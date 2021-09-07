Україні не потрібен статус основного союзника США поза НАТО, - посол Маркарова
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Посол України в США Оксана Маркарова заявляє, що нам не потрібен статус основного союзника США поза НАТО, оскільки цей статус надається країнам, які не планують або не можуть вступити в НАТО.
Про це вона написала на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.
"MNNA - статус для країн, які не планують/не можуть у силу політичних або географічних причин вступити в НАТО. Це точно не про нас", - зазначила Макарова.
Вона нагадала, що Україна має статус партнера НАТО з розширеними можливостями, який надає великі можливості для тісної співпраці з Альянсом і розвитку можливостей української армії.
"США стратегічний партнер, який не тільки активно допомагає нам розвивати наші здібності, надає кошти і зброю, включаючи летальну оборонну, з якою під час візиту президента Зеленського ми щойно підписали дуже сильну Рамкову Угоду між МО України та Пентагоном зі стратегічних основ оборонного партнерства, яке є стартом для виходу нашого оборонного партнерства на новий рівень і відкриває двері до конкретних великих проєктів, над якими МО і МЗС вже розпочало роботу. І саме в такому типі двосторонніх угод полягають стратегічні партнерства зі США - як членів НАТО, так і інших", - зазначила Макарова.
Як повідомлялося, спікер парламенту Дмитро Разумков скликає позачергове засідання Верховної Ради на 8 вересня для прийняття звернення щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника Сполучених Штатів Америки поза НАТО (MNNA).
Будь ласка, зачекайте...
Японии - хороший.
Южной Корее - тоже хороший.
Тайвань только на этом статусе и держится.
А нам не подходит?
Тётя, ты совсем того?
А тепер давайте "ета другоє, там карапшен і т.д."
Та й зрештою не розуміли вони, як користуватись!
Почитайте сайт госдепа США
Щось аж бужениці закортіло. Чи якогось іншого свинного делікатесу...
Новодворская тоже не всем нравилась - но она не телеведущая
чтоб с красивой внешностью зачитывать ЧУЖИЕ мысли
Гниды понятно - они на службе у путена.
А вот быдлоэлекторат, который этих гнид поддерживает - пипецпля...
"- З ваших слів я зрозуміла, що військовий конфлікт на Донбасі та тимчасова окупація Росією Криму є перепоною вступу України до НАТО?
- Так. "
Згідно з дипломатичними нормами, діючий посол зобов"язаний висловлювати офіційну позицію своєї країни.
https://tsn.ua/exclusive/chi-varto-zelenskomu-rozpuskati-radu-ta-yak-zmusiti-putina-do-zustrichi-v-normandskomu-formati-interv-yu-z-ambasodorkoyu-nimechchini-1859581.html
а ты никто
А Гонтарева задрала курс по 30
если бы ее не было - так бы и был по 8
Она говорит то, что ей приказал Ермак. А Ермаку - его кремлевское начальство.
Це не рівень посла робити такі заяви .
Й взагалом -- тільки професійний кловун міг призначити послом в ключову країну людини без дипломатичної освіти , фаха й досвіта .
Це когнитивний шок такий "пряний посол" !
Она даже не привела ни одного аргумента, чем этот статус может навредить Украине.
Что от него нет никакой пользы, это и без нее знаю.
Это не статус а херня какая-то - основные союзники бомбят один другого и на США кладут с прибором.
На фоне невнятных результатов визита Зеленского в США, Разумков сделал неожиданный для Зеленского ход - он внес в ВР Украины предложение рассмотреть проект постановления от фракции Порошенка об обращении к США по поводу признания Украины главным военным союзником. Термин то технический и к перспективам членства к НАТО не имеет отношения; это означает ускоренное получение помощи и оружия и согласие на дислоцирование подразделений США в Украине в режиме ротации. Зеленский удара такого не ожидал и теперь яростно топит проект Порошенка-Разумкова.
У НАТО нас не пускає Угорщина, а союзником США ми самі не хотім ставати.
І хвамілійо цієї Маркарової явно мордвинська....
Тому мені байдуже чи партнером чи головним союзником чи в обох іпостасях відразу але курс лише на НАТО і якнайшвидше.
власне сам анек :
кордон совку. прикордонник зупиняє єврея що імігрує з папугою. Питає - скільки папугі років. Єврей каже 300. Прикордонник - раз 300 то це аквантиріват. нізя.
Тут в розмову вмішується папуга і звертаючись до єврея каже - "хоч опудалом хоч тушкой але тільки вивези мене з СРСР"
И классно зе съездил в США.
русские наверное в коме от счастья
Из плюсов - мы увидим тест. Реакция президента, особенно ее отсутствие, хорошо будет иллюстрировать ошибки ли это, курс ли.
Не может и не планирует.
План дій щодо членства в НАТО
Основний союзник поза НАТО
Major Non-NATO Ally або MNNA - Так . Основний союзник поза НАТО ...
Так якою дорогою ідемо ? Одна і друга має свої + і - .
Купка країн - вибрала MNNA - у т.ч. - Японія , Ізраїль , Австралія , Нова Зеландія, і т.д.
Купка країн - стає членами НАТО - 3 прибалтійські , Польша , Словакія , Чехія , Венгрія , Румунія , і т.д.
А бути і там і сям - ніззя !!! Хоча у нас багато бажаючих одною сракою посидіти на двох кріслах
ну и зря....я считаю что нужен статус основного союзника США вне НАТО!!!
НАТО Украине не светит по политическим причинам. Германия, Франция против будут всегда...и будут блокировать, эти страны лояльны к РФ.
Будут кормить этим НАТО.. Украину еще лет 20-30-50...двери типо открыты.)) Украине легче получить статус основного союзника США вне НАТО, чем вступить само НАТО!! Блокировать будут пару стран из ЕС.
Юрий Швец: Украина будет основным союзником США вне НАТО / Видео № 44
https://www.youtube.com/watch?v=JZfNKATZyho
Что касается Маркаровой, то это заявление или тупого человека, или врага Украины.
Різниця між політиком і економістом така ж як між породистим арабським скакуном і поні . Віддача така ж.
Арабський скакун
поні