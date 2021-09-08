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Беркут (8676) суд (24696) Выговский Иван (36)

Новый начальник полиции Киева Выговский помогает экс-"беркутовцу" Страшку избежать ответственности за избиение участников Революции Достоинства, - Адвокатская совещательная группа. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Общество

Новый начальник полиции Киева Выговский помогает экс-

Иван Выговский отправил Дмитрия Страшка в командировку на 3 месяца. Теперь Страшок утверждает, что не может явиться на заседание суда 8 сентября. Дело передали в суд еще в 2016 году.

Об этом сообщает Адвокатская совещательная группа, информирует Цензор.НЕТ.

Страшок направил в суд заявление о том, что не сможет присутствовать 8 сентября на заседании по делу о незаконном задержании и избиении 11 участников Революции Достоинства, в котором является обвиняемым. Он пояснил, что руководство отправило его на 3 месяца в командировку в Донецкую область. Приказ о командировке подписан начальником полиции Киева Иваном Выговским.

"Мало того, что беркутовцы, обвиняемые в жестоком избиении протестующих, до сих пор не уволены из рядов полиции и продолжают работать в той же роте того же полка "особого назначения", то есть в бывшем "Беркуте", продолжают работать на массовых мероприятиях, получают оружие и т.д . Так еще и руководство полиции делает все возможное, чтобы приговора по этому делу никогда не было - ведь в случае истечения сроков давности дело подлежит закрытию", - утверждает Адвокатская совещательная группа.

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В суд это дело передали еще 2 августа 2016 года. Но рассматривать его начали только в 2021 году. Срок давности по делу истекает 23 января 2024 года, на рассмотрение осталось 29 месяцев.

Новый начальник полиции Киева Выговский помогает экс-беркутовцу Страшку избежать ответственности за избиение участников Революции Достоинства, - Адвокатская совещательная группа 01
Новый начальник полиции Киева Выговский помогает экс-беркутовцу Страшку избежать ответственности за избиение участников Революции Достоинства, - Адвокатская совещательная группа 02
Новый начальник полиции Киева Выговский помогает экс-беркутовцу Страшку избежать ответственности за избиение участников Революции Достоинства, - Адвокатская совещательная группа 03

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+15
Убицы-беркутня тепрь в фаворе у зеленых ******.
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08.09.2021 01:38
+14
Зеля окружает себя преданными холуями в стиле Яныка. Только вот он должен не забывать о судьбе легитимного. И что все его холуи оказались в конце концов абсолютно бесполезны.
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08.09.2021 01:16
+9
ЗеБеркутня вместо полиции у нас теперь!
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08.09.2021 01:40
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Зеля окружает себя преданными холуями в стиле Яныка. Только вот он должен не забывать о судьбе легитимного. И что все его холуи оказались в конце концов абсолютно бесполезны.
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08.09.2021 01:16 Ответить
Убицы-беркутня тепрь в фаворе у зеленых ******.
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08.09.2021 01:38 Ответить
До 2015 следователь. А потом поперло:

С 2015 по 2016 г. - начальник Очаковского отдела полиции Главного управления национальной полиции в Николаевской области.
С 2016 по 2020 г.- заместитель начальника Главного управления - начальник следственного управления ГУНП в Николаевской области. Зеленые ***** - они такие, давно затесались среди коричневых ******))))
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08.09.2021 11:40 Ответить
ЗеБеркутня вместо полиции у нас теперь!
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08.09.2021 01:40 Ответить
Каждое руководство пытается перетащить коллектив на свою сторону и для этого отмазывает всех своих. Что Аваков, что нынешние.
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08.09.2021 01:44 Ответить
"Мусора не люди"©
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08.09.2021 07:42 Ответить
Мусарня своїх не здає.
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08.09.2021 08:34 Ответить
Новые лица зекоМанды - это вчерашние рыги и те, против кого боролся евромайдан.
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08.09.2021 08:39 Ответить
Адвокатський бред. Це витяг з наказу, а не весь наказ. Його разом з іншими працівниками на стажування з зону ООС відряджають.
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08.09.2021 09:12 Ответить
Зечортяка повернув на державні посади всіх бандитів , які розстрілювали майданівців , а ми сидимо і мовчки споглядаємо
на відверті злочини зешобли !
Цікаво , як довго ми це будемо терпіти ?
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08.09.2021 09:43 Ответить
Ой, як "неочікувано". А хто ж протягнув цю особу на посаду главмента Києва. Фсб-шний завхоз дерьмак.
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08.09.2021 10:51 Ответить
мусор покрівает мусоров, что удивииельного, может вы еще верите что судья посадит судью?
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08.09.2021 11:27 Ответить
уверен - 3 Майдан уже будет с пулеметами.....
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08.09.2021 17:25 Ответить
 
 