность НЕ заболеть или переболеть в лёгкой форме повышается на порядки. Так что очень даже НЕ гипотетически.
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07.09.2021 19:42 Відповісти
Е..ым не т покоя этого мэра оца на гиляку собаку...
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07.09.2021 16:47 Відповісти
Эдакий княць удЭльного княцтва.Децентрализация называется
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07.09.2021 20:51 Відповісти
Чо за чес? Помощь никому не дают. Токо соц. страх и работодатель по больничному Мэр Ивано-Франковска Марцинкив запретил выплачивать невакцинированным материальную помощь на лечение COVID-19 - Цензор.НЕТ 9530Мэр Ивано-Франковска Марцинкив запретил выплачивать невакцинированным материальную помощь на лечение COVID-19 - Цензор.НЕТ 3508Мэр Ивано-Франковска Марцинкив запретил выплачивать невакцинированным материальную помощь на лечение COVID-19 - Цензор.НЕТ 3508
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07.09.2021 16:34 Відповісти
отсюдова вопрос: куда дели 11 лямов гривен? Мэр Ивано-Франковска Марцинкив запретил выплачивать невакцинированным материальную помощь на лечение COVID-19 - Цензор.НЕТ 6731
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07.09.2021 16:35 Відповісти
на велике будівництво..
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07.09.2021 16:36 Відповісти
В т.ч. и Вам очевидно неизвестно, что речь идёт о разовой мат помощи. Такая всегда существовала на всех предприятиях. Так и облсоветах сейчас и горсоветах.
Никогда не слышали как люди обращаются за мат помощью на лечение детей, к примеру? И то о чём этот мер - это вот об этой помощи.
Дать не дать - исключительно в полномочиях этих комиссий.
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07.09.2021 16:58 Відповісти
На предприятиях пишут на голову профкома обычно Мер Івано-Франківська Марцінків заборонив виплачувати невакцинованим матеріальну допомогу на лікування COVID-19 - Цензор.НЕТ 4281
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07.09.2021 17:00 Відповісти
Ну, а тут на мэра.
Кто угодно может обратиться по любому поводу: Помогите мол.
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07.09.2021 17:01 Відповісти
Там видать токо "своим" дают. Никогда не слышал, что б город кому-то просто так чего-то давал)
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07.09.2021 17:03 Відповісти
Запросто возможно, что нараздавали по блату, за откаты.
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07.09.2021 17:06 Відповісти
Хитро*опые людишки кормушку просто нашли, а повод - тяж мат положение семьи из-за ковид-болезни.
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07.09.2021 17:00 Відповісти
може по децентралізації вони таке у себе ввели.
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07.09.2021 17:04 Відповісти
В суд нарушение конституционніх прав бістро мозг на место встанет
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07.09.2021 16:35 Відповісти
А куда нужно идти просить денег? в горисполком? Мэр Ивано-Франковска Марцинкив запретил выплачивать невакцинированным материальную помощь на лечение COVID-19 - Цензор.НЕТ 1184 это чес чистой воды, то шо тот мэр мямлит
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07.09.2021 16:37 Відповісти
Ви не праві. Чому хворим на ковід по 4000 гривень повинні платити, а всім іншим хворим з бронхітом, астмою, туберкульозом не повинні? Це також дискримінація. А алкоголік який напився бояришніка і попав в лікарню з інтоксикацією також хворий. Різниця в тому що і алкоголіки і невакциновані хворіють по своїй вині, це їхній свідомий вибір, тому на 4000 гривень невакциновані не заслуговують.
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07.09.2021 17:11 Відповісти
Где в конституции написано что можно быть дебилом-антипрививочником, и за это получать деньги налогоплательщиков?
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07.09.2021 19:41 Відповісти
Интересно! А что так можно было? Пишешь заявление на мат помощь пострадавшему от КОВИДА и тебе из бюджета города выплачивают по 2750 !
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07.09.2021 16:41 Відповісти
Населення Івано-Франківська 237 тис. Допомога на лікування знадобилась всього 4 тис. Менше 2-х відсотків населення. На пандемію, заради якої треба так знущатись з народу, це ніяк не схоже.
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07.09.2021 16:44 Відповісти
хех. разрешил выплачивать м/п только на лечение триппера
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07.09.2021 16:45 Відповісти
Че то напоминает:
пропишем, когда принесешь справку о работе,
возьмем на работу, когда принесешь справку о прописке....
Думаю, що цей мэр до кінця строку свого не дотягне, ой не дотягне... Мер Івано-Франківська Марцінків заборонив виплачувати невакцинованим матеріальну допомогу на лікування COVID-19 - Цензор.НЕТ 9737
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07.09.2021 16:48 Відповісти
Марцінків надіюсь вже вибрав собі дві смереки котрі виросли майже поряд. Мер Івано-Франківська Марцінків заборонив виплачувати невакцинованим матеріальну допомогу на лікування COVID-19 - Цензор.НЕТ 1129 Мер Івано-Франківська Марцінків заборонив виплачувати невакцинованим матеріальну допомогу на лікування COVID-19 - Цензор.НЕТ 7907
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07.09.2021 16:52 Відповісти
Мерин, а не мэр. Придурок.
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07.09.2021 16:53 Відповісти
Чому? Він економить гроші платників податків. Вам не подобається ідея вакцинації - прикладайте до труни подорожник.
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07.09.2021 19:39 Відповісти
Якщо я ще не привився, то ті, хто привився, привились за мій рахунок. А оскільки, крім привілею легко і дуже коротко хворіти, вакциновані нічим не відрізняються від невакцинованих, то нема чого влаштовувати концентраційні табори і сегрегацію для тих, хто не хоче, або не може вакцинуватися. Інша справа, якби вакцинація від коронавірусу грала важливу роль у створенні колективного імунітету, як це є з більшістю вакцин з календаря щеплень.
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11.09.2021 22:45 Відповісти
НІХТО НЕ ЗНАЄ БЛИЖНІХ І ВІДДАЛЕНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ЦІЄЇ Т.З. "ВАКЦИНАЦІЇ", ЇХ ПРОСТО достовірних покищо НЕМАЄ. Як може посадова особа такого рівня погрожувати дискримінацією людям, не давати допомогу на лікування, базуючись на недоказуємих речах? Як можна взагалі можновладцям погрожувати не надавати матеріальної допомоги на лікування?
Виходячи з цієї логіки, люди, що провакцинувалися під його погрозами і захворіли на КОВІД (чи родичі померлих) мали би повісити цього вилупка і йому подібних по всій Україні
Смисл тут дуже простий - влада закупила всякий непотреб за мільярди гривень (ПІД ВІДКАТИ) і тепер не знає що з ним, невикористаним, робити, пробуючи списати на людей викручуючи руки людям, організаціям, колективам з шантажем і погрозами. Гидко, що цей Марцинків є членом "Свободи", втім, після виборів Вірастюка, блюювотний рефлекс на "Свободу " якось вщух...
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07.09.2021 17:13 Відповісти
дайте відповідь - мерія зобовьязана виділяти кошти на лікування від ковіду? Як що ні, а робить то зі свого бажання, то хіба вона не має права самій визначати якій категорії населення виділяти кошти?
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07.09.2021 18:03 Відповісти
Ви тут це лайно вихлюпуєте тільки тому, що ващі батьки зробили щепленя від поліомієліту. Не треба, не робіть собі щеплення. Загальний IQ нації тільки зросте.
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07.09.2021 19:37 Відповісти
Если вакцинированный заболел - нужно кастрировать мэра и вакцинаторов.
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07.09.2021 17:15 Відповісти
Логично.

