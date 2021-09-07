Мэр Ивано-Франковска Марцинкив запретил выплачивать невакцинированным материальную помощь на лечение COVID-19
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Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив запретил выплачивать материальную помощь на лечение COVID-19 невакцинированным жителям города.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Zaxid.net.
Сообщается, что во время совещания в мэрии директор департамента социальной политики Василий Семанюк сообщил, что с начала 2021 года около 4 тысяч жителей громады получили более 11 млн гривен на лечение COVID-19.
Марцинкив отметил, что это большие суммы и дал поручение чиновникам уточнять у жителей, которые просят помощь на лечение от коронавируса, были ли они вакцинированы.
"Теперь если обращаются за материальной помощью, пусть указывают, были ли вакцинированы. Если человек был вакцинирован и заболел, то одно дело. Но если не воспользовался этим правом и обращается за помощью... Когда не было вакцины, то это понятно. Пожалуйста, пусть теперь это указывают и от этого будет зависеть материальная помощь", – сказал городской голова.
Пожалуйста, подождите...
Кроме того, уполномоченное обратила внимание на то, что в своей резолюции 2361 (2021) Парламентская Ассамблея Совета Европы призывает и рекомендует информировать граждан о том, что вакцинация не является обязательной и никто не может подвергаться политическому, социальному или иному давлению для ее прохождения.
Никогда не слышали как люди обращаются за мат помощью на лечение детей, к примеру? И то о чём этот мер - это вот об этой помощи.
Дать не дать - исключительно в полномочиях этих комиссий.
Кто угодно может обратиться по любому поводу: Помогите мол.
пропишем, когда принесешь справку о работе,
возьмем на работу, когда принесешь справку о прописке....
Думаю, що цей мэр до кінця строку свого не дотягне, ой не дотягне...
Виходячи з цієї логіки, люди, що провакцинувалися під його погрозами і захворіли на КОВІД (чи родичі померлих) мали би повісити цього вилупка і йому подібних по всій Україні
Смисл тут дуже простий - влада закупила всякий непотреб за мільярди гривень (ПІД ВІДКАТИ) і тепер не знає що з ним, невикористаним, робити, пробуючи списати на людей викручуючи руки людям, організаціям, колективам з шантажем і погрозами. Гидко, що цей Марцинків є членом "Свободи", втім, після виборів Вірастюка, блюювотний рефлекс на "Свободу " якось вщух...
Отрицаешь Ковид и требования Минздрава - лечись подорожником за свой счет.
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