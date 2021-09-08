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"Дельта"-штамм коронавируса зафиксировали уже в 174 странах мира, - ВОЗ

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

"Дельта"-штамм коронавируса зафиксировали уже в 174 странах мира, - ВОЗ

Вариант коронавируса B.1.617.2, впервые обнаруженный в Индии и который Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) маркирует как Delta, зафиксирован минимум в 174 странах и территориях.

Об этом говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене ВОЗ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Статистика относительно распространенности других вариантов коронавируса в мире такова: вариант B.1.1.7, происходящий из Великобритании и который ВОЗ классифицирует как Alpha, зафиксировали в 194 странах и территориях; вариант Beta (B.1.351) из Южной Африки - в 141 стране и территории; вариант Gamma (P.1) из Бразилии - в 92-х.

ВОЗ сообщает, что за последнюю неделю (30 августа - 5 сентября) в мире зарегистрированы 4471946 случаев заболевания COVID-19, и это на уровне показателя предыдущей недели.

В то же время регионы Африки, Юго-Восточной Азии и Восточного Средиземноморья сообщили об уменьшении количества новых случаев, а регионы Европы и западной части Тихого океана о подобной тенденции. Исключением стал регион Северной и Южной Америки, где зарегистрировано 19-процентное увеличение по сравнению с предыдущей неделей.

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Количество смертей, зарегистрированных во всем мире на этой неделе, остается на уровне прошлой недели и достигает 67917-ти. Количество летальных случаев уменьшилось во всех регионах за исключением Америки и Европы, где зафиксирован рост на 17% и 20% соответственно.

Больше всего новых случаев заболевания за прошедшую неделю зарегистрировано в США (1297399, увеличение на 38% по сравнению с предыдущим недельным периодом), Индии (293643, увеличение на 8%), Великобритании (243125, подобно предыдущей неделе), Иране (208089, уменьшение на 18%) и Бразилии (152154, уменьшение на 13%).

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Топ комментарии
+2
От ОРВИ умерло 7 млн. человек за 1,5 года?
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08.09.2021 10:27
+2
Якщо людина мала діабет/глоумеронефрит або інші тяжкі хронічні захворювання, була невакцинована та померла захворівши на ГРВІ, то від чого вона померла?
Більшість людей, які відмовляються від вакцинації мають на те підстави та розуміють наслідки своєї відмови. З винайденням вакцин медицина відмовилася від принципу НЕ НАШКОДЬ, що і призвело до необхідності людям самим робити свій вибір.
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08.09.2021 10:56
+1
Кстати, на счет святой веры, хороший пример:

25 июля, 2021

В США 34-летний блогер Стивен Гармон, заявлявший об отказе от вакцины против коронавируса и насмехавшийся над ней, умер от COVID-19. Он боролся с болезнью в течение месяца.

О его смерти сообщил основатель протестантской церкви Hillsong Брайан Хьюстон, членом которой был блогер.
Последний свой твит Хармон опубликовал 21 июля, незадолго до подключения к ИВЛ. Он лежал в больнице в пригороде Лос-Анджелеса, где и умер в тот же день.
«Пожалуйста, молитесь, они хотят подключить меня к аппарату искусственной вентиляции легких», - написал блогер.
Всего шестью неделями ранее он писал в Twitter: «У меня 99 проблем, но вакцина - не одна из них».
Сейчас страницы Хармона в соцсетях закрыты. Несмотря на борьбу с вирусом, Хармон по-прежнему выступал против вакцины, утверждая, что его вера защитит его.
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08.09.2021 10:35
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Они и так работают. Дохнут от дельты только невакцинированные.
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08.09.2021 10:21 Ответить
Кстати, на счет святой веры, хороший пример:

25 июля, 2021

В США 34-летний блогер Стивен Гармон, заявлявший об отказе от вакцины против коронавируса и насмехавшийся над ней, умер от COVID-19. Он боролся с болезнью в течение месяца.

О его смерти сообщил основатель протестантской церкви Hillsong Брайан Хьюстон, членом которой был блогер.
Последний свой твит Хармон опубликовал 21 июля, незадолго до подключения к ИВЛ. Он лежал в больнице в пригороде Лос-Анджелеса, где и умер в тот же день.
«Пожалуйста, молитесь, они хотят подключить меня к аппарату искусственной вентиляции легких», - написал блогер.
Всего шестью неделями ранее он писал в Twitter: «У меня 99 проблем, но вакцина - не одна из них».
Сейчас страницы Хармона в соцсетях закрыты. Несмотря на борьбу с вирусом, Хармон по-прежнему выступал против вакцины, утверждая, что его вера защитит его.
показать весь комментарий
08.09.2021 10:35 Ответить
Якщо людина мала діабет/глоумеронефрит або інші тяжкі хронічні захворювання, була невакцинована та померла захворівши на ГРВІ, то від чого вона померла?
Більшість людей, які відмовляються від вакцинації мають на те підстави та розуміють наслідки своєї відмови. З винайденням вакцин медицина відмовилася від принципу НЕ НАШКОДЬ, що і призвело до необхідності людям самим робити свій вибір.
показать весь комментарий
08.09.2021 10:56 Ответить
А ГРВІ в усіх країнах світу, і що?
показать весь комментарий
08.09.2021 10:26 Ответить
От ОРВИ умерло 7 млн. человек за 1,5 года?
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08.09.2021 10:27 Ответить
В Африке стадный иммунитет после какой вакцины?)))
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08.09.2021 10:30 Ответить
От пофигизма к заболевшим и умершим.
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08.09.2021 11:24 Ответить
"Дельта"-штам коронавірусу зафіксували вже у 174 країнах світу, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 1021
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08.09.2021 11:32 Ответить
 
 