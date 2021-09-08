Десоветизация - это один из приоритетов нынешней сессии Рады, - Стефанчук

Во время нынешней сессии Верховной Рады главные законопроекты, которые должны быть приняты, касаются децентрализации, деолигархизации и десоветизации, а также законопроекты о госбюджете и антикоррупционной стратегии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук.

"Эта сессия может пройти под звездой трех "д"- децентрализация, деолигархизация и десоветизация нашего законодательства, и наведение порядка в правотворческой деятельности. Кроме этого, конечно, задача №1 - это принятие бюджета на следующий год, потому что это экономический паспорт нашей жизни. И очень приятно, что и правительство готовится. Кроме того, этот законопроект - первый, основанный на среднесрочной бюджетной резолюции, принятой на три года", - подчеркнул он.

Также Стефанчук назвал другие важные темы, которые рассмотрит Верховная Рада.

"Также важно наладить работу и принять антикоррупционную стратегию - в середине осени или до конца года. Такие задачи №1 я бы ставил перед парламентом. Кроме этого, я бы говорил о том, что нам надо реагировать на эпидемиологическую ситуацию в стране. В случае ее обострения мы должны быть готовыми принимать соответствующие законодательные инициативы", - добавил он.

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