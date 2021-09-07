Український воїн зазнав вогнепального поранення внаслідок російського обстрілу, - ОТУ "Схід"

Український військовослужбовець поранений унаслідок російського обстрілу в районі проведення операції Об'єднаних сил.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у Фейсбук оперативно-тактичного угруповання "Схід".

"Сьогодні, 7 вересня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню і здійснили обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Унаслідок ворожого вогню один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав вогнепального поранення. Після надання першої медичної допомоги пораненого транспортували до лікувального закладу. Стан його здоров'я - задовільний", - ідеться в повідомленні.

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