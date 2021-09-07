НАБУ проведет проверку использования государственных средств в рамках "Большого строительства", - Сытник
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Национальное антикоррупционное бюро Украины проведет проверку использования государственных средств при реализации президентского проекта "Большое строительство".
Об этом директор НАБУ Артем Сытник сказал на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Это большой проект, связанный с освоением крупных бюджетных средств, и в любом случае все органы правоохранительные, в том числе Антикоррупционное бюро, будут вынуждены провести соответствующую работу, дать оценку всему и ответы на вопросы, есть ли там что-то противоправное, или нет", - отметил он.
В то же время Сытник акцентировал, что сейчас не время делать какие-то заявления. "Это политическая дискуссия, а не правоохранительная", - добавил он.
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А маладая ********* кладе на ідеальну житомирську трасу 1 см. асфальту
Уявляю, скільки на тому можна вкрасти, якщо записати "ремонт".
а кто это у нас на нтв? а откуда он там? его же наши разведчики выкрали и притащили как псину в Киев. а как так получилось?
Вот тогда повеселимся!
Так что ждём-с ещё немного!
Провести то оно проведет, только кто же ему позволит???
Румынская сотня
@latiniano
·3 сент.
Молдова, следующий пошёл Адриана Бецишор, вице-шеф Антикоррупционной прокуратуры, дело передано в суд: - коррупция в особо крупных размерах - злоупотребление служебным положением - вмешательство и препятствие правосудию зачистка юстиции от старых мафиозных кадров началась..
такой хороший проект такого челавека... если все фирмы свои и финансирование рекой, то можно строить что угодно по кругу
интересно, кто нибудь видел экономическое обоснование этого проекта? я тоже радовался когда в моем квартале постелили дорогу, бордюрчики там, а через 4 года она как-то пошла волнами... теперь опять через 4 года слить ещё один фонд на перекладку накладеного? золотое дно для своих фирмочек, и черная дыра для бюджета