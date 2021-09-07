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Новини За кордоном Агресія Росії проти України
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США повинні збільшити оборонну допомогу Україні, - Вершбоу

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

США повинні збільшити оборонну допомогу Україні, - Вершбоу

Україна, яка протистоїть новим проявам російської агресії, потребує більшої підтримки з боку Сполучених Штатів, в тому числі у вигляді летальних систем озброєнь для стримування нових російських провокацій.

Про це заявив у вівторок під час онлайн-конференції в Atlantic Council ексзаступник генсека НАТО, посол Александр Вершбоу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Це (останнє виділення США додаткових $60 млн на оборону для України. - ред.) - досить добре, але протягом останніх кількох місяців обставини істотно змінилися", - висловив свою оцінку колишній високопоставлений американський дипломат.

У зв'язку з цим він вказав на фактор тривалого нарощування російських військ уздовж кордонів з Україною, застосування тактики залякування з боку РФ. Крім того, наголосив Вершбоу, Росія не припиняє провокацій у регіонах Чорного та Азовського морів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україні не потрібен статус основного союзника США поза НАТО, - посол Маркарова

"Загроза і небезпека досі зберігаються", - зауважив експерт.

За його словами, це дає багато аргументів для того, щоб говорити про необхідність збільшення військової підтримки України. І йдеться не тільки про протитанкові ракетні системи "Джавелін", а й також про безпілотні апарати, системи берегової оборони, ракетне обладнання - для "стримування нових провокацій із боку РФ".
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Топ коментарі
+6
США должны увеличить оборонную помощь Украине, - Вершбоу - Цензор.НЕТ 7841
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07.09.2021 23:46
+5
Только вот Зеля после никакого визита в США начал топить инициативу депутатов, поддержанную Розумковым, по предоставлению Украине статуса союзника вне НАТО. Недопосол Маркарова -- это только начало.
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08.09.2021 00:00
+4
Этот вопрос депутаты "ЕС" и другие подняли еще перед визитом Зели в США. Но он слезно попросил подождать его визита, чтобы это решение Рады не помешало ему договориться в США о большем. Только вот визит принес не результат, а громкий пшик. Депутаты снова нначали сбор подписей и Разумков его поддержал. Величайший недонаполеон шибко приревновал и обиделся.
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08.09.2021 00:09
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США должны увеличить оборонную помощь Украине, - Вершбоу - Цензор.НЕТ 7841
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07.09.2021 23:46 Відповісти
Только вот Зеля после никакого визита в США начал топить инициативу депутатов, поддержанную Розумковым, по предоставлению Украине статуса союзника вне НАТО. Недопосол Маркарова -- это только начало.
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08.09.2021 00:00 Відповісти
На фоне невнятных результатов визита Зеленского в США, Разумков сделал неожиданный для Зеленского ход - он внес ВР Украины предложение об обращении к США по поводу признания Украины главным военным союзником. Термин то технический и к перспективам членства к НАТО не имеет отношения но означает ускоренное получение помощи и оружия и согласие на дислоцирование подразделений США в Украине в режиме ротации. Зеленский удара такого не ожидал и теперь яростно что топит проект Разумкова. (с)
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08.09.2021 00:02 Відповісти
Этот вопрос депутаты "ЕС" и другие подняли еще перед визитом Зели в США. Но он слезно попросил подождать его визита, чтобы это решение Рады не помешало ему договориться в США о большем. Только вот визит принес не результат, а громкий пшик. Депутаты снова нначали сбор подписей и Разумков его поддержал. Величайший недонаполеон шибко приревновал и обиделся.
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08.09.2021 00:09 Відповісти
Посол Украины в США Маркарова призывает нардепов завтра на внеочередной сессии не голосовать за обращение о предоставлении Украине статуса основного союзника США вне НАТО. Это может помешать уже достигнутым договоренностям. США повинні збільшити оборонну допомогу Україні, - Вершбоу - Цензор.НЕТ 560
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08.09.2021 00:31 Відповісти
Тупые зеленые твари. Так же ради дележки власти топят своих как и сто лет назад когда Петлюра топил "шоколадного" Скоропадского, или в июле 1917 когда Грушевский вместе с войсками Временного Правительства подавлял восстание "Самостийныкив" полка им. Полуботка которые захватили Киев и арестовали россицских чиновников чтоб провозгласить независимость. Но "автономистам" партии Грушевского тогда была нужна лишь автономия
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08.09.2021 01:51 Відповісти
Заявил ЭКСзаместитель . Дальше можно не читать .
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08.09.2021 00:25 Відповісти
Оно бы конешно.
Только талибам помогли на 85 лярдов баксов.
Осталось ли что?
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08.09.2021 05:01 Відповісти
... и еще есть добрые советы, к примеру :выкуренный "бычок" аккуратно ложите в урну... ложут на совет
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08.09.2021 05:02 Відповісти
 
 