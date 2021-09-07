Зарегистрированы первые коллекторские компании, - НБУ. СПИСОК

В Украине зарегистрированы первые 5 коллекторских компаний.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Речь идет о таких компаниях:

ООО "Компания Аксилиум" (ЕГРПОУ 43227197);

ООО "Инфидис" (ЕГРПОУ 41476560);

ООО "Финтех-Коллект" (ЕГРПОУ 44364802);

ООО "Служба исполнения взыскания" (ЕГРПОУ 44303859);

ООО "Украинское коллекторское агентство" (ЕГРПОУ 41501722).

В НБУ напомнили, что в этом году в Украине впервые законодательно урегулировали работу коллекторских компаний. Все они должны пройти государственную регистрацию. После 14 октября 2021 года кредиторы должны будут расторгнуть договоры с компаниями, не внесенными в государственный реестр.

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