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Новини Політика України
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Кабмін (6260) відставка (1203) Слуга народу (2544) Денис Шмигаль (2697)

"Гадаю, на початку жовтня буде новий Кабмін", - "слуга народу" Дунда

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У жовтні планується відставка всього уряду разом з прем'єром Денисом Шмигалем. Водночас деяких міністрів залишать на посадах.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Gazeta.ua, про це заявив народний депутат "Слуги народу" Олег Дунда в ефірі одного з телеканалів.

"Гадаю, на початку жовтня буде новий Кабмін. Деякі міністри залишаться, але більшість замінять нові відповідно до нових завдань і цілей. Шмигаль займався питаннями розвитку економіки України під час коронакризи, це було надголовним завданням. Сьогодні у нас інше завдання - вихід з коронакризи. Там інші інструменти і бачення. І це питання безпеки, яке стало на порядку денному найважливішим", - сказав він.

Дунда назвав свої слова "враженням від існуючого перебігу подій".

Також читайте: "Слуга народу" вже півтора місяця веде переговори з кандидатами в міністри: більшість нормальних людей, яких ми хочемо, відмовляються, - Арахамія

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
да нам пох....ничего не поменяется пока вы банкуете
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08.09.2021 09:29
+6
Это можно! Вот он. И не только он.
"Думаю, в начале октября будет новый Кабмин", - "слуга народа" Дунда - Цензор.НЕТ 3497
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08.09.2021 09:34
+5
Так "из нормальных никто не хочет" (с) хламидия. Шо ж то будет за кабмин? "Думаю, в начале октября будет новый Кабмин", - "слуга народа" Дунда - Цензор.НЕТ 8186
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08.09.2021 09:24
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Так "из нормальных никто не хочет" (с) хламидия. Шо ж то будет за кабмин? "Думаю, в начале октября будет новый Кабмин", - "слуга народа" Дунда - Цензор.НЕТ 8186
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08.09.2021 09:24 Відповісти
гончарук-самокатчик и шмыгаль-дениска...это "золотой фонд" самые лучшие....
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08.09.2021 09:26 Відповісти
Намекаешь, что в октябре "слуги" побегут из Украины?
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08.09.2021 09:27 Відповісти
отож...чтобы старый кабмин не отвечал за своё рукоблудство ))) и неплохо прибарахляст спокойно мог пользоваться плодами, до которых дотянулись...
(попробуй потом найти виновных, если эта тенденция будет сохранятся...)
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08.09.2021 09:32 Відповісти
Это понятно. Но примечателен факт, что у них проблема с новыми кандидатами на должности.
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08.09.2021 09:36 Відповісти
проблема с вменяемыми и адекватными... а с говном - широчайший выбор !
а что именно хренпоймикого или рыгоанала (новыелитса типа) высунут - сомнений все меньше
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08.09.2021 09:39 Відповісти
Откровенно палиться, толкая ригоаналов, им тоже, вроде, как рано... Впрочем, когда ОПой управляет Лёвочкин, а минюстом Портнов, то палиться им уже и поздно...
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08.09.2021 09:41 Відповісти
они такие попаленные...что иногда даже не верится что такое может быть - а оно может !! )))
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08.09.2021 09:43 Відповісти
у них все кабмины одинаковы, как близнецы, ждать нечего и ниоткуда
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08.09.2021 09:57 Відповісти
теперь оказывается, что первый, при котором сразу обвал бюджета, был самый лучший
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08.09.2021 10:06 Відповісти
Ты про Фокина? Который Витольд.
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08.09.2021 10:10 Відповісти
Дунда и ДУМАЕТ это Несовместимо! Полное ничтожество, яркий представитель Случайных Особей Шоблы Зе
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08.09.2021 09:25 Відповісти
А Авакова вернут вместо Монастырыща? "Думаю, в начале октября будет новый Кабмин", - "слуга народа" Дунда - Цензор.НЕТ 1877
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08.09.2021 09:25 Відповісти
Вместо Шмыгаля.
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08.09.2021 09:41 Відповісти
НУ И ШО?
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08.09.2021 09:28 Відповісти
как шо... кругооборот дерьма в природе кабмине... без ответственности за натворённое )))
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08.09.2021 09:34 Відповісти
Вавочка вирішив випустити пару щоб не рвонуло восени.
"Думаю, в начале октября будет новый Кабмин", - "слуга народа" Дунда - Цензор.НЕТ 4541
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08.09.2021 09:28 Відповісти
да нам пох....ничего не поменяется пока вы банкуете
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08.09.2021 09:29 Відповісти
Бажано і нового президента отримати до Нового року 👍🏼🙁
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08.09.2021 09:30 Відповісти
У кацапов концепция изменилась. Счас они будут мутить "парламентскую республику", без президента, с попыткой загнать потерпевшего вiслюка в премьеры.
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08.09.2021 09:33 Відповісти
в премьры союзного государства?
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08.09.2021 09:59 Відповісти
Это для потерпевшего вiслюка недопустимая роскошь. Не по чину.
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08.09.2021 10:00 Відповісти
Могу себе представить это азаровское наследие из рыгов и ахмето-коломойских ставлеников.
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08.09.2021 09:31 Відповісти
Будут углублять дно.
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08.09.2021 09:31 Відповісти
По всему видать- нам устроят таки веселенькую зиму. Эти свалят благополучно, а пришедшие, по старой доброй традиции- тоже свалят. Тока те свалят далеко, а эти новые свалят на сваливших кучу дерьма. Ну а оплачивать всё это будем мы. Ничего нового.
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08.09.2021 09:32 Відповісти
Надо Жеку Лысого, хоть посмеемся....
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08.09.2021 09:32 Відповісти
Это можно! Вот он. И не только он.
"Думаю, в начале октября будет новый Кабмин", - "слуга народа" Дунда - Цензор.НЕТ 3497
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08.09.2021 09:34 Відповісти
Какая забавная кацапская манипуляция. Прям, много-ходов-очка...
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08.09.2021 09:37 Відповісти
Та какая ходовочка? Вон, сейчас надыбал:
https://kurs.com.ua/novost/534603-holodnie-batarei-i-ogromnie-platezhki-kakim-regionam-budet-tjazhelo
Вот что это за хрень? Вот эта: "К сожалению, отметил он, уже несколько сотен тысяч потребителей перешли на обслуживание к "поставщикам последней надежды" и получают газ не по 7,96 грн/куб. м., а почти по 12 грн за кубометр."(с) У нас говорилось что переход означает как раз обратное- не 12 гривен, а 7,96. Какой-то клубок лжи!
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08.09.2021 09:42 Відповісти
Достаточно зайти на сайт Нафтогаза и посмотреть:

