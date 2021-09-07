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Украине не нужен статус основного союзника США вне НАТО, - посол Маркарова

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украине не нужен статус основного союзника США вне НАТО, - посол Маркарова

Посол Украины в США Оксана Маркарова заявляет, что нам не нужен статус основного союзника США вне НАТО, поскольку этот статус предоставляется странам, которые не планируют или не могут вступить в НАТО.

Об этом она написала на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

"MNNA - статус для стран, которые не планируют/не могут в силу политических или географических причин вступить в НАТО. Это точно не о нас", - отметила Маркарова.

Она напомнила, что Украина имеет статус партнера НАТО с расширенными возможностями, который предоставляет большие возможности для тесного сотрудничества с Альянсом и развития возможностей украинской армии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков созывает внеочередное заседание Рады для принятия обращения к США о статусе основного союзника вне НАТО. ДОКУМЕНТ

"США стратегический партнер, который не только активно помогает нам развивать наши способности, предоставляет средства и оружие, включая летальное оборонное, а скоторым во время визита президента Зеленского мы только что подписали очень сильное Рамочное Соглашение между МО Украины и Пентагоном по стратегическим основам оборонного партнерства, которое является стартом для выхода нашего оборонного партнерства на новый уровень и открывает двери к конкретным крупным проектам, над которыми МО и МИД уже начало работу. И именно такого типа двусторонними соглашениями заключаются стратегические партнерства с США - как членов НАТО, так и других", - отметила Маркарова.

Как сообщалось, спикер парламента Дмитрий Разумков созывает внеочередное заседание Верховной Рады на 8 сентября для принятия обращения относительно предоставления Украине двустороннего статуса основного союзника Соединенных Штатов Америки вне НАТО (MNNA).
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Топ комментарии
+53
А шо? Челавек разбираецца! Украине не нужен статус основного союзника США вне НАТО, - посол Макарова - Цензор.НЕТ 3160

Украине не нужен статус основного союзника США вне НАТО, - посол Макарова - Цензор.НЕТ 2957
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07.09.2021 17:55
+47
Стратееееег... Вот сразу безопасно так стало, ага. Понимает посол, что нам надо, а чего не надо. Мы можем быть спокойны за Украину. Власть у нас расчудесная, послица - гениальная. Да мы просто обречены на безграничную любовь со стороны США!
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07.09.2021 17:52
+36
Израилю - хороший статус.
Японии - хороший.
Южной Корее - тоже хороший.
Тайвань только на этом статусе и держится.
А нам не подходит?
Тётя, ты совсем того?
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07.09.2021 18:35
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Вона не нуль. Вона лиже зад Ослу. З повним розумінням.
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07.09.2021 19:59 Ответить
Ху@ло апплодирует стоя .
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07.09.2021 18:27 Ответить
Боже, до чего она тупая, ну подстать своему шефу!
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07.09.2021 18:28 Ответить
Которому из двух?
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07.09.2021 18:41 Ответить
а вона повноцінний посол? - ввірчу грамоту не вручили ж ще?
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07.09.2021 18:32 Ответить
Нет. В том-то и дело, что она юридически не посол. Поэтому пусть пасть не раскрывает, тупая самка.
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08.09.2021 08:45 Ответить
Израилю - хороший статус.
Японии - хороший.
Южной Корее - тоже хороший.
Тайвань только на этом статусе и держится.
А нам не подходит?
Тётя, ты совсем того?
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07.09.2021 18:35 Ответить
Не, просто зелен виноград...
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07.09.2021 18:42 Ответить
Ей абидна! Грамоты верительные никто не берёт! А Трампу их подать не пробовала?
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07.09.2021 21:14 Ответить
Трамп фсьо с кремлядьскими гераклами (1.5м ) согласовьівал!
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08.09.2021 13:11 Ответить
Абсолютно не подумав---бекнула. Именно исходя из того что нас предполагают через 20 лет вроде бы принимать---а такого никому пока не говорили, как раз и стоит как можно быстрее получить такой статус партнера США. И об этом говорили и раньше. Она не дипломат совсем. Такие заявления даже послы не имеют право говорить---это не их уровень. Решает верхушка, а посол строго выполняет. Зелёный вчистую провалил этот пост министра ИД. Тогда в 2019г идеально подходила Л. Зеркаль. Единственная удача в МИДе за все 30 лет! Возьмите 3-4 последних министров МИДа---да я бы старшим мастером в РСУ не взял бы! Серые все как войлок для валенок.
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07.09.2021 21:51 Ответить
Cильно такий статус допоміг жителям Афганістану?
А тепер давайте "ета другоє, там карапшен і т.д."
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08.09.2021 03:14 Ответить
В афгане гражданская война, а у нас внешняя агрессия. Жаль, что зебили такие тупие, что не видят разници, ток кацапскую пропаганду хавают.
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08.09.2021 06:35 Ответить
Посмотрите сколько вооружений и мат. помощи получил Афганистан. Мы в состоянии войны. Любая помощь уже хорошо. А то что афганцы не хотят за себя воевать это их проблемы.
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08.09.2021 10:16 Ответить
В Афганістані інші релігія, ментальність, суспільний устрій!
Та й зрештою не розуміли вони, як користуватись!
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08.09.2021 13:05 Ответить
Звісно, їй не треба бо вона вже там...
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07.09.2021 18:40 Ответить
MNNA это, конечно, очень хорошо, но не даёт гарантий безопасности, по типу НАТО.
Почитайте сайт госдепа США
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07.09.2021 18:40 Ответить
Дивлюся на фото Маркарової...
Щось аж бужениці закортіло. Чи якогось іншого свинного делікатесу... Україні не потрібен статус основного союзника США поза НАТО, - посол Маркарова - Цензор.НЕТ 2363
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07.09.2021 18:44 Ответить
между прочим - ОЧЕНЬ УМНАЯ ЖЕНЩИНА
Новодворская тоже не всем нравилась - но она не телеведущая
чтоб с красивой внешностью зачитывать ЧУЖИЕ мысли
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08.09.2021 06:34 Ответить
Господи. Сделай так , чтоб шариковы молчали, слушали и просто молчали 🙄🙄🙄
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07.09.2021 18:48 Ответить
Так мало того - эти гниды делают.

