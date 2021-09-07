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Украинский воин получил огнестрельное ранение в результате российского обстрела, - ОТГ "Восток"

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Украинский воин получил огнестрельное ранение в результате российского обстрела, - ОТГ

Украинский военнослужащий ранен в результате российского обстрела в районе проведения операции Объединенных сил.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук оперативно-тактической группировки "Восток".

"Сегодня, 7 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Также читайте: 4 сентября украинский воин получил огнестрельное ранение в результате российского обстрела. Состояние его здоровья - тяжелое, - ОТУ "Схід"

Украинский воин получил огнестрельное ранение в результате российского обстрела, - ОТГ Восток 01

Автор: Володимир Янченко
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Одужання…….
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07.09.2021 23:04 Ответить
Пораненому хлопцю швидкого та повного одужання.
Горіть у пеклі russische schweine!
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07.09.2021 23:06 Ответить
Желаем Герою скорейшего выздоровления и без последствий!
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07.09.2021 23:12 Ответить
"Огнестрельное". Кацапський снайпер.
Шіидкого одужання нашому захисникові.
Вава, де контрснайперські групи?
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07.09.2021 23:26 Ответить
Жутко, но могло быть гораздо хуже (чем «состояние здоровья - удовлетворительное).
Одужання!
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07.09.2021 23:50 Ответить
 
 