Отрицаешь Ковид и требования Минздрава - лечись подорожником за свой счет.
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07.09.2021 17:21 Відповісти
Открою вам страшнейший секрет: наша медицина насколько бесплатна, что почти все лечатся за свой счёт. А поскольку большинство народа живёт бедно, то лечиться не всегда есть за что. Результат - радикальное уменьшение населения за 30 с лишним лет. А вы тут уже ручки потираете от экономии денег на невакцинированных. А поскольку эффективность вакцинации от короны всё же сомнительна, то ваше злорадство может превратиться в бумеранг. Фанатическое вакцинаторство - явление того же порядка как и заядливое и бездумное антивакцинаторство.
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11.09.2021 22:56 Відповісти
Jedem das zeine.
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12.09.2021 01:48 Відповісти
таке враження, що 90% дебілів, яким досі не дійшло, що вакцина це не панацея, це засіб, який зменшує вірогідність захворювання та полегшує протікання захворювання,що у своє чергу зменшує витрати на лікування. Ще питання - мерія зобовьязана виділяти кошти на лікування ковідним? Як що ні, то чому тоді вона не має права самій визначати категорію людей, які повинні отримати кошти?
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07.09.2021 18:06 Відповісти
Шизофрения какая-то с этой вакциной . Кроме того уже обнаружили что вакцинированные являются причиной новых вспышек заболевания и появлению новых мутаций вируса . Вакцинирование не решает проблему .
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07.09.2021 19:11 Відповісти
Нет, решает. Но не является панацеей или лекарством от болезни. Умнейте уже, ну серьёзно. Сколько раз объяснялось... Как дебилы, неспособные информацию усваивать...
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07.09.2021 19:38 Відповісти
Каким образом решает если в самых привитых странах заболевание вспыхивает с новой силой ? Вирус плодит новые варианты и старые прививки абсолютно не помогают . Проталкивают третью и четвертую дозу . Говорят о необходимости колоться каждые 5 месяцев .
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07.09.2021 19:45 Відповісти
О! Ещё в 19-м говорил что эту лавочку с антипрививочниками надо прикрывать, прищемив им яйца кошельком. Другими путями не доходит же до "мудрого народа".
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07.09.2021 19:35 Відповісти
себе прищеми . если привика эффективна чего ты привитый боишься ? если она не эффективна зачем ее колоть массово ?

.
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07.09.2021 19:46 Відповісти
І не платити їм лікарняний бо хто не вакцинуєтся - той невиліковний дебіл.
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07.09.2021 19:56 Відповісти
а ти хто? експерт в якій галузі? чому твоя точка зору повинна щось важити?
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07.09.2021 22:12 Відповісти
Сволочь. А если противопоказания к вакцине? Убить себя?
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08.09.2021 07:14 Відповісти
Третий год пандемии... Не могут наладить производство кислорода, просто днище какое-то.
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02.11.2021 12:20 Відповісти
 
 