Гниды понятно - они на службе у путена.

А вот быдлоэлекторат, который этих гнид поддерживает - пипецпля...
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07.09.2021 18:52 Ответить
Забудьте ви нарешті про НАТО. Президент Естонії прямим текстом сказала, що Донбас та Крим унеможливлюють вступ України до НАТО. Якщо вам мало - надзвичайний і повноважний посол Німеччини підтверждує те ж саме:

"- З ваших слів я зрозуміла, що військовий конфлікт на Донбасі та тимчасова окупація Росією Криму є перепоною вступу України до НАТО?
- Так. "
Згідно з дипломатичними нормами, діючий посол зобов"язаний висловлювати офіційну позицію своєї країни.
https://tsn.ua/exclusive/chi-varto-zelenskomu-rozpuskati-radu-ta-yak-zmusiti-putina-do-zustrichi-v-normandskomu-formati-interv-yu-z-ambasodorkoyu-nimechchini-1859581.html
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07.09.2021 18:56 Ответить
А то, что от Германии была лишь половина не помешало ей вступить НАТО, и ГДР не повлияла?
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07.09.2021 22:38 Ответить
Слуги народ последовательный , если шутить так до колик. Назначили в главную столицу послом тётку. Тётка - не модельной наружности и умом не семи пядей ,но в квартал вполне вписалась." Чего изволите-с ?" - выучила назубок. Линия - " одной задницей на двух стульях" продолжается. На сцене всё те же и всё то же. Смейтесь пока не парализовало.
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07.09.2021 19:04 Ответить
явный случай когда лучше жевать
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07.09.2021 19:07 Ответить
Ну да,НАТА нас ждет с широкозакрытыми дверями. Во главе с *************** из Франции,Германии,ну и Мадярами.
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07.09.2021 19:32 Ответить
Прикольна ця хрюшка зі своїми висловами.......... Україні не потрібен статус основного союзника США поза НАТО, - посол Маркарова - Цензор.НЕТ 7789
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07.09.2021 19:44 Ответить
она просто УМНАЯ и знающая
а ты никто
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08.09.2021 06:36 Ответить
Она и её муж воры. Потому её и ставили послом, чтобы легко было управлять этой марионеткой. А расследование кражи в банках пока будет тормозится.
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08.09.2021 11:26 Ответить
ага
А Гонтарева задрала курс по 30
если бы ее не было - так бы и был по 8
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08.09.2021 12:33 Ответить
Мы хотим и планируем... Но вступление в НАТО это коллективное решение всех членов организации, а там собралось столько "адвокатов Кремля" ( почти как в Варшавском договоре), поэтому пока РФ есть на карте мира нас туда не примут. Так что на данный момент решение это именно статус основного союзника по примеру Японии и Юж. Кореи. А наш посол просто помогает , в какой то мере американской администрации уйти от неудобного вопроса и предложения и это в лучшем случае. . В общем с нее такой "посол" , как с Верещук "министр обороны" ( к примеру). Ее можно посылать "послом" куда нибудь в Гвинею Бисау по соседству с "послом" РФ в Кабо Верде Поклонской ( сестрой по разуму) и это потолок.
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07.09.2021 19:46 Ответить
Шо ты гонишь, Макарова? Или всех за дураков держишь? Понавыберают тол**бов а те поназначают послами еще больших товпо**бов.
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07.09.2021 19:57 Ответить
... кого, толибов? Пиши, товарищь смело, к нас гласность и плюрализм мнений. И это правильно!
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08.09.2021 06:54 Ответить
А разве у Афганимстана не был такой статус?
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07.09.2021 19:59 Ответить
Ну и? Американцы вместо афганцев воевать были должны?
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08.09.2021 07:47 Ответить
какаяразница?
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08.09.2021 09:35 Ответить
Мы что-то одно, а вы Оксана Маркарова что-то другое! Україні не потрібен статус основного союзника США поза НАТО, - посол Маркарова - Цензор.НЕТ 8588
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07.09.2021 20:06 Ответить
Хоть кто-то верит, что она говорит свои мысли и то что нужно на пользу Украине?
Она говорит то, что ей приказал Ермак. А Ермаку - его кремлевское начальство.
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07.09.2021 20:08 Ответить
Юзик в юбке.
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07.09.2021 20:09 Ответить
очікуй набуття членства в нато, а там дивись і "рак свисне"
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07.09.2021 20:16 Ответить
Маркарова - кн- чен - ная 😁
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07.09.2021 20:19 Ответить
Щось наша Оксаночка , чито переїла сала , чито його недоіла .
Це не рівень посла робити такі заяви .

