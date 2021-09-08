"Дельта"-штамм коронавируса зафиксировали уже в 174 странах мира, - ВОЗ
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Вариант коронавируса B.1.617.2, впервые обнаруженный в Индии и который Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) маркирует как Delta, зафиксирован минимум в 174 странах и территориях.
Об этом говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене ВОЗ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Статистика относительно распространенности других вариантов коронавируса в мире такова: вариант B.1.1.7, происходящий из Великобритании и который ВОЗ классифицирует как Alpha, зафиксировали в 194 странах и территориях; вариант Beta (B.1.351) из Южной Африки - в 141 стране и территории; вариант Gamma (P.1) из Бразилии - в 92-х.
ВОЗ сообщает, что за последнюю неделю (30 августа - 5 сентября) в мире зарегистрированы 4471946 случаев заболевания COVID-19, и это на уровне показателя предыдущей недели.
В то же время регионы Африки, Юго-Восточной Азии и Восточного Средиземноморья сообщили об уменьшении количества новых случаев, а регионы Европы и западной части Тихого океана о подобной тенденции. Исключением стал регион Северной и Южной Америки, где зарегистрировано 19-процентное увеличение по сравнению с предыдущей неделей.
Количество смертей, зарегистрированных во всем мире на этой неделе, остается на уровне прошлой недели и достигает 67917-ти. Количество летальных случаев уменьшилось во всех регионах за исключением Америки и Европы, где зафиксирован рост на 17% и 20% соответственно.
Больше всего новых случаев заболевания за прошедшую неделю зарегистрировано в США (1297399, увеличение на 38% по сравнению с предыдущим недельным периодом), Индии (293643, увеличение на 8%), Великобритании (243125, подобно предыдущей неделе), Иране (208089, уменьшение на 18%) и Бразилии (152154, уменьшение на 13%).
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25 июля, 2021
В США 34-летний блогер Стивен Гармон, заявлявший об отказе от вакцины против коронавируса и насмехавшийся над ней, умер от COVID-19. Он боролся с болезнью в течение месяца.
О его смерти сообщил основатель протестантской церкви Hillsong Брайан Хьюстон, членом которой был блогер.
Последний свой твит Хармон опубликовал 21 июля, незадолго до подключения к ИВЛ. Он лежал в больнице в пригороде Лос-Анджелеса, где и умер в тот же день.
«Пожалуйста, молитесь, они хотят подключить меня к аппарату искусственной вентиляции легких», - написал блогер.
Всего шестью неделями ранее он писал в Twitter: «У меня 99 проблем, но вакцина - не одна из них».
Сейчас страницы Хармона в соцсетях закрыты. Несмотря на борьбу с вирусом, Хармон по-прежнему выступал против вакцины, утверждая, что его вера защитит его.
Більшість людей, які відмовляються від вакцинації мають на те підстави та розуміють наслідки своєї відмови. З винайденням вакцин медицина відмовилася від принципу НЕ НАШКОДЬ, що і призвело до необхідності людям самим робити свій вибір.
Смертность от респираторных заболеваний, связанных с сезонным гриппом, может быть весьма высокой. В частности, исследование 2017 года показало, что на глобальном уровне ежегодное число таких смертей может доходить до 650 000, в том числе до 72 000 в Европейском регионе ВОЗ.
В группы повышенного риска развития тяжелой болезни после заражения гриппом входят люди в возрасте 65 лет и старше, беременные женщины, дети младшего возраста, лица с ослабленным иммунитетом и лица с хроническими патологиями.