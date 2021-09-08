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Гражданин Чехии, воевавший против Украины на Донбассе, получил 20 лет тюрьмы

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Гражданин Чехии, воевавший против Украины на Донбассе, получил 20 лет тюрьмы

Окружной суд чешского города Пльзень приговорил к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима 27-летнего Лукаша Новачека за участие в боевых действиях в 2015 году на востоке Украины вместе с российско-оккупационными войсками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Согласно материалам дела, Новачек поехал на Донбасс в июле 2015 года, где принимал активное участие в деятельности террористов так называемой "Донецкой народной республики".

Новачек был осужден за теракт и участие в организованной преступной группе. Приговор не окончательный, обвиняемый сразу заявил о подаче апелляции и все время утверждает, что не принимал участия в боевых действиях.

Сам Новачек рассказал еще нескольким людям, которые дали показания в суде, что он участвовал в боевых действиях в Украине. По мнению суда, свидетели не знали друг друга. Позже Новачек сказал, что просто хвастался. В медицинском заключении также указано, что причиной того, что он обратился к психиатру, было то, что он воевал в Украине и страдал от проблем с психическим здоровьем.

Доказательства также включают фотографии и видео, снятые на его мобильный телефон, где он позирует в форме оккупантов с оружием. На одном из видеороликов, снятых у Донецкого аэропорта, он говорит о своем присутствии на ломаном русском языке. Он утверждает, что хотел бороться с украинскими "фашистами", и говорит, что ему стыдно видеть, что украинцы делают с мирным населением.

Новачек в суде заявил, что не принимал участия в боевых действиях, а только работал на кухне. "Я поехал туда, чтобы увидеть девушку по имени Наташа, с которой познакомился в социальной сети. Меня начали уговаривать вступить в армию Новороссии. Я не хотел там умирать, поэтому мы договорились, что я буду просто гражданским служащим, помогать на кухне и т.д.", - рассказал он.

Также читайте: Суд Праги заочно приговорил к 20 годам тюрьмы наемника РФ Урбанека