Й взагалом -- тільки професійний кловун міг призначити послом в ключову країну людини без дипломатичної освіти , фаха й досвіта .

Це когнитивний шок такий "пряний посол" !
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07.09.2021 20:19 Ответить
вона туди призначена для того, щоб вициганити в Георгієвої (по старій дружбі) баблішко до бюджету, на розпил... Але, виявляться. що там "табачок врозь"...
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07.09.2021 21:50 Ответить
У Афгана був цей статус.І були у них абсолютно тотожні з нашими за ментальністю і діями припіздєнт,уряд,депутати,судді.
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07.09.2021 20:25 Ответить
Очередной статус, ни более, ни менее, который ни на что не влияет.
Она даже не привела ни одного аргумента, чем этот статус может навредить Украине.
Что от него нет никакой пользы, это и без нее знаю.
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07.09.2021 20:30 Ответить
заявление прорашистского слуги ,которой безопасность Украины перед рашистской оккупацией и войной до лампочки.Такому заявлению фсбешники аплодируют стоя и не исключено о негласном награждении "прорашистской слуги" путинской бляхой "за службу рабсее" с полагающимся юдиным денежным вознаграждением Стране ,которая имеет статус основного союзника вне НАТО до лампочки НАТО и ЕС ,да на такую страну рашист, никогда не насмелится идти войной
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07.09.2021 20:37 Ответить
Смешно такое читать. На днях основной союзник США вне НАТО Пакистан бомбил в Панджшере проамериканские остатки основного союзника США вне НАТО - Афганистана, в поддержку основных врагов США талибов.
Это не статус а херня какая-то - основные союзники бомбят один другого и на США кладут с прибором.
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08.09.2021 01:32 Ответить
статус мимириндума. Очередной. Іхіхіхі..
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07.09.2021 20:48 Ответить
дайте ей Биг- Мак..
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07.09.2021 20:51 Ответить
Якщо створіння єрмак побувало в штатах, можу відверто сказати - всім по барабану наша ненька. Це створіння від лукавого.
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07.09.2021 20:56 Ответить
Ось вам і розкол між головою ВР і Президентом, адже ця курка каже те що їй сказав із ОП Дєрмак.
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07.09.2021 21:01 Ответить
иногда бабе лучше промолчать
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07.09.2021 21:14 Ответить
Україні обов'язково потрібен статус основного союзника США. І бажано щоб при цьому одночасно бути і в НАТО.
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07.09.2021 21:16 Ответить
плять, клоун зрадників вже всюди розставив.
У НАТО нас не пускає Угорщина, а союзником США ми самі не хотім ставати.
І хвамілійо цієї Маркарової явно мордвинська....
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07.09.2021 21:21 Ответить
Не тільки Угорщина. Кілька днів тому про це заявила посол Німеччини. Це вже після президентки Естонії. Про Францію і мови немає.
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08.09.2021 01:34 Ответить
Ну нарешті - фінансистка та недопосол (вірчі грамоти від неї не прийняті до цього часу) пояснила безпекові аспекти геополітики! А то ж ми так страждали..
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07.09.2021 21:23 Ответить
очередная клоунеса......
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07.09.2021 21:30 Ответить
Пока Україна не може вступити до альянсу то могла б мати союз з США ,ну чим би це завадило у майбутньому членстві в НАТО хтось пояснить?Взагалі якщо логічно подумати то союз між двома країнами набагато ефективніший ніж з різношерстним блоком де якась угорщина на прохання ..уйла кремлівського може і "свиню" підкласти,але це моя суб'єктивна думка..
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07.09.2021 21:41 Ответить
США кинули свого основного союзника Афганістан. Злякались талібів. Рашка ще страшніша за талібів - кинуть і не почухаються.
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08.09.2021 01:36 Ответить
А що в Афганістані зовнішня агресія? Шановний не кіздіть!
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08.09.2021 04:57 Ответить
самі афганці склали зброю та відкрили двері талібану при чому американці?
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08.09.2021 09:56 Ответить
Мы что, отказались быть союзниками США?! Почему? Чем плохо быть союзником США? Нас таки точно планируют сдать рашке
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07.09.2021 22:14 Ответить
Е_анутые.
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07.09.2021 22:25 Ответить
Не знаю всіх тонкостей щодо НАТО, але як та 300 літня папуга з єврейського анекдоту, розумію головнее, що хоч опудалом хоч тушкой але нам потрібно відкараскатися від Орди і перебратися до НАТО.
Тому мені байдуже чи партнером чи головним союзником чи в обох іпостасях відразу але курс лише на НАТО і якнайшвидше.

