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Новости Политика Украины
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Десоветизация - это один из приоритетов нынешней сессии Рады, - Стефанчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Десоветизация - это один из приоритетов нынешней сессии Рады, - Стефанчук

Во время нынешней сессии Верховной Рады главные законопроекты, которые должны быть приняты, касаются децентрализации, деолигархизации и десоветизации, а также законопроекты о госбюджете и антикоррупционной стратегии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук.

"Эта сессия может пройти под звездой трех "д"- децентрализация, деолигархизация и десоветизация нашего законодательства, и наведение порядка в правотворческой деятельности. Кроме этого, конечно, задача №1 - это принятие бюджета на следующий год, потому что это экономический паспорт нашей жизни. И очень приятно, что и правительство готовится. Кроме того, этот законопроект - первый, основанный на среднесрочной бюджетной резолюции, принятой на три года", - подчеркнул он.

Также Стефанчук назвал другие важные темы, которые рассмотрит Верховная Рада.

"Также важно наладить работу и принять антикоррупционную стратегию - в середине осени или до конца года. Такие задачи №1 я бы ставил перед парламентом. Кроме этого, я бы говорил о том, что нам надо реагировать на эпидемиологическую ситуацию в стране. В случае ее обострения мы должны быть готовыми принимать соответствующие законодательные инициативы", - добавил он.

Читайте: Подготовка законопроекта о децентрализации на финишной прямой, - Стефанчук

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+7
странно... а чего ж тогда к 30-летию Независимости весь советский мотлох выволокли для инсталляции ??? в головах своих сначала почистите...
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08.09.2021 09:41
+6
Шо там с перениманием СН опыта коммунистической партии Китая?
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08.09.2021 09:41
+1
Еще можете как Луценко...Берию расстрелять и Сралина.
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08.09.2021 09:37
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Декомунизируйте совковые названия в Донбассе и Крыму.
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08.09.2021 09:35 Ответить
Подмена понятий....Очередные сценарии НИ о Чем! Лишь бы Ничего не делать хорошего и при этом воровать и сохранить власть.
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08.09.2021 09:35 Ответить
Еще можете как Луценко...Берию расстрелять и Сралина.
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08.09.2021 09:37 Ответить
Шо там с перениманием СН опыта коммунистической партии Китая?
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08.09.2021 09:41 Ответить
Шо там с симпатиями Гетьманцева к белорусскому совку?

Совковые десоветизаторы блин...
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08.09.2021 09:42 Ответить
странно... а чего ж тогда к 30-летию Независимости весь советский мотлох выволокли для инсталляции ??? в головах своих сначала почистите...
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08.09.2021 09:41 Ответить
Борьба с внешними атрибутами на радость жлобью - это не десоветизация.
Истинная десоветизация требует создания спецпрокуратуры по выявлению и наказанию стукачей, вертухаев и провокаторов.
Следует открыть соответствующие архивы и огласить весь список.
Понятно, что потомкам, выросших в подобных семьях следует запретить занимать любые государтвенные должности еще лет на 50.
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08.09.2021 10:04 Ответить
А русскій язик в Україні - це зовнішній атрибут, чи щось інше?
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08.09.2021 10:10 Ответить
Потомки полковника мгб, сотрудничавшего и с гестапо, сдавшего Телигу и Ольжича и копавшего под подполье оун в Харькове общаются исключительно на украинском, если что.
И позиционируются, типо семья пострадавшего украинского видродження.
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08.09.2021 10:27 Ответить
пападробнєє пра патомкав можна? Хто це?
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08.09.2021 10:34 Ответить
Не стукачей, а полицейских информаторов, как во всем цивилизованном мире. Разнгицу понимать надо.
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08.09.2021 14:09 Ответить
А чим дерадянизація відрізняється від декомунізації? Реально бачимо деукраїнізацію-русифікацію через намагання перейменування України на чи то Україна-Русь, чи то Русь-Україна та Великим Гербом, де Тризуб засмічений безглуздими картинками. І все це заради того, щоб не прозвучало слово дерусифікація, бо слово Русь та його похідні виявляються, на відміну від слова Україна, близькими та рідними для теперішньої влади.
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08.09.2021 10:08 Ответить
Напевне наступна сесія буде цілковито присвячена депархатизації, щоб завершити успішно дерадянізацію! Дерадянізація - це один із пріоритетів нинішньої сесії Ради, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 5925
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08.09.2021 10:14 Ответить
Дерадянизація це що - скасування районних, обласних та Верховної Ради? і коли це в есесері була радянська влада? "Статья 6 законодательно закрепляла руководящую и направляющую роль КПСС, являвшейся ядром политической системы СССР". І скільки вже можна називати російську окупацію України радянською владою?!
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08.09.2021 10:31 Ответить
Какая-то бестолковая возня. Ну переименовали, и дальше шо ? Вы оглянитесь по сторонам - вокруг одни хрущёвки или брежневки, унылый депрессивный совок. За пределами Киева, Харькова или Днепра даже домов новых (не совковых) почти нет. По ж.д. все так же ездят совковые вагоны и локомотивы 50х годов прошлого века. А на дорогах жигули и запорожцы тоже далеко не редкость. Вот где нужно искоренять совок ! А названия сколько угодно можно менять - совок от этого никуда не денется.
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08.09.2021 10:59 Ответить
Найголовнішою ознакою совка є русскаязичіє.
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08.09.2021 11:30 Ответить
А они не умеют.
Дома еще худо-бедно умеют, торговые центры, да. А остальное - чисто чудом и в единичных экземплярах.
Совки умели. Эти нет.
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08.09.2021 14:10 Ответить
Дерадянізація - це один із пріоритетів нинішньої сесії Ради, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 1878 Ті, хто в "турбрежимі" будує совок в Україні, і чий презЕдент мається за советськими прелЕстями, займуться десоветізацією? Беню з ахметкою деолігархізуєте? Чи може самі з собою воювати почнете, щоб побороти корупцію? Оксюморон.

Шоу для наріду продовжується. "Бджоли воюють з медом".
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08.09.2021 11:16 Ответить
Шел 30ый год независимости Украины а её депутаты продолжали воевать с трупами.
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08.09.2021 14:11 Ответить
у каждого олигарха должны висеть в спальне и кабинете портреты Хрущёва, Брежнева.
Это же при них были народом созданы все те ценности, которые они успешно грабят 30 лет.
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08.09.2021 22:13 Ответить
 
 