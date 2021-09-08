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Новини Політика України
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Дерадянізація - це один із пріоритетів нинішньої сесії Ради, - Стефанчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Дерадянізація - це один із пріоритетів нинішньої сесії Ради, - Стефанчук

Під час нинішньої сесії Верховної Ради головні законопроєкти, які мають бути ухвалені, стосуються децентралізації, деолігархізації та дерадянізації, а також законопроєкти про держбюджет і антикорупційну стратегію.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив перший віцеспікер Ради Руслан Стефанчук.

"Ця сесія може пройти під зіркою трьох "д" – децентралізація, деолігархізація і дерадянізація нашого законодавства, і наведення ладу в правотворчій діяльності. Крім цього, звичайно, завдання №1 – це ухвалення бюджету на наступний рік, тому що це економічний паспорт нашого життя. І дуже приємно, що й уряд готується. Крім цього, цей законопроєкт – перший, що ґрунтується на середньостроковій бюджетній резолюції, яку прийнято на три роки", — зауважив він.

Також Стефанчук назвав інші важливі теми, які розгляне Верховна Рада.

"Також важливо налагодити роботу і прийняти антикорупційну стратегію – в середині осені чи до кінця року. Такі завдання №1 я б ставив перед парламентом. Крім цього, я б говорив про те, що нам треба реагувати на епідеміологічну ситуацію в країні. В разі її загострення ми повинні бути готовими приймати відповідні законодавчі ініціативи", — додав він.

Читайте: Після другого етапу децентралізації необхідно здійснити детальний аудит реформи й виправити помилки, - Зеленський

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
странно... а чего ж тогда к 30-летию Независимости весь советский мотлох выволокли для инсталляции ??? в головах своих сначала почистите...
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08.09.2021 09:41
+6
Шо там с перениманием СН опыта коммунистической партии Китая?
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08.09.2021 09:41
+1
Еще можете как Луценко...Берию расстрелять и Сралина.
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08.09.2021 09:37
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Декомунизируйте совковые названия в Донбассе и Крыму.
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08.09.2021 09:35 Відповісти
Подмена понятий....Очередные сценарии НИ о Чем! Лишь бы Ничего не делать хорошего и при этом воровать и сохранить власть.
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08.09.2021 09:35 Відповісти
Еще можете как Луценко...Берию расстрелять и Сралина.
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08.09.2021 09:37 Відповісти
Шо там с перениманием СН опыта коммунистической партии Китая?
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08.09.2021 09:41 Відповісти
Шо там с симпатиями Гетьманцева к белорусскому совку?

Совковые десоветизаторы блин...
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08.09.2021 09:42 Відповісти
странно... а чего ж тогда к 30-летию Независимости весь советский мотлох выволокли для инсталляции ??? в головах своих сначала почистите...
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08.09.2021 09:41 Відповісти
Борьба с внешними атрибутами на радость жлобью - это не десоветизация.
Истинная десоветизация требует создания спецпрокуратуры по выявлению и наказанию стукачей, вертухаев и провокаторов.
Следует открыть соответствующие архивы и огласить весь список.
Понятно, что потомкам, выросших в подобных семьях следует запретить занимать любые государтвенные должности еще лет на 50.
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08.09.2021 10:04 Відповісти
А русскій язик в Україні - це зовнішній атрибут, чи щось інше?
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08.09.2021 10:10 Відповісти
Потомки полковника мгб, сотрудничавшего и с гестапо, сдавшего Телигу и Ольжича и копавшего под подполье оун в Харькове общаются исключительно на украинском, если что.
И позиционируются, типо семья пострадавшего украинского видродження.
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08.09.2021 10:27 Відповісти
пападробнєє пра патомкав можна? Хто це?
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08.09.2021 10:34 Відповісти
Не стукачей, а полицейских информаторов, как во всем цивилизованном мире. Разнгицу понимать надо.
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08.09.2021 14:09 Відповісти
А чим дерадянизація відрізняється від декомунізації? Реально бачимо деукраїнізацію-русифікацію через намагання перейменування України на чи то Україна-Русь, чи то Русь-Україна та Великим Гербом, де Тризуб засмічений безглуздими картинками. І все це заради того, щоб не прозвучало слово дерусифікація, бо слово Русь та його похідні виявляються, на відміну від слова Україна, близькими та рідними для теперішньої влади.
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08.09.2021 10:08 Відповісти
Напевне наступна сесія буде цілковито присвячена депархатизації, щоб завершити успішно дерадянізацію! Дерадянізація - це один із пріоритетів нинішньої сесії Ради, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 5925
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08.09.2021 10:14 Відповісти
Дерадянизація це що - скасування районних, обласних та Верховної Ради? і коли це в есесері була радянська влада? "Статья 6 законодательно закрепляла руководящую и направляющую роль КПСС, являвшейся ядром политической системы СССР". І скільки вже можна називати російську окупацію України радянською владою?!
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08.09.2021 10:31 Відповісти
Какая-то бестолковая возня. Ну переименовали, и дальше шо ? Вы оглянитесь по сторонам - вокруг одни хрущёвки или брежневки, унылый депрессивный совок. За пределами Киева, Харькова или Днепра даже домов новых (не совковых) почти нет. По ж.д. все так же ездят совковые вагоны и локомотивы 50х годов прошлого века. А на дорогах жигули и запорожцы тоже далеко не редкость. Вот где нужно искоренять совок ! А названия сколько угодно можно менять - совок от этого никуда не денется.
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08.09.2021 10:59 Відповісти
Найголовнішою ознакою совка є русскаязичіє.
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08.09.2021 11:30 Відповісти
А они не умеют.
Дома еще худо-бедно умеют, торговые центры, да. А остальное - чисто чудом и в единичных экземплярах.
Совки умели. Эти нет.
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08.09.2021 14:10 Відповісти
Дерадянізація - це один із пріоритетів нинішньої сесії Ради, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 1878 Ті, хто в "турбрежимі" будує совок в Україні, і чий презЕдент мається за советськими прелЕстями, займуться десоветізацією? Беню з ахметкою деолігархізуєте? Чи може самі з собою воювати почнете, щоб побороти корупцію? Оксюморон.

Шоу для наріду продовжується. "Бджоли воюють з медом".
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08.09.2021 11:16 Відповісти
Шел 30ый год независимости Украины а её депутаты продолжали воевать с трупами.
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08.09.2021 14:11 Відповісти
у каждого олигарха должны висеть в спальне и кабинете портреты Хрущёва, Брежнева.
Это же при них были народом созданы все те ценности, которые они успешно грабят 30 лет.
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08.09.2021 22:13 Відповісти
 
 