власне сам анек :
кордон совку. прикордонник зупиняє єврея що імігрує з папугою. Питає - скільки папугі років. Єврей каже 300. Прикордонник - раз 300 то це аквантиріват. нізя.
Тут в розмову вмішується папуга і звертаючись до єврея каже - "хоч опудалом хоч тушкой але тільки вивези мене з СРСР"
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07.09.2021 22:53 Ответить
Еще одна вумная...
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07.09.2021 23:12 Ответить
классный у нас посол Україні не потрібен статус основного союзника США поза НАТО, - посол Маркарова - Цензор.НЕТ 3869

И классно зе съездил в США.
русские наверное в коме от счастья
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07.09.2021 23:20 Ответить
либо этот посол не очень умен, либо изменник. И в том и другом случае, он не должен оставаться послом. И да, я знаю, что он, это она. Написать послица - не решился. Хотя очень хотелось.
Из плюсов - мы увидим тест. Реакция президента, особенно ее отсутствие, хорошо будет иллюстрировать ошибки ли это, курс ли.
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07.09.2021 23:38 Ответить
Ця свиноматка туди для чого приїхала? Відстоювати інтереси держави чи своїх чотирьох лічінок вирощувати на американських харчах?
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08.09.2021 00:45 Ответить
Вона багатодітна мама? Та ну.
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08.09.2021 09:03 Ответить
Для стран, которые не планируют и не могут - вот вам видение Зеленского.
Не может и не планирует.
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08.09.2021 01:11 Ответить
Україні не потрібен статус основного союзника США поза НАТО, - посол Маркарова - Цензор.НЕТ 9062Блін - знову срач - а хтось хоть поГуглив Україні не потрібен статус основного союзника США поза НАТО, - посол Маркарова - Цензор.НЕТ 3653

План дій щодо членства в НАТО

Основний союзник поза НАТО

Major Non-NATO Ally або MNNA - Так . Основний союзник поза НАТО ...

Так якою дорогою ідемо ? Одна і друга має свої + і - .
Купка країн - вибрала MNNA - у т.ч. - Японія , Ізраїль , Австралія , Нова Зеландія, і т.д.
Купка країн - стає членами НАТО - 3 прибалтійські , Польша , Словакія , Чехія , Венгрія , Румунія , і т.д.

