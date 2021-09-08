Гражданин Чехии, воевавший против Украины на Донбассе, получил 20 лет тюрьмы

Окружной суд чешского города Пльзень приговорил к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима 27-летнего Лукаша Новачека за участие в боевых действиях в 2015 году на востоке Украины вместе с российско-оккупационными войсками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Согласно материалам дела, Новачек поехал на Донбасс в июле 2015 года, где принимал активное участие в деятельности террористов так называемой "Донецкой народной республики".

Новачек был осужден за теракт и участие в организованной преступной группе. Приговор не окончательный, обвиняемый сразу заявил о подаче апелляции и все время утверждает, что не принимал участия в боевых действиях.

Сам Новачек рассказал еще нескольким людям, которые дали показания в суде, что он участвовал в боевых действиях в Украине. По мнению суда, свидетели не знали друг друга. Позже Новачек сказал, что просто хвастался. В медицинском заключении также указано, что причиной того, что он обратился к психиатру, было то, что он воевал в Украине и страдал от проблем с психическим здоровьем.

Доказательства также включают фотографии и видео, снятые на его мобильный телефон, где он позирует в форме оккупантов с оружием. На одном из видеороликов, снятых у Донецкого аэропорта, он говорит о своем присутствии на ломаном русском языке. Он утверждает, что хотел бороться с украинскими "фашистами", и говорит, что ему стыдно видеть, что украинцы делают с мирным населением.

Новачек в суде заявил, что не принимал участия в боевых действиях, а только работал на кухне. "Я поехал туда, чтобы увидеть девушку по имени Наташа, с которой познакомился в социальной сети. Меня начали уговаривать вступить в армию Новороссии. Я не хотел там умирать, поэтому мы договорились, что я буду просто гражданским служащим, помогать на кухне и т.д.", - рассказал он.

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