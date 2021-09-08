УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15337 відвідувачів онлайн
Новини Суспільство Розслідування злочинів на Майдані
3 798 15
Беркут (517) суд (8036) Вигівський Іван (46)

Новий начальник поліції Києва Вигівський допомагає ексберкутівцю Страшку уникнути відповідальності за побиття учасників Революції Гідності, - Адвокатська дорадча група. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Новий начальник поліції Києва Вигівський допомагає ексберкутівцю Страшку уникнути відповідальності за побиття учасників Революції Гідності, - Адвокатська дорадча група. ДОКУМЕНТ

Іван Вигівський відправив Дмитра Страшка у відрядження на 3 місяці. Тепер Страшок стверджує, що не може з'явитися на засідання суду 8 вересня. Справу передали до суду ще в 2016 році.

Про це повідомляє Адвокатська дорадча група, інформує Цензор.НЕТ.

Страшок направив до суду заяву про те, що не зможе бути присутнім 8 вересня на засіданні у справі про незаконне затримання і побиття 11 учасників Революції Гідності, в якому є обвинуваченим. Він пояснив, що керівництво відправило його на 3 місяці у відрядження в Донецьку область. Наказ про відрядження підписаний начальником поліції Києва Іваном Вигівським.

"Мало того, що беркутівці, обвинувачені у жорстокому побитті протестувальників, досі не звільнені з лав поліції і продовжують працювати в тій самій роті того самого полку "особливого призначення", тобто в колишньому "Беркуті", продовжують працювати на масових заходах, отримують зброю тощо. Так ще й керівництво поліції робить все можливе, щоб вироку у цій справі ніколи не було - адже в разі сплину строків давності, справа підлягає закриттю", - стверджує Адвокатська дорадча група

Також читайте: Обвинувачений у вбивстві мітингувальників ексберкутівець Шаповалов знову не з'явився до суду

До суду цю справу передали ще 2 серпня 2016 року. Але розглядати її почали лише в 2021 році. Термін давності у справі закінчується 23 січня 2024 року, на розгляд залишилося 29 місяців.

Новий начальник поліції Києва Вигівський допомагає ексберкутівцю Страшку уникнути відповідальності за побиття учасників Революції Гідності, - Адвокатська дорадча група 01
Новий начальник поліції Києва Вигівський допомагає ексберкутівцю Страшку уникнути відповідальності за побиття учасників Революції Гідності, - Адвокатська дорадча група 02
Новий начальник поліції Києва Вигівський допомагає ексберкутівцю Страшку уникнути відповідальності за побиття учасників Революції Гідності, - Адвокатська дорадча група 03

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+15
Убицы-беркутня тепрь в фаворе у зеленых ******.
показати весь коментар
08.09.2021 01:38
+14
Зеля окружает себя преданными холуями в стиле Яныка. Только вот он должен не забывать о судьбе легитимного. И что все его холуи оказались в конце концов абсолютно бесполезны.
показати весь коментар
08.09.2021 01:16
+9
ЗеБеркутня вместо полиции у нас теперь!
показати весь коментар
08.09.2021 01:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зеля окружает себя преданными холуями в стиле Яныка. Только вот он должен не забывать о судьбе легитимного. И что все его холуи оказались в конце концов абсолютно бесполезны.
показати весь коментар
08.09.2021 01:16 Відповісти
Убицы-беркутня тепрь в фаворе у зеленых ******.
показати весь коментар
08.09.2021 01:38 Відповісти
До 2015 следователь. А потом поперло:

С 2015 по 2016 г. - начальник Очаковского отдела полиции Главного управления национальной полиции в Николаевской области.
С 2016 по 2020 г.- заместитель начальника Главного управления - начальник следственного управления ГУНП в Николаевской области. Зеленые ***** - они такие, давно затесались среди коричневых ******))))
показати весь коментар
08.09.2021 11:40 Відповісти
ЗеБеркутня вместо полиции у нас теперь!
показати весь коментар
08.09.2021 01:40 Відповісти
Каждое руководство пытается перетащить коллектив на свою сторону и для этого отмазывает всех своих. Что Аваков, что нынешние.
показати весь коментар
08.09.2021 01:44 Відповісти
"Мусора не люди"©
показати весь коментар
08.09.2021 07:42 Відповісти
Мусарня своїх не здає.
показати весь коментар
08.09.2021 08:34 Відповісти
Новые лица зекоМанды - это вчерашние рыги и те, против кого боролся евромайдан.
показати весь коментар
08.09.2021 08:39 Відповісти
Адвокатський бред. Це витяг з наказу, а не весь наказ. Його разом з іншими працівниками на стажування з зону ООС відряджають.
показати весь коментар
08.09.2021 09:12 Відповісти
Зечортяка повернув на державні посади всіх бандитів , які розстрілювали майданівців , а ми сидимо і мовчки споглядаємо
на відверті злочини зешобли !
Цікаво , як довго ми це будемо терпіти ?
показати весь коментар
08.09.2021 09:43 Відповісти
Ой, як "неочікувано". А хто ж протягнув цю особу на посаду главмента Києва. Фсб-шний завхоз дерьмак.
показати весь коментар
08.09.2021 10:51 Відповісти
мусор покрівает мусоров, что удивииельного, может вы еще верите что судья посадит судью?
показати весь коментар
08.09.2021 11:27 Відповісти
уверен - 3 Майдан уже будет с пулеметами.....
показати весь коментар
08.09.2021 17:25 Відповісти
 
 