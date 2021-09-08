"Дельта"-штам коронавірусу зафіксували вже у 174 країнах світу, - ВООЗ
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Варіант коронавірусу B.1.617.2, вперше виявлений в Індії і який Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) маркує як Delta, зафіксовано щонайменше в 174 країнах і територіях.
Про це йдеться в щотижневому епідеміологічному бюлетені ВООЗ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Статистика щодо поширеності інших варіантів коронавірусу у світі така: варіант B.1.1.7, який походить із Великої Британії і який ВООЗ класифікує як Alpha, зафіксували у 194 країнах та територіях; варіант Beta (B.1.351) з Південної Африки – у 141 країні та території; варіант Gamma (P.1) з Бразилії – у 92-х.
ВООЗ повідомляє, що за останній тиждень (30 серпня - 5 вересня) у світі зареєстровано 4 471 946 випадків захворювання на COVID-19, і це на рівні показника попереднього тижня.
Водночас регіони Африки, Південно-Східної Азії та Східного Середземномор'я' повідомили про зменшення кількості нових випадків, а регіони Європи за західної частини Тихого океану про подібну тенденцію. Винятком став регіон Північної та Південної Америки, де зареєстровано 19-відсоткове збільшення у порівнянні з попереднім тижнем.
Кількість смертей, зареєстрованих у всьому світі цього тижня, залишається на рівні минулого тижня і сягає 67 917. Кількість летальних випадків зменшилася у всіх регіонах, за винятком Америки та Європи, де зафіксовано зростання на 17% і 20% відповідно.
Найбільше нових випадків захворювання за минулий тиждень зареєстровано у США (1 297 399, збільшення на 38% у порівнянні з попереднім тижневим періодом), Індії (293 643, збільшення на 8%), Великій Британії (243 125, подібно до попереднього тижня), Ірані (208 089, зменшення на 18%) та Бразилії (152 154, зменшення на 13%).
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25 июля, 2021
В США 34-летний блогер Стивен Гармон, заявлявший об отказе от вакцины против коронавируса и насмехавшийся над ней, умер от COVID-19. Он боролся с болезнью в течение месяца.
О его смерти сообщил основатель протестантской церкви Hillsong Брайан Хьюстон, членом которой был блогер.
Последний свой твит Хармон опубликовал 21 июля, незадолго до подключения к ИВЛ. Он лежал в больнице в пригороде Лос-Анджелеса, где и умер в тот же день.
«Пожалуйста, молитесь, они хотят подключить меня к аппарату искусственной вентиляции легких», - написал блогер.
Всего шестью неделями ранее он писал в Twitter: «У меня 99 проблем, но вакцина - не одна из них».
Сейчас страницы Хармона в соцсетях закрыты. Несмотря на борьбу с вирусом, Хармон по-прежнему выступал против вакцины, утверждая, что его вера защитит его.
Більшість людей, які відмовляються від вакцинації мають на те підстави та розуміють наслідки своєї відмови. З винайденням вакцин медицина відмовилася від принципу НЕ НАШКОДЬ, що і призвело до необхідності людям самим робити свій вибір.
Смертность от респираторных заболеваний, связанных с сезонным гриппом, может быть весьма высокой. В частности, исследование 2017 года показало, что на глобальном уровне ежегодное число таких смертей может доходить до 650 000, в том числе до 72 000 в Европейском регионе ВОЗ.
В группы повышенного риска развития тяжелой болезни после заражения гриппом входят люди в возрасте 65 лет и старше, беременные женщины, дети младшего возраста, лица с ослабленным иммунитетом и лица с хроническими патологиями.