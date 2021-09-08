"Гадаю, на початку жовтня буде новий Кабмін", - "слуга народу" Дунда
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У жовтні планується відставка всього уряду разом з прем'єром Денисом Шмигалем. Водночас деяких міністрів залишать на посадах.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Gazeta.ua, про це заявив народний депутат "Слуги народу" Олег Дунда в ефірі одного з телеканалів.
"Гадаю, на початку жовтня буде новий Кабмін. Деякі міністри залишаться, але більшість замінять нові відповідно до нових завдань і цілей. Шмигаль займався питаннями розвитку економіки України під час коронакризи, це було надголовним завданням. Сьогодні у нас інше завдання - вихід з коронакризи. Там інші інструменти і бачення. І це питання безпеки, яке стало на порядку денному найважливішим", - сказав він.
Дунда назвав свої слова "враженням від існуючого перебігу подій".
Будь ласка, зачекайте...
(попробуй потом найти виновных, если эта тенденция будет сохранятся...)
а что именно хренпоймикого или рыгоанала (новыелитса типа) высунут - сомнений все меньше
природекабмине... без ответственности за натворённое )))
https://kurs.com.ua/novost/534603-holodnie-batarei-i-ogromnie-platezhki-kakim-regionam-budet-tjazhelo
Вот что это за хрень? Вот эта: "К сожалению, отметил он, уже несколько сотен тысяч потребителей перешли на обслуживание к "поставщикам последней надежды" и получают газ не по 7,96 грн/куб. м., а почти по 12 грн за кубометр."(с) У нас говорилось что переход означает как раз обратное- не 12 гривен, а 7,96. Какой-то клубок лжи!
В Мариуполе, значит, народ не в курсе своих возможностей, хоть информация об этом была "в массах" и широко рекламировалась.
Т.е. у Шмыгаля была задача загнал всех в коронокризис!
Звездой нынешнего сезона будет законопроект №5600 "про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень" по которому планируется
РЕЗКОЕ ПОВЫШЕНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ БИЗНЕСА И НАСЕЛЕНИЯ совокупного размена около 50 млрд. гривен в год.