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Мэр Ивано-Франковска Марцинкив запретил выплачивать невакцинированным материальную помощь на лечение COVID-19

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Мэр Ивано-Франковска Марцинкив запретил выплачивать невакцинированным материальную помощь на лечение COVID-19

Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив запретил выплачивать материальную помощь на лечение COVID-19 невакцинированным жителям города.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Zaxid.net.

Сообщается, что во время совещания в мэрии директор департамента социальной политики Василий Семанюк сообщил, что с начала 2021 года около 4 тысяч жителей громады получили более 11 млн гривен на лечение COVID-19.

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Марцинкив отметил, что это большие суммы и дал поручение чиновникам уточнять у жителей, которые просят помощь на лечение от коронавируса, были ли они вакцинированы.

"Теперь если обращаются за материальной помощью, пусть указывают, были ли вакцинированы. Если человек был вакцинирован и заболел, то одно дело. Но если не воспользовался этим правом и обращается за помощью... Когда не было вакцины, то это понятно. Пожалуйста, пусть теперь это указывают и от этого будет зависеть материальная помощь", – сказал городской голова.

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Топ комментарии
+13
Денисова отметила, что согласно приказу Минздрава от 24 декабря 2020 года, вакцинация от коронавируса определена как добровольная для всех групп населения и профессиональных групп. А Кодексом законов о труде Украины запрещена любая дискриминация в сфере труда.
Кроме того, уполномоченное обратила внимание на то, что в своей резолюции 2361 (2021) Парламентская Ассамблея Совета Европы призывает и рекомендует информировать граждан о том, что вакцинация не является обязательной и никто не может подвергаться политическому, социальному или иному давлению для ее прохождения.
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07.09.2021 16:34
+8
А це не дискримінація, якщо людина не вакцинувалась і захворіла коронавірусом то це халатність з її сторони. Чому ми повинні їй за це платити? Це як з яжематерями які бухають і курять в період вагітності, а потім хворих дітей народжують, здають в дітдом, а держава лікує за наші гроші.
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07.09.2021 16:46
+7
Логично.

