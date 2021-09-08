"Думаю, в начале октября будет новый Кабмин", - "слуга народа" Дунда
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В октябре планируется отставка всего правительства вместе с премьером Денисом Шмыгалем. В то же время некоторых министров оставят на должностях.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Gazeta.ua, об этом заявил народный депутат от "Слуги народа" Олег Дунда в эфире одного телеканала.
"Думаю, в начале октября будет новый Кабмин. Некоторые министры останутся, но большинство заменят новые в соответствии с новыми задачами и целями. Шмыгаль занимался вопросами развития экономики Украины во время коронакризиса, это было сверхглавной задачей. Сегодня у нас другая задача - выход из коронакризиса. Там другие инструменты и видения. И это вопрос безопасности, который стал на повестке дня самым важным", - сказал он.
Дунда назвал свои слова "впечатлением от существующего хода событий".
Пожалуйста, подождите...
(попробуй потом найти виновных, если эта тенденция будет сохранятся...)
а что именно хренпоймикого или рыгоанала (новыелитса типа) высунут - сомнений все меньше
природекабмине... без ответственности за натворённое )))
https://kurs.com.ua/novost/534603-holodnie-batarei-i-ogromnie-platezhki-kakim-regionam-budet-tjazhelo
Вот что это за хрень? Вот эта: "К сожалению, отметил он, уже несколько сотен тысяч потребителей перешли на обслуживание к "поставщикам последней надежды" и получают газ не по 7,96 грн/куб. м., а почти по 12 грн за кубометр."(с) У нас говорилось что переход означает как раз обратное- не 12 гривен, а 7,96. Какой-то клубок лжи!
В Мариуполе, значит, народ не в курсе своих возможностей, хоть информация об этом была "в массах" и широко рекламировалась.
Т.е. у Шмыгаля была задача загнал всех в коронокризис!
Звездой нынешнего сезона будет законопроект №5600 "про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень" по которому планируется
РЕЗКОЕ ПОВЫШЕНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ БИЗНЕСА И НАСЕЛЕНИЯ совокупного размена около 50 млрд. гривен в год.