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+29
У нас бы дали три года условно или обменяли на таксиста
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08.09.2021 13:40
+8
Наташя беспроигрышный вариант Гражданин Чехии, воевавший против Украины на Донбассе, получил 20 лет тюрьмы - Цензор.НЕТ 1094
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08.09.2021 13:44
+8
Это фантастика.. я ни разу не слышал о том чтобы какая ни будь украинская женщина перетащила бы сюда европейского жениха в то время как отсюда туда они бегут тысячами.. а этот чел утверждает что ради лднровской бабы сытую Чехию покинул и на войну пошел Гражданин Чехии, воевавший против Украины на Донбассе, получил 20 лет тюрьмы - Цензор.НЕТ 735 хоть бери и плачь о последнем романтике Гражданин Чехии, воевавший против Украины на Донбассе, получил 20 лет тюрьмы - Цензор.НЕТ 2276
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08.09.2021 13:49
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У нас бы дали три года условно или обменяли на таксиста
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08.09.2021 13:40 Ответить
В Чехії цьому дебілу ніхто не давав?
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08.09.2021 13:43 Ответить
Наташя беспроигрышный вариант Гражданин Чехии, воевавший против Украины на Донбассе, получил 20 лет тюрьмы - Цензор.НЕТ 1094
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08.09.2021 13:44 Ответить
Это если просто ее шпилить для удовольствия а если искренне влюбиться в нее то можно сесть на 20 лет или встрять в кое что и покруче.
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08.09.2021 14:06 Ответить
За милых дам, за милых дам, я даже Родину продам (с) Громадянин Чехії, який воював проти України на Донбасі, отримав 20 років в'язниці - Цензор.НЕТ 9949
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08.09.2021 14:11 Ответить
получил 20 лет тюрьмы.- Но живой. Не всем так повело.Израильские наёмники в Украину приехали радостные и весёлые-грабить, убивать, насиловать.Уехали скучные и грустные-двухсотыми. Т.е. ВСУ убитыми. Их фамилии есть в интернете.
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08.09.2021 13:44 Ответить
Что ты наделал? Ты только что гордых рабсиян евреями назвал... Те из них, которые кадыровцы, могут и дырку развальцевать.
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08.09.2021 13:50 Ответить
Нетаньяху с военной делегацией посетил Россию. Израильский "Энерджи" вышел с заголовком "Новый военный союз".
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08.09.2021 14:02 Ответить
Израильские наемники в Украине? Что ты куришь и где берешь?
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08.09.2021 14:07 Ответить
См.Ряды ополченцев Донбасса пополняют иностранные добровольцы. 30 августа 2014.Чему удивляться , если: Нетаньяху чаще всех прилетал в Москву ,к Путину. Мне очень приятно, что у нас налажен очень тесный контакт, - сказал Путин, отмечая частоту визитов израильского премьера.
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08.09.2021 14:15 Ответить
Ну из за редких идиотов счет которым считанные единицы мне кажется не корректно преподносить эту войну чуть ли не как третью мировую Громадянин Чехії, який воював проти України на Донбасі, отримав 20 років в'язниці - Цензор.НЕТ 8601
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08.09.2021 14:20 Ответить
Таки да. Израиль не поддержал антироссийскую резолюцию на Генеральной Ассамблее ООН и отказался присоединяться к антироссийским санкциям.
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08.09.2021 14:26 Ответить
Да, и это обязательно должно означать что его войска воюют на Донбассе за сепаратистов Громадянин Чехії, який воював проти України на Донбасі, отримав 20 років в'язниці - Цензор.НЕТ 3250
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08.09.2021 14:29 Ответить
Возможно, и поэтому: Начато уголовное производство по факту незаконного въезда в оккупированный Крым депутатов Кнессета, - прокуратура АРК.
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08.09.2021 14:35 Ответить
И поэтому если на Донбассе были израилитяне которых при этом с ваших слов там еще и разгромили просто обязаны были остаться следы ввиду многочисленных военнопленных граждан Израиля бойцов ЧВК или регулярных войск и израильской военной техники.. а фантазировать про разного рода чуть ли не инопланетные войска из других галактик это кроме воспаленного больного воображения не нужно ничего.
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08.09.2021 14:41 Ответить
Ну да, ну да. Украинские пограничники сбили российский беспилотник "З астава", он же израильский "Bird Eye 400″, стоимостью в $2 миллиона./ Россия продолжит сборку израильских беспилотников еще 10 лет ./Наемники РФ сбросили с беспилотника гранату над позициями ВСУ, ранен один воин.
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08.09.2021 14:45 Ответить
по состоянию на 2015 г. около 30 разведывательных комплексов «Застава» - произведенных в России лицензионных версий израильских Bird Eye 400 после подписания в 2012-ом контракта с компанией Israel Aerospace Industries (IAI). Известно о двух БПЛА «Застава», потерянных над Донбассом (зав.№355 и зав.№405).[1][2]
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08.09.2021 14:47 Ответить
Короче я уже понял что для вас наличие одного израильского беспилотника причем произведенного в РФ означает войну Украины с Израилем а наличие одного чешского наемника войну Украины с Чехией, со всем миром воюем короче Громадянин Чехії, який воював проти України на Донбасі, отримав 20 років в'язниці - Цензор.НЕТ 5434
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08.09.2021 14:49 Ответить
См.08.09.2021 14:26
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08.09.2021 14:54 Ответить
У них у всіх по 5 паспортів, можливо й українські мають. москалі-с..!
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08.09.2021 15:13 Ответить
Ну приведенная тобой в пример публика вообще на войну не пойдет никогда Громадянин Чехії, який воював проти України на Донбасі, отримав 20 років в'язниці - Цензор.НЕТ 4766 представил Беню в окопе рассмеялся Громадянин Чехії, який воював проти України на Донбасі, отримав 20 років в'язниці - Цензор.НЕТ 4766
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08.09.2021 15:16 Ответить
хороший срок за работу на «кухне» Гражданин Чехии, воевавший против Украины на Донбассе, получил 20 лет тюрьмы - Цензор.НЕТ 194
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08.09.2021 13:45 Ответить
Новина стара, чехам більше за нас треба, у нас би вже на якусь посаду пристроїли
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08.09.2021 13:45 Ответить
а у нас поцЗедент таких отдает )(уйлу
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08.09.2021 13:46 Ответить
Это фантастика.. я ни разу не слышал о том чтобы какая ни будь украинская женщина перетащила бы сюда европейского жениха в то время как отсюда туда они бегут тысячами.. а этот чел утверждает что ради лднровской бабы сытую Чехию покинул и на войну пошел Гражданин Чехии, воевавший против Украины на Донбассе, получил 20 лет тюрьмы - Цензор.НЕТ 735 хоть бери и плачь о последнем романтике Гражданин Чехии, воевавший против Украины на Донбассе, получил 20 лет тюрьмы - Цензор.НЕТ 2276
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08.09.2