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США должны увеличить оборонную помощь Украине, - Вершбоу

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

США должны увеличить оборонную помощь Украине, - Вершбоу

Украина, которая противостоит новым проявлениям российской агрессии, требует большей поддержки со стороны Соединенных Штатов, в том числе в виде летальных систем вооружений для сдерживания новых российских провокаций.

Об этом заявил во вторник во время онлайн-конференции в Atlantic Council экс-заместитель генсека НАТО, посол Александр Вершбоу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Это (последнее выделение США дополнительных $60 млн на оборону для Украины. - Ред.) - достаточно хорошо, но на протяжении последних нескольких месяцев обстоятельства существенно изменились", - выразил свою оценку бывший высокопоставленный американский дипломат.

В этой связи он указал на фактор длительного наращивания российских войск вдоль границ с Украиной, применения тактики запугивания со стороны РФ. Кроме того, подчеркнул Вершбоу, Россия не прекращает провокаций в регионах Черного и Азовского морей.

Читайте: Украине не нужен статус основного союзника США вне НАТО, - посол Маркарова

"Угроза и опасность до сих пор сохраняются", - заметил эксперт.

По его словам, это дает много аргументов для того, чтобы говорить о необходимости увеличения военной поддержки Украины. И речь идет не только о противотанковых ракетных системах "Джавелин", но также о беспилотных аппаратах, системах береговой обороны, ракетном оборудовании - для "сдерживания новых провокаций со стороны РФ".

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+6
США должны увеличить оборонную помощь Украине, - Вершбоу - Цензор.НЕТ 7841
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07.09.2021 23:46
+5
Только вот Зеля после никакого визита в США начал топить инициативу депутатов, поддержанную Розумковым, по предоставлению Украине статуса союзника вне НАТО. Недопосол Маркарова -- это только начало.
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08.09.2021 00:00
+4
Этот вопрос депутаты "ЕС" и другие подняли еще перед визитом Зели в США. Но он слезно попросил подождать его визита, чтобы это решение Рады не помешало ему договориться в США о большем. Только вот визит принес не результат, а громкий пшик. Депутаты снова нначали сбор подписей и Разумков его поддержал. Величайший недонаполеон шибко приревновал и обиделся.
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08.09.2021 00:09
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США должны увеличить оборонную помощь Украине, - Вершбоу - Цензор.НЕТ 7841
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07.09.2021 23:46 Ответить
Только вот Зеля после никакого визита в США начал топить инициативу депутатов, поддержанную Розумковым, по предоставлению Украине статуса союзника вне НАТО. Недопосол Маркарова -- это только начало.
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08.09.2021 00:00 Ответить
На фоне невнятных результатов визита Зеленского в США, Разумков сделал неожиданный для Зеленского ход - он внес ВР Украины предложение об обращении к США по поводу признания Украины главным военным союзником. Термин то технический и к перспективам членства к НАТО не имеет отношения но означает ускоренное получение помощи и оружия и согласие на дислоцирование подразделений США в Украине в режиме ротации. Зеленский удара такого не ожидал и теперь яростно что топит проект Разумкова. (с)
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08.09.2021 00:02 Ответить
Этот вопрос депутаты "ЕС" и другие подняли еще перед визитом Зели в США. Но он слезно попросил подождать его визита, чтобы это решение Рады не помешало ему договориться в США о большем. Только вот визит принес не результат, а громкий пшик. Депутаты снова нначали сбор подписей и Разумков его поддержал. Величайший недонаполеон шибко приревновал и обиделся.
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08.09.2021 00:09 Ответить
Посол Украины в США Маркарова призывает нардепов завтра на внеочередной сессии не голосовать за обращение о предоставлении Украине статуса основного союзника США вне НАТО. Это может помешать уже достигнутым договоренностям. США повинні збільшити оборонну допомогу Україні, - Вершбоу - Цензор.НЕТ 560
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08.09.2021 00:31 Ответить
Тупые зеленые твари. Так же ради дележки власти топят своих как и сто лет назад когда Петлюра топил "шоколадного" Скоропадского, или в июле 1917 когда Грушевский вместе с войсками Временного Правительства подавлял восстание "Самостийныкив" полка им. Полуботка которые захватили Киев и арестовали россицских чиновников чтоб провозгласить независимость. Но "автономистам" партии Грушевского тогда была нужна лишь автономия
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08.09.2021 01:51 Ответить
Заявил ЭКСзаместитель . Дальше можно не читать .
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08.09.2021 00:25 Ответить
Оно бы конешно.
Только талибам помогли на 85 лярдов баксов.
Осталось ли что?
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08.09.2021 05:01 Ответить
... и еще есть добрые советы, к примеру :выкуренный "бычок" аккуратно ложите в урну... ложут на совет
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08.09.2021 05:02 Ответить
 
 