А бути і там і сям - ніззя !!! Хоча у нас багато бажаючих одною сракою посидіти на двох кріслах Україні не потрібен статус основного союзника США поза НАТО, - посол Маркарова - Цензор.НЕТ 523
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08.09.2021 01:13 Ответить
Тільки - поки будемо вирішувати - щоб нас у Тайожний союз не затащили Україні не потрібен статус основного союзника США поза НАТО, - посол Маркарова - Цензор.НЕТ 2172
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08.09.2021 01:28 Ответить
бла бла- бла Маркарова лепит чушь!

ну и зря....я считаю что нужен статус основного союзника США вне НАТО!!!

НАТО Украине не светит по политическим причинам. Германия, Франция против будут всегда...и будут блокировать, эти страны лояльны к РФ.

Будут кормить этим НАТО.. Украину еще лет 20-30-50...двери типо открыты.)) Украине легче получить статус основного союзника США вне НАТО, чем вступить само НАТО!! Блокировать будут пару стран из ЕС.
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08.09.2021 01:40 Ответить
Може Україні не потрібна така "пОсліца"?
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08.09.2021 02:07 Ответить
А хто ж тоді буде в США зустрічати президента?
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08.09.2021 07:19 Ответить
Понятная реакция - ведь ********** сам забыл пригласить Байдена с ответным визитом посетить Украину. Мне сдаётся, что не забыл - так велел сказать ермак.
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08.09.2021 04:20 Ответить
(уточнение) ... велел строго сказать
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08.09.2021 06:56 Ответить
интеллект даже со щек брызжет...
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08.09.2021 05:17 Ответить
Агент фсб дерьмак делает все что может.
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08.09.2021 06:36 Ответить
Ця пані посолька ВСЕ знає... Україні не потрібен статус основного союзника США поза НАТО, - посол Маркарова - Цензор.НЕТ 8445
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08.09.2021 06:44 Ответить
У неё муж олигарх.
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08.09.2021 08:47 Ответить
А Арахамію запитала? Він же "грозиться" що Рада буде розглядати це питання.
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08.09.2021 07:17 Ответить
какой президент, такие и послы)))
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08.09.2021 07:41 Ответить
Она ещё не посол.
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08.09.2021 08:46 Ответить
это имеет значение? она представляет украину и первое лицо в сша от украины
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08.09.2021 19:18 Ответить
"На фоне невнятных результатов визита Зеленского в США, Разумков сделал неожиданный для Зеленского ход - он внес ВР Украины предложение об обращении к США по поводу признания Украины главным военным союзником. Термин то технический и к перспективам членства к НАТО не имеет отношения. то означает ускоренное получение помощи и оружия и согласие на дислоцирование подразделений США в Украине в режиме ротации. Зеленский удара такого не ожидал и теперь яростно топит проект Разумкова". https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
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08.09.2021 07:44 Ответить
Подібні заяви є підтвердженням того, що ця тупа свиноматка не може займати таку важливу посаду.
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08.09.2021 08:39 Ответить
Маркарова откормила ряху на гамбургерах в Омериках.
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08.09.2021 08:46 Ответить
Та ви шо? Не пройшло і пів сроку президенства, як надумали про партнерство, а до цього навіть там посла не було, а все валили і валили нашу армію, щоб не вбивали ворога. Контрактники доведені до того стану, що драпають з лав ЗСУ, зато бізнес Косовороки процвітає на Московії. А їх задрипані робротяги ротом співають у кожному нашому місті і лають українців. Ведуть нас семимильними кроками 73% зебілят назад в тюрму народів.
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08.09.2021 09:05 Ответить
Так може говорити тільки ворог України,напевняка ця маркарова є агент )(уйла.
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08.09.2021 10:31 Ответить
Хорошо и доходчиво о сути вопроса:

Юрий Швец: Украина будет основным союзником США вне НАТО / Видео № 44
https://www.youtube.com/watch?v=JZfNKATZyho
Что касается Маркаровой, то это заявление или тупого человека, или врага Украины.
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08.09.2021 11:17 Ответить
Кто назначает тупых домохозяек на такие должности ? Стыдоба *** !!!
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08.09.2021 11:39 Ответить
Маркарова не поганий економіст, АЛЕ НЕ ПОЛІТИК!
Різниця між політиком і економістом така ж як між породистим арабським скакуном і поні . Віддача така ж.
Арабський скакун
Україні не потрібен статус основного союзника США поза НАТО, - посол Маркарова - Цензор.НЕТ 3266
поні
Україні не потрібен статус основного союзника США поза НАТО, - посол Маркарова - Цензор.НЕТ 7589
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08.09.2021 14:02 Ответить
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