Отрицаешь Ковид и требования Минздрава - лечись подорожником за свой счет.
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07.09.2021 17:21
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Мэр Ивано-Франковска Марцинкив запретил выплачивать невакцинированным материальную помощь на лечение COVID-19 - Цензор.НЕТ 1239
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07.09.2021 16:31 Ответить
Денисова отметила, что согласно приказу Минздрава от 24 декабря 2020 года, вакцинация от коронавируса определена как добровольная для всех групп населения и профессиональных групп. А Кодексом законов о труде Украины запрещена любая дискриминация в сфере труда.
Кроме того, уполномоченное обратила внимание на то, что в своей резолюции 2361 (2021) Парламентская Ассамблея Совета Европы призывает и рекомендует информировать граждан о том, что вакцинация не является обязательной и никто не может подвергаться политическому, социальному или иному давлению для ее прохождения.
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07.09.2021 16:34 Ответить
А це не дискримінація, якщо людина не вакцинувалась і захворіла коронавірусом то це халатність з її сторони. Чому ми повинні їй за це платити? Це як з яжематерями які бухають і курять в період вагітності, а потім хворих дітей народжують, здають в дітдом, а держава лікує за наші гроші.
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07.09.2021 16:46 Ответить
роби концтабір..
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07.09.2021 16:56 Ответить
"Если человек был вакцинирован и заболел, то одно дело." - это как? Зачем тогда бесполезная "вакцина"?
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07.09.2021 17:03 Ответить
ВІДМИВАЮТЬ БАБЛО ВІД ФАРММАФІЇ.
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07.09.2021 17:34 Ответить
Японці такі тупі, що навіть собак вакцинують.
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07.09.2021 18:18 Ответить
откуда вы взяли, что вакцина бесполезная? Вакцинированные уменьшают вероятность заражения и тяжесть протекания заболевания, что в свою очередь уменьшает затраты на лечение. Так какого хрена город будет лечить тех, кто наплевательски относится к советам того, в помощи которого будет нуждаться, более того потом будет и требовать. Хотя очень сомневаюсь, что город обязан лечить
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07.09.2021 18:00 Ответить
Вы настолько тупы, что за три года не прочитали как работает вакцина? Пожалуйста, не вакцинируйтесь. Принцип естественного отбора должен работать.
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07.09.2021 19:44 Ответить
А ТИ ВАКЦИНОВАНИЙ НЕ МАЄШ ПРАВА ХВОРІТИ НА КОРОНУ, ТИ ПРИВИТИЙ І КРАПКА НЕ БИКУЙ ЩО ХВОРІЄШ І НА ТЕБЕ ЩЕ ПОТРІБНО ВИТРАЧАТЬ НА ЛІКУВАНЯ, ВАКЦИНА БЕЗКОШТОВНА І ЛІКУВАНЯ ЦЕ ЖИРНО.
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07.09.2021 17:33 Ответить
Открою тебе страшную тайну: вакцинирование не защищает от заболевания, оно гипотетически гарантирует, что болезнь пройдёт в лёгкой форме.
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07.09.2021 18:42 Ответить
Статистически вероятность НЕ заболеть или переболеть в лёгкой форме повышается на порядки. Так что очень даже НЕ гипотетически.
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07.09.2021 19:42 Ответить
Е..ым не т покоя этого мэра оца на гиляку собаку...
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07.09.2021 16:47 Ответить
Эдакий княць удЭльного княцтва.Децентрализация называется
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07.09.2021 20:51 Ответить
Чо за чес? Помощь никому не дают. Токо соц. страх и работодатель по больничному Мэр Ивано-Франковска Марцинкив запретил выплачивать невакцинированным материальную помощь на лечение COVID-19 - Цензор.НЕТ 9530Мэр Ивано-Франковска Марцинкив запретил выплачивать невакцинированным материальную помощь на лечение COVID-19 - Цензор.НЕТ 3508Мэр Ивано-Франковска Марцинкив запретил выплачивать невакцинированным материальную помощь на лечение COVID-19 - Цензор.НЕТ 3508
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07.09.2021 16:34 Ответить
отсюдова вопрос: куда дели 11 лямов гривен? Мэр Ивано-Франковска Марцинкив запретил выплачивать невакцинированным материальную помощь на лечение COVID-19 - Цензор.НЕТ 6731
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07.09.2021 16:35 Ответить
на велике будівництво..
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07.09.2021 16:36 Ответить
В т.ч. и Вам очевидно неизвестно, что речь идёт о разовой мат помощи. Такая всегда существовала на всех предприятиях. Так и облсоветах сейчас и горсоветах.
Никогда не слышали как люди обращаются за мат помощью на лечение детей, к примеру? И то о чём этот мер - это вот об этой помощи.
Дать не дать - исключительно в полномочиях этих комиссий.
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07.09.2021 16:58 Ответить
На предприятиях пишут на голову профкома обычно Мер Івано-Франківська Марцінків заборонив виплачувати невакцинованим матеріальну допомогу на лікування COVID-19 - Цензор.НЕТ 4281
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07.09.2021 17:00 Ответить
Ну, а тут на мэра.
Кто угодно может обратиться по любому поводу: Помогите мол.
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07.09.2021 17:01 Ответить
Там видать токо "своим" дают. Никогда не слышал, что б город кому-то просто так чего-то давал)
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07.09.2021 17:03 Ответить
