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СНБО ввел санкции против секретаря избиркома из оккупированного Крыма Калининой

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

СНБО ввел санкции против секретаря избиркома из оккупированного Крыма Калининой

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 7 сентября 2021 года "О внесении изменения в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)".

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий указ №458/2021 опубликован на сайте президента.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 7 сентября 2021 года "О внесении изменения в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)" (прилагается)", - говорится в документе.

В приложении к указу отмечается, что санкции вводятся в отношении Калининой Ольги Николаевны, 8 февраля 1977 года рождения, проживающей в пгт Первомайское Первомайского района Автономной Республики Крым.

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Они предусматривают блокировку активов (временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом); предотвращение вывода капиталов за пределы Украины и "иные санкции, соответствующие принципам их применения, установленным настоящим Законом". Действовать ограничения будут три года.

Согласно данным подконтрольной Кремлю "Избирательной комиссии Республики Крым", Ольга Калинина - секретарь ТИК Первомайского района.

СНБО ввел санкции против секретаря избиркома из оккупированного Крыма Калининой 01

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Автор: Анна Судак
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а против вокального дуэта сестер анна-мария опанасюк мамы - зам председателя правительства оккупационной власти крыма никто ничего не вводил...
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07.09.2021 21:35 Ответить
Против кого не страшно???
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07.09.2021 22:21 Ответить
 
 