Случай заражения младенца штаммом коронавируса "Дельта" зафиксирован на Волыни

На Волыни штамм коронавирусной инфекции "Дельта" обнаружили у 47 жителей области, в частности - у младенца в возрасте 17 дней.

Об этом заявила на брифинге в Волынской ОГА главный государственный санитарный врач Волынской области Наталия Янко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В нашей области лабораторно подтверждены 47 случаев штамма "Дельта". Среди заболевших - жители разных административных территорий в возрасте от 17 дней до 71 года", - отметила Янко.

Она подчеркнула, что среди этих пациентов не было ни одного привитого даже одной дозой вакцины. Также санврач проинформировала, что большинство носителей нового штамма вируса не выезжали не только из Украины, но и за пределы области - это свидетельствует об активной циркуляции и местной передаче возбудителя.

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В целом, по ее словам, темпы роста заболеваемости в области значительно ускорились. Коэффициент выявления случаев инфицирования превысил предельные для "зеленой" зоны на 4%. По сравнению с прошлой неделей вдвое выросла суточная смертность от COVID-19, зарегистрировано вдвое больше больных (250 случаев против 110), заболели 28 детей в возрасте от 5 месяцев до 17 лет.

Кроме того, сообщила Янко, зафиксирована вспышка коронавируса в школьном коллективе.

"В школе поселка городского типа Турийск выявлено 6 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 у работников заведения. Вспышка распространилась в семейных очагах, где заболело еще 8 человек, в том числе двое детей от 7 месяцев до 7 лет", - отметила она.

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Все больные находятся на амбулаторном лечении и самоизоляции. Школа перешла на дистанционную форму обучения. Всего в заведении 27 работников, из которых только двое привиты, и 110 учеников.

В области полный курс вакцинации прошли только 29% работников образования.

По информации областной госадминистрации, за минувшие сутки на Волыни зарегистрировано 33 случая заболевания COVID-19. Всего по состоянию на 7 сентября в области зарегистрировано 62 877 случаев. Выздоровели 61 246 человек (за последние сутки - 4), летальных случаев - 1 207 (за последние сутки - 1).