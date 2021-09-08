Дерадянізація - це один із пріоритетів нинішньої сесії Ради, - Стефанчук
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Під час нинішньої сесії Верховної Ради головні законопроєкти, які мають бути ухвалені, стосуються децентралізації, деолігархізації та дерадянізації, а також законопроєкти про держбюджет і антикорупційну стратегію.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив перший віцеспікер Ради Руслан Стефанчук.
"Ця сесія може пройти під зіркою трьох "д" – децентралізація, деолігархізація і дерадянізація нашого законодавства, і наведення ладу в правотворчій діяльності. Крім цього, звичайно, завдання №1 – це ухвалення бюджету на наступний рік, тому що це економічний паспорт нашого життя. І дуже приємно, що й уряд готується. Крім цього, цей законопроєкт – перший, що ґрунтується на середньостроковій бюджетній резолюції, яку прийнято на три роки", — зауважив він.
Також Стефанчук назвав інші важливі теми, які розгляне Верховна Рада.
"Також важливо налагодити роботу і прийняти антикорупційну стратегію – в середині осені чи до кінця року. Такі завдання №1 я б ставив перед парламентом. Крім цього, я б говорив про те, що нам треба реагувати на епідеміологічну ситуацію в країні. В разі її загострення ми повинні бути готовими приймати відповідні законодавчі ініціативи", — додав він.
Будь ласка, зачекайте...
Совковые десоветизаторы блин...
Истинная десоветизация требует создания спецпрокуратуры по выявлению и наказанию стукачей, вертухаев и провокаторов.
Следует открыть соответствующие архивы и огласить весь список.
Понятно, что потомкам, выросших в подобных семьях следует запретить занимать любые государтвенные должности еще лет на 50.
И позиционируются, типо семья пострадавшего украинского видродження.
Дома еще худо-бедно умеют, торговые центры, да. А остальное - чисто чудом и в единичных экземплярах.
Совки умели. Эти нет.
Шоу для наріду продовжується. "Бджоли воюють з медом".
Это же при них были народом созданы все те ценности, которые они успешно грабят 30 лет.