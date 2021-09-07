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коллектор (55) НБУ (4807)

Зарегистрированы первые коллекторские компании, - НБУ. СПИСОК

Новости Цензор.НЕТ Общество

Зарегистрированы первые коллекторские компании, - НБУ. СПИСОК

В Украине зарегистрированы первые 5 коллекторских компаний.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Речь идет о таких компаниях:

  • ООО "Компания Аксилиум" (ЕГРПОУ 43227197);
  • ООО "Инфидис" (ЕГРПОУ 41476560);
  • ООО "Финтех-Коллект" (ЕГРПОУ 44364802);
  • ООО "Служба исполнения взыскания" (ЕГРПОУ 44303859);
  • ООО "Украинское коллекторское агентство" (ЕГРПОУ 41501722).

В НБУ напомнили, что в этом году в Украине впервые законодательно урегулировали работу коллекторских компаний. Все они должны пройти государственную регистрацию. После 14 октября 2021 года кредиторы должны будут расторгнуть договоры с компаниями, не внесенными в государственный реестр.

Также читайте: НБУ обязал коллекторов быть вежливыми с должниками

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+38
Зарегистрированы первые коллекторские компании, - НБУ - Цензор.НЕТ 149
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07.09.2021 21:04
+22
*****, зарегистрированы коллекторские компании, и это перемога... ну вы и ЗЕБИЛЫ!
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07.09.2021 21:13
+17
Рекет в законе?
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07.09.2021 21:05
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Зарегистрированы первые коллекторские компании, - НБУ - Цензор.НЕТ 149
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07.09.2021 21:04 Ответить
🤣🤣🤣👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻
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07.09.2021 21:11 Ответить
У колекторі )
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07.09.2021 21:18 Ответить
Рекет в законе?
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07.09.2021 21:05 Ответить
*****, зарегистрированы коллекторские компании, и это перемога... ну вы и ЗЕБИЛЫ!
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07.09.2021 21:13 Ответить
Вава базікає про ЄС та НАТО, та робить все, тютілька в тютільку, за мокшанським сценарієм.
Підганяє Україну під кацапські нормативи.
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07.09.2021 21:21 Ответить
Це робиться без перерви всі 30 років. Переймаються всі найгірші закони.
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08.09.2021 00:04 Ответить
Перестаньте узагальнюваи і брехати. Остогидло.
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08.09.2021 00:10 Ответить
Не істери. При вашому збитому гетьману було все те ж саме. Такі ж самі приймались дебільні закони, процвітала корупція, були відкати, діяли все ті ж самі схеми по розкраданню бюджету. Жоден високопоставлений злодій так і не сів, навпаки, повідновлювались на посадах через реформовані! сивочолим суди і ще й відсудили виплати за "вимушені прогули". Я вже мовчу про газ і українську ГТС. Ще тоді, 7 років тому, треба було зайнятись видобуванням власного газу, пошуком альтернативи кацапському і модернізацією гтс для роботи без транзиту і з можливістю подачі газу в Україну з Європи. Але замість того гетьман засцяв шоколадному лохторату очі асоціацією, томосом і безвізом ( які, до речі, міг легко отримати ще Яник, якби тільки захотів), сам же організував схему по закупівлі того ж самого, що і був раніше, кацапського газу через словацьку прокладку, видаючи лохам це розкрадання бюджету за чергову "перемогу", і в екстремальних ситуаціях панічно волаючи: "прикрути"!
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08.09.2021 09:50 Ответить
С тем, для кого ассоциация, безвиз, томос, звт с Европой, армия восстановленная с нуля в условиях боевых действий, отвоеванные территории, освобождённые заложники и сохранённая страна которую качали на распад внешние и внутренние враги, и тд - фигня, говорить нечего. Да, многое не сделано. Зеля, в гораздо лучших условиях имея то, что сделал Порох за основу, не поднялся ни ступенькой выше и только просирает и разваливает, то что сделал предшественник.
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08.09.2021 11:29 Ответить
Ще раз для тех, кто упорно прикидывается. Мог-не мог, никого не интересует. Главное: ЧТО СДЕЛАЛ или НЕ СДЕЛАЛ. Если придуриваешься, это твоё дело. И пройди-ка ты сам куда посылаешь, бот.
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08.09.2021 12:25 Ответить
дави неплательщиков зеленых и прочих бляхеров
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07.09.2021 21:14 Ответить
В колектори нормальні люди працювати не підуть ніколи.
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07.09.2021 21:15 Ответить
а у нас есть нормальные люди? большинство 73% зелохи и прочие уроды
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07.09.2021 21:18 Ответить
субсидии уже всех лохов лишили на основании депозита 50к цельных а теперь коллекторами по остальному зеленому епалу...
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07.09.2021 21:17 Ответить
Нарід, в житті нічого не буває безкоштовним. Прийшов час платити, за те, що в 2019 чистопоржали по приколу.
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07.09.2021 21:17 Ответить
Ну все логічно.
Через них партнер Зеленського Беня буде вибивати гроші з українців
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07.09.2021 21:17 Ответить
Крымчане думали прокатить беню с приватовскими кредитами, а он эти долги кацапским коллекторам продал. Чем эти лучше?
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07.09.2021 21:19 Ответить
Нічим. Назріває великий грабунок населення, тож вишибали вже готуються.
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07.09.2021 21:26 Ответить
таки правильно . тут ещё пытались спорить пару недель назад о не платить за коммуналку .сразу только в первом чтении приняли закон о выселять с единственного жилья за долг в 60000 писал. что теперь коломойско фирташи дадут коллекторам зелёный свет и с уже не своих квартир в окна в одних трусах вылетать начнут. особенно после пары тройки карантинов
