Мер Івано-Франківська Марцінків заборонив виплачувати невакцинованим матеріальну допомогу на лікування COVID-19
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Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків заборонив виплачувати матеріальну допомогу на лікування COVID-19 невакцинованим жителям міста.
Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Zaxid.net.
Повідомляють, що під час наради в мерії директор департаменту соціальної політики Василь Семанюк повідомив, що з початку 2021 року близько 4 тисяч жителів громади отримали понад 11 млн гривень на лікування COVID-19.
Марцінків зазначив, що це великі суми і дав доручення чиновникам уточнювати у жителів, які просять допомогу на лікування від коронавірусу, чи були вони вакциновані.
"Тепер якщо звертаються по матеріальну допомогу, нехай вказують, чи були вакциновані. Якщо людина була вакцинована і захворіла, то це одне. Але якщо не скористалася цим правом і звертається по допомогу... Коли не було вакцини, то це зрозуміло. Будь ласка, нехай тепер це вказують і від цього буде залежати матеріальна допомога", - сказав міський голова.
Будь ласка, зачекайте...
Кроме того, уполномоченное обратила внимание на то, что в своей резолюции 2361 (2021) Парламентская Ассамблея Совета Европы призывает и рекомендует информировать граждан о том, что вакцинация не является обязательной и никто не может подвергаться политическому, социальному или иному давлению для ее прохождения.
Никогда не слышали как люди обращаются за мат помощью на лечение детей, к примеру? И то о чём этот мер - это вот об этой помощи.
Дать не дать - исключительно в полномочиях этих комиссий.
Кто угодно может обратиться по любому поводу: Помогите мол.
пропишем, когда принесешь справку о работе,
возьмем на работу, когда принесешь справку о прописке....
Думаю, що цей мэр до кінця строку свого не дотягне, ой не дотягне...
Виходячи з цієї логіки, люди, що провакцинувалися під його погрозами і захворіли на КОВІД (чи родичі померлих) мали би повісити цього вилупка і йому подібних по всій Україні
Смисл тут дуже простий - влада закупила всякий непотреб за мільярди гривень (ПІД ВІДКАТИ) і тепер не знає що з ним, невикористаним, робити, пробуючи списати на людей викручуючи руки людям, організаціям, колективам з шантажем і погрозами. Гидко, що цей Марцинків є членом "Свободи", втім, після виборів Вірастюка, блюювотний рефлекс на "Свободу " якось вщух...
Отрицаешь Ковид и требования Минздрава - лечись подорожником за свой счет.
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