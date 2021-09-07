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Новости Политика Украины
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НАБУ (4030) Сытник (953) Большая стройка (722)

НАБУ проведет проверку использования государственных средств в рамках "Большого строительства", - Сытник

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

НАБУ проведет проверку использования государственных средств в рамках

Национальное антикоррупционное бюро Украины проведет проверку использования государственных средств при реализации президентского проекта "Большое строительство".

Об этом директор НАБУ Артем Сытник сказал на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это большой проект, связанный с освоением крупных бюджетных средств, и в любом случае все органы правоохранительные, в том числе Антикоррупционное бюро, будут вынуждены провести соответствующую работу, дать оценку всему и ответы на вопросы, есть ли там что-то противоправное, или нет", - отметил он.

В то же время Сытник акцентировал, что сейчас не время делать какие-то заявления. "Это политическая дискуссия, а не правоохранительная", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помощь от МВФ может постигнуть судьба средств "ковидного фонда", которые коррупционно и неэффективно потратили на асфальтирование дорог, - Загребельская

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+11
о, сколько нам открытий чудных....(с)
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07.09.2021 19:55
+11
Бариги будували корисні дороги, от наприклад Тернопіль-Львів, яка 30 років стояла в ямах.
А маладая ********* кладе на ідеальну житомирську трасу 1 см. асфальту
Уявляю, скільки на тому можна вкрасти, якщо записати "ремонт".
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07.09.2021 20:11
+9
Так, у цьому 'Великому наїпательцтві'-такі є, шо перевірити. Але трошки пізніше. Ми ж терплячі...))) Вава, як тобі водичка в ванні? Тепла? Чи горяченької піддати, чморидло криворогате?!)))
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07.09.2021 20:02
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о, сколько нам открытий чудных....(с)
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07.09.2021 19:55 Ответить
САПовцев бакановци бусіками заблокірують та й по тому.
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07.09.2021 19:56 Ответить
Фошизди...
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07.09.2021 19:56 Ответить
Так, у цьому 'Великому наїпательцтві'-такі є, шо перевірити. Але трошки пізніше. Ми ж терплячі...))) Вава, як тобі водичка в ванні? Тепла? Чи горяченької піддати, чморидло криворогате?!)))
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07.09.2021 20:02 Ответить
Піддати, смоли
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07.09.2021 20:04 Ответить
З пір'ям!)
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07.09.2021 20:07 Ответить
Даже НАБУ столько не вывезет, Я так думаю.
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07.09.2021 20:02 Ответить
какая неприятность...
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07.09.2021 20:03 Ответить
Бариги будували корисні дороги, от наприклад Тернопіль-Львів, яка 30 років стояла в ямах.
А маладая ********* кладе на ідеальну житомирську трасу 1 см. асфальту
Уявляю, скільки на тому можна вкрасти, якщо записати "ремонт".
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07.09.2021 20:11 Ответить
Велике крадівництво. Там тільки копни..
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07.09.2021 20:11 Ответить
Ключеве слово проведе, і так у всьому, а віз і нині там
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07.09.2021 20:26 Ответить
упс
а кто это у нас на нтв? а откуда он там? его же наши разведчики выкрали и притащили как псину в Киев. а как так получилось?

НАБУ проведе перевірку використання державних коштів у рамках "Великого будівництва", - Ситник - Цензор.НЕТ 9743
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07.09.2021 20:29 Ответить
Можно, конечно, и сейчас проверять Зедебила и его банду, но основные, и, что самое важное - качественные, проверки начнутся, когда Президент вернётся в Администрацию.
Вот тогда повеселимся!
Так что ждём-с ещё немного!
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07.09.2021 20:35 Ответить
Бесплодная гора родит мышь засушенную.Проплаченный.
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07.09.2021 21:16 Ответить
І все буде добре!!! Для кожного з нас... (с) партія Зелених Почвар
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07.09.2021 22:28 Ответить
НАБУ проведет проверку...
Провести то оно проведет, только кто же ему позволит???
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07.09.2021 22:32 Ответить








Румынская сотня

@latiniano

·3 сент.

Молдова, следующий пошёл Адриана Бецишор, вице-шеф Антикоррупционной прокуратуры, дело передано в суд: - коррупция в особо крупных размерах - злоупотребление служебным положением - вмешательство и препятствие правосудию зачистка юстиции от старых мафиозных кадров началась..
НАБУ проведе перевірку використання державних коштів у рамках "Великого будівництва", - Ситник - Цензор.НЕТ 2305
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07.09.2021 22:58 Ответить
перспективное дело, даже очень=)
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07.09.2021 23:26 Ответить
будут вынуждены (с)
такой хороший проект такого челавека... если все фирмы свои и финансирование рекой, то можно строить что угодно по кругу

интересно, кто нибудь видел экономическое обоснование этого проекта? я тоже радовался когда в моем квартале постелили дорогу, бордюрчики там, а через 4 года она как-то пошла волнами... теперь опять через 4 года слить ещё один фонд на перекладку накладеного? золотое дно для своих фирмочек, и черная дыра для бюджета
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08.09.2021 09:30 Ответить
 
 