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07.09.2021 23:54 Ответить
З Каломойскім жарти погані.
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07.09.2021 21:19 Ответить
Не удивлюсь тому что фактическим владельцем этих фирм-вымогателей будет человечек из круга корефанов бородатой бабушки зеледента.
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07.09.2021 21:19 Ответить
А ломбарды чьи? Почему тут должно быть иначе?
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07.09.2021 21:24 Ответить
скрізь одні фіз особи, жодної офшорки, чи якоїсь іншої фірми в співзасновниках, більш за се всі на підставних зареєстровані
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07.09.2021 21:42 Ответить
значит,антиколлекторские тоже будут..
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07.09.2021 21:24 Ответить
Зебилы, че не ржете, здорово же!
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07.09.2021 21:29 Ответить
ТУРБОрежимный преЗЕдент | ЗЕралаш N°11
https://www.youtube.com/watch?v=OQAAhcWIclg
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07.09.2021 21:34 Ответить
А вот и "няни".
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07.09.2021 21:36 Ответить
Иными словами узаконен официально рекет.
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07.09.2021 21:40 Ответить
я за то чтобы зелохов лишали всего до трусов. зебилизм должен быть наказуем. бляху отдашь *******
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07.09.2021 21:44 Ответить
Надеюсь коллекторы посетят в первую очередь бывших депутатов, министров и остальную шваль, которая нас ограбила! А зЕбилов, пора сажать на вила и срочно!!!
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07.09.2021 21:47 Ответить
Ну узаконили? и что дальше? Теперь, хотя бы будет понятно, кому идти бить рожу если че)Кто знает свои права, тому нечего париться. Конечно, если по дурости не оставлял нигде афтограф.
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07.09.2021 21:50 Ответить
зебил, тебе субсидию сняли, коллекторы сгребут с тебя долги по коммуналке, но главное весна, посадки... ну и уроды мерзкие, блевать хочется от таких лохов
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07.09.2021 21:50 Ответить
Колекторів слід винищувати, як скажених псів (яким, власне, вони і є). Виправдання типу, не беріть кредити не може таким бути, адже у нас дані всіх громадян гуляють мережею і ніяк не захищені, а контор, які оформлять підставний кредит теж чимало, відтак, навіть та людина, яка ніколи не брала кредит може стати жертвою цієї мерзоти.
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07.09.2021 21:56 Ответить
Спочатку зЕбілів слід винищувати, а потім бандюков у законі...
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07.09.2021 22:08 Ответить
Ну так, в такие круги соответственно и лезет вся мразь которой деньги не пахнут. Однако не стоит сильно париться, сфабрикованные дела, в суде почти никогда не пролазят. Фирма задолбается платить судебные издержки, за каждый мелкий кредит. Просто пугают наивных вот и все.
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07.09.2021 22:12 Ответить
смєтун разбушевался. смотри не усрись...
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07.09.2021 22:26 Ответить
ну наконец-то, теперь уж точно экономика заработает во всю, так сказать, в турборежиме Зареєстровані перші колекторські компанії, - НБУ - Цензор.НЕТ 255 ЗЕ-реформы полным ходом... уже и до зрителей и поклонников ЗЕленого клоуна добрались... поговаривают, что тем, кто наизусть перескажет все серии "слуги народа" будут давать отсрочку ... Зареєстровані перші колекторські компанії, - НБУ - Цензор.НЕТ 3953
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07.09.2021 22:12 Ответить
И вообще, каждый житель Анчжурии будет иметь собственный грамафон.😀😀😀😀
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07.09.2021 23:52 Ответить
Зелох, а ты тупее чем я предполагал...
Сеять можешь что захочешь, а собирать, придётся только то, что посеял... =)
PS: Ростов не резиновый! =))))
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07.09.2021 22:22 Ответить
О, первых пять "обилетили", сейчас земразям бабло и отсюда в карманы попрет, мало было игорки, большого крадивныцтва, коронокрадивныцтва,диджиталикрадивныцтва----ненажерлива шобла)))
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07.09.2021 22:26 Ответить
Вітаю дорогенькі !!! Ви зробили це разом !!! Зареєстровані перші колекторські компанії, - НБУ - Цензор.НЕТ 1761
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07.09.2021 22:29 Ответить
Якщо "кінець епохи бідності" то нащо колектори, ще й під дахом держави?🤬
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07.09.2021 22:31 Ответить
Хоч один закон читав чи головне на цензорі виср@тись?
Перелік внесених змін (коротко).
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07.09.2021 22:35 Ответить
Прочитал.Спасибо. Перевожу то что там написано на человеческий язык － Всех расстрелять, ...но прежде напоить чаем！😀😀😀И те, якобы улучшения － просто － напоить чаем😀
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08.09.2021 00:01 Ответить
На підставі чого такі висновки?
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08.09.2021 04:05 Ответить
Я всегда знал, что этим все закончится, а мне не верили....😀😀😀😀
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07.09.2021 23:50 Ответить
...а, как материально-техническое обеспечение этих "нянь бизнеса"? Утюги, паяльники, гири, тазики с со свежим цементом? Если нет, то можно чуток откусить от ковид-лимита или от кэша МВФ - вернёться в тройне.
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08.09.2021 05:11 Ответить
ничего... они тоже все смертны.....
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08.09.2021 17:18 Ответить
хух наконец то официальные доноры органов
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09.09.2021 12:04 Ответить
 
 