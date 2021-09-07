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Український воїн зазнав вогнепального поранення внаслідок російського обстрілу, - ОТУ "Схід"

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Український воїн зазнав вогнепального поранення внаслідок російського обстрілу, - ОТУ

Український військовослужбовець поранений унаслідок російського обстрілу в районі проведення операції Об'єднаних сил.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у Фейсбук оперативно-тактичного угруповання "Схід".

"Сьогодні, 7 вересня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню і здійснили обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Унаслідок ворожого вогню один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав вогнепального поранення. Після надання першої медичної допомоги пораненого транспортували до лікувального закладу. Стан його здоров'я - задовільний", - ідеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 4 вересня український воїн дістав вогнепальне поранення в результаті російського обстрілу. Стан його здоров'я - тяжкий, - ОТУ "Схід"

Український воїн зазнав вогнепального поранення внаслідок російського обстрілу, - ОТУ Схід 01
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Одужання…….
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07.09.2021 23:04 Відповісти
Пораненому хлопцю швидкого та повного одужання.
Горіть у пеклі russische schweine!
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07.09.2021 23:06 Відповісти
Желаем Герою скорейшего выздоровления и без последствий!
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07.09.2021 23:12 Відповісти
"Огнестрельное". Кацапський снайпер.
Шіидкого одужання нашому захисникові.
Вава, де контрснайперські групи?
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07.09.2021 23:26 Відповісти
Жутко, но могло быть гораздо хуже (чем «состояние здоровья - удовлетворительное).
Одужання!
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07.09.2021 23:50 Відповісти
 
 