"Гадаю, на початку жовтня буде новий Кабмін", - "слуга народу" Дунда - Цензор.НЕТ 820
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08.09.2021 09:44 Відповісти
Однако, в Мариуполе было не совсем так. Вкинули в массы инфу , обозначили сроки нереальные, народ суетиться начал... короче- бардак!
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08.09.2021 09:49 Відповісти
Так сейчас продавец газа отвязан от транспортной компании. Любой в Украине может выбрать любого поставщика газа, включая Нафтогаз. И менять их каждый месяц, если есть желание.
В Мариуполе, значит, народ не в курсе своих возможностей, хоть информация об этом была "в массах" и широко рекламировалась.
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08.09.2021 09:52 Відповісти
Нужно не вывеску менять... И не кровати переставлять..
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08.09.2021 09:40 Відповісти
А чё так? "вжик, вжик, вжик, вжик - уноси готовенького. вжик, вжик, вжик, вжик - кто на новенького?"
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08.09.2021 09:47 Відповісти
А может с самого начала надо было не гавниться, а оставить Гросю?
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08.09.2021 10:05 Відповісти
Грося не свій і це головне !
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08.09.2021 10:07 Відповісти
"... Шмыгаль занимался вопросами развития экономики Украины во время коронакризиса, это было сверхглавной задачей. Сегодня у нас другая задача - выход из коронакризиса..."

Т.е. у Шмыгаля была задача загнал всех в коронокризис!
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08.09.2021 10:10 Відповісти
Ну да, я тоже обратил на это внимание. Что тут сказать? Можэ это игра слов от Дунды? От него, говорят, всё можно услышать.
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08.09.2021 10:13 Відповісти
А є чим думати, бо тем чим їсти більше за те чим думати?
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08.09.2021 10:10 Відповісти
Ці накрались, запускаємо наступних!
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08.09.2021 10:24 Відповісти
Ротация мавров на веревочках
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08.09.2021 10:26 Відповісти
іще раз згадується Остап Ібрагім Берта Марія Бендер бей Задунайський, його розмова з "олгірхом" Кислярським, в Кисловодську -Запомните, у нас руки длинние и я вам дам парабуллум и ми уйдем с вами в гори. А сколько стоит спасти отца русской демократии ? Пятсот рублей,ответил Остап. так шо, делайте взноси, господа ?
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08.09.2021 10:45 Відповісти
Открылась новая сессия Верховной Рады.
Звездой нынешнего сезона будет законопроект №5600 "про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень" по которому планируется
РЕЗКОЕ ПОВЫШЕНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ БИЗНЕСА И НАСЕЛЕНИЯ совокупного размена около 50 млрд. гривен в год. ‎
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08.09.2021 10:46 Відповісти
Ну и что с того? Вы обладаете поразительной способностью находить "непуганных" идиотов...
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08.09.2021 10:55 Відповісти
так лиц еще новее уже в Украине не осталось. эти - самые новые.
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08.09.2021 11:18 Відповісти
 
 