Запросто возможно, что нараздавали по блату, за откаты.
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07.09.2021 17:06 Ответить
Хитро*опые людишки кормушку просто нашли, а повод - тяж мат положение семьи из-за ковид-болезни.
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07.09.2021 17:00 Ответить
може по децентралізації вони таке у себе ввели.
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07.09.2021 17:04 Ответить
В суд нарушение конституционніх прав бістро мозг на место встанет
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07.09.2021 16:35 Ответить
А куда нужно идти просить денег? в горисполком? Мэр Ивано-Франковска Марцинкив запретил выплачивать невакцинированным материальную помощь на лечение COVID-19 - Цензор.НЕТ 1184 это чес чистой воды, то шо тот мэр мямлит
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07.09.2021 16:37 Ответить
Ви не праві. Чому хворим на ковід по 4000 гривень повинні платити, а всім іншим хворим з бронхітом, астмою, туберкульозом не повинні? Це також дискримінація. А алкоголік який напився бояришніка і попав в лікарню з інтоксикацією також хворий. Різниця в тому що і алкоголіки і невакциновані хворіють по своїй вині, це їхній свідомий вибір, тому на 4000 гривень невакциновані не заслуговують.
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07.09.2021 17:11 Ответить
Где в конституции написано что можно быть дебилом-антипрививочником, и за это получать деньги налогоплательщиков?
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07.09.2021 19:41 Ответить
Интересно! А что так можно было? Пишешь заявление на мат помощь пострадавшему от КОВИДА и тебе из бюджета города выплачивают по 2750 !
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07.09.2021 16:41 Ответить
Населення Івано-Франківська 237 тис. Допомога на лікування знадобилась всього 4 тис. Менше 2-х відсотків населення. На пандемію, заради якої треба так знущатись з народу, це ніяк не схоже.
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07.09.2021 16:44 Ответить
хех. разрешил выплачивать м/п только на лечение триппера
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07.09.2021 16:45 Ответить
Че то напоминает:
пропишем, когда принесешь справку о работе,
возьмем на работу, когда принесешь справку о прописке....
Думаю, що цей мэр до кінця строку свого не дотягне, ой не дотягне... Мер Івано-Франківська Марцінків заборонив виплачувати невакцинованим матеріальну допомогу на лікування COVID-19 - Цензор.НЕТ 9737
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07.09.2021 16:48 Ответить
Марцінків надіюсь вже вибрав собі дві смереки котрі виросли майже поряд. Мер Івано-Франківська Марцінків заборонив виплачувати невакцинованим матеріальну допомогу на лікування COVID-19 - Цензор.НЕТ 1129 Мер Івано-Франківська Марцінків заборонив виплачувати невакцинованим матеріальну допомогу на лікування COVID-19 - Цензор.НЕТ 7907
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07.09.2021 16:52 Ответить
Мерин, а не мэр. Придурок.
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07.09.2021 16:53 Ответить
Чому? Він економить гроші платників податків. Вам не подобається ідея вакцинації - прикладайте до труни подорожник.
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07.09.2021 19:39 Ответить
Якщо я ще не привився, то ті, хто привився, привились за мій рахунок. А оскільки, крім привілею легко і дуже коротко хворіти, вакциновані нічим не відрізняються від невакцинованих, то нема чого влаштовувати концентраційні табори і сегрегацію для тих, хто не хоче, або не може вакцинуватися. Інша справа, якби вакцинація від коронавірусу грала важливу роль у створенні колективного імунітету, як це є з більшістю вакцин з календаря щеплень.
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11.09.2021 22:45 Ответить
НІХТО НЕ ЗНАЄ БЛИЖНІХ І ВІДДАЛЕНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ЦІЄЇ Т.З. "ВАКЦИНАЦІЇ", ЇХ ПРОСТО достовірних покищо НЕМАЄ. Як може посадова особа такого рівня погрожувати дискримінацією людям, не давати допомогу на лікування, базуючись на недоказуємих речах? Як можна взагалі можновладцям погрожувати не надавати матеріальної допомоги на лікування?
Виходячи з цієї логіки, люди, що провакцинувалися під його погрозами і захворіли на КОВІД (чи родичі померлих) мали би повісити цього вилупка і йому подібних по всій Україні
Смисл тут дуже простий - влада закупила всякий непотреб за мільярди гривень (ПІД ВІДКАТИ) і тепер не знає що з ним, невикористаним, робити, пробуючи списати на людей викручуючи руки людям, організаціям, колективам з шантажем і погрозами. Гидко, що цей Марцинків є членом "Свободи", втім, після виборів Вірастюка, блюювотний рефлекс на "Свободу " якось вщух...
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07.09.2021 17:13 Ответить
дайте відповідь - мерія зобовьязана виділяти кошти на лікування від ковіду? Як що ні, а робить то зі свого бажання, то хіба вона не має права самій визначати якій категорії населення виділяти кошти?
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07.09.2021 18:03 Ответить
Ви тут це лайно вихлюпуєте тільки тому, що ващі батьки зробили щепленя від поліомієліту. Не треба, не робіть собі щеплення. Загальний IQ нації тільки зросте.
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07.09.2021 19:37 Ответить
Если вакцинированный заболел - нужно кастрировать мэра и вакцинаторов.
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07.09.2021 17:15 Ответить
Логично.

Отрицаешь Ковид и требования Минздрава - лечись подорожником за свой счет.
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07.09.2021 17:21 Ответить
Открою вам страшнейший секрет: наша медицина насколько бесплатна, что почти все лечатся за свой счёт. А поскольку большинство народа живёт бедно, то лечиться не всегда есть за что. Результат - радикальное уменьшение населения за 30 с лишним лет. А вы тут уже ручки потираете от экономии денег на невакцинированных. А поскольку эффективность вакцинации от короны всё же сомнительна, то ваше злорадство может превратиться в бумеранг. Фанатическое вакцинаторство - явление того же порядка как и заядливое и бездумное антивакцинаторство.
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11.09.2021 22:56 Ответить
Jedem das zeine.
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12.09.2021 01:48 Ответить
таке враження, що 90% дебілів, яким досі не дійшло, що вакцина це не панацея, це засіб, який зменшує вірогідність захворювання та полегшує протікання захворювання,що у своє чергу зменшує витрати на лікування. Ще питання - мерія зобовьязана виділяти кошти на лікування ковідним? Як що ні, то чому тоді вона не має права самій визначати категорію людей, які повинні отримати кошти?
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07.09.2021 18:06 Ответить
Шизофрения какая-то с этой вакциной . Кроме того уже обнаружили что вакцинированные являются причиной новых вспышек заболевания и появлению новых мутаций вируса . Вакцинирование не решает проблему .
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07.09.2021 19:11 Ответить
Нет, решает. Но не является панацеей или лекарством от болезни. Умнейте уже, ну серьёзно. Сколько раз объяснялось... Как дебилы, неспособные информацию усваивать...
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07.09.2021 19:38 Ответить
Каким образом решает если в самых привитых странах заболевание вспыхивает с новой силой ? Вирус плодит новые варианты и старые прививки абсолютно не помогают . Проталкивают третью и четвертую дозу . Говорят о необходимости колоться каждые 5 месяцев .
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07.09.2021 19:45 Ответить
О! Ещё в 19-м говорил что эту лавочку с антипрививочниками надо прикрывать, прищемив им яйца кошельком. Другими путями не доходит же до "мудрого народа".
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07.09.2021 19:35 Ответить
себе прищеми . если привика эффективна чего ты привитый боишься ? если она не эффективна зачем ее колоть массово ?

.
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07.09.2021 19:46 Ответить
І не платити їм лікарняний бо хто не вакцинуєтся - той невиліковний дебіл.
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07.09.2021 19:56 Ответить
а ти хто? експерт в якій галузі? чому твоя точка зору повинна щось важити?
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07.09.2021 22:12 Ответить
Сволочь. А если противопоказания к вакцине? Убить себя?
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08.09.2021 07:14 Ответить
Третий год пандемии... Не могут наладить производство кислорода, просто днище какое-то.
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02.11.2021 12:20 Ответить
 
 