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Зареєстровані перші колекторські компанії, - НБУ. СПИСОК
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В Україні зареєстровані перші 5 колекторських компаній.
Про це повідомила пресслужба Національного банку України, інформує Цензор.НЕТ.
Ідеться про такі компанії:
- ТОВ "Компанія Аксіліум" (ЄДРПОУ 43227197);
- ТОВ "Інфідіс" (ЄДРПОУ 41476560);
- ТОВ "Фінтех-Коллект" (ЄДРПОУ 44364802);
- ТОВ "Служба виконання стягнення" (ЄДРПОУ 44303859);
- ТОВ "Українське колекторське агентство" (ЄДРПОУ 41501722).
У НБУ нагадали, що цього року в Україні вперше законодавчо врегулювали роботу колекторських компаній. Усі вони повинні пройти державну реєстрацію. Після 14 жовтня 2021 року кредитори повинні будуть розірвати договори з компаніями, які не внесені до державного реєстру.
Топ коментарі
+38 Шрек Баблокат
показати весь коментар07.09.2021 21:04
+22 Vadym Tsyrkalyuk
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+17 Michail Viktorovich
показати весь коментар07.09.2021 21:05
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Підганяє Україну під кацапські нормативи.
Через них партнер Зеленського Беня буде вибивати гроші з українців
https://www.youtube.com/watch?v=OQAAhcWIclg
Сеять можешь что захочешь, а собирать, придётся только то, что посеял... =)
PS: Ростов не резиновый! =))))
Перелік внесених змін (коротко).