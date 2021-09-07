Украине не нужен статус основного союзника США вне НАТО, - посол Маркарова

Посол Украины в США Оксана Маркарова заявляет, что нам не нужен статус основного союзника США вне НАТО, поскольку этот статус предоставляется странам, которые не планируют или не могут вступить в НАТО.

Об этом она написала на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

"MNNA - статус для стран, которые не планируют/не могут в силу политических или географических причин вступить в НАТО. Это точно не о нас", - отметила Маркарова.

Она напомнила, что Украина имеет статус партнера НАТО с расширенными возможностями, который предоставляет большие возможности для тесного сотрудничества с Альянсом и развития возможностей украинской армии.

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"США стратегический партнер, который не только активно помогает нам развивать наши способности, предоставляет средства и оружие, включая летальное оборонное, а скоторым во время визита президента Зеленского мы только что подписали очень сильное Рамочное Соглашение между МО Украины и Пентагоном по стратегическим основам оборонного партнерства, которое является стартом для выхода нашего оборонного партнерства на новый уровень и открывает двери к конкретным крупным проектам, над которыми МО и МИД уже начало работу. И именно такого типа двусторонними соглашениями заключаются стратегические партнерства с США - как членов НАТО, так и других", - отметила Маркарова.

Как сообщалось, спикер парламента Дмитрий Разумков созывает внеочередное заседание Верховной Рады на 8 сентября для принятия обращения относительно предоставления Украине двустороннего статуса основного союзника Соединенных Штатов Америки вне НАТО (MNNA).