Десоветизация - это один из приоритетов нынешней сессии Рады, - Стефанчук
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Во время нынешней сессии Верховной Рады главные законопроекты, которые должны быть приняты, касаются децентрализации, деолигархизации и десоветизации, а также законопроекты о госбюджете и антикоррупционной стратегии.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук.
"Эта сессия может пройти под звездой трех "д"- децентрализация, деолигархизация и десоветизация нашего законодательства, и наведение порядка в правотворческой деятельности. Кроме этого, конечно, задача №1 - это принятие бюджета на следующий год, потому что это экономический паспорт нашей жизни. И очень приятно, что и правительство готовится. Кроме того, этот законопроект - первый, основанный на среднесрочной бюджетной резолюции, принятой на три года", - подчеркнул он.
Также Стефанчук назвал другие важные темы, которые рассмотрит Верховная Рада.
"Также важно наладить работу и принять антикоррупционную стратегию - в середине осени или до конца года. Такие задачи №1 я бы ставил перед парламентом. Кроме этого, я бы говорил о том, что нам надо реагировать на эпидемиологическую ситуацию в стране. В случае ее обострения мы должны быть готовыми принимать соответствующие законодательные инициативы", - добавил он.
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Совковые десоветизаторы блин...
Истинная десоветизация требует создания спецпрокуратуры по выявлению и наказанию стукачей, вертухаев и провокаторов.
Следует открыть соответствующие архивы и огласить весь список.
Понятно, что потомкам, выросших в подобных семьях следует запретить занимать любые государтвенные должности еще лет на 50.
И позиционируются, типо семья пострадавшего украинского видродження.
Дома еще худо-бедно умеют, торговые центры, да. А остальное - чисто чудом и в единичных экземплярах.
Совки умели. Эти нет.
Шоу для наріду продовжується. "Бджоли воюють з медом".
Это же при них были народом созданы все те ценности, которые они успешно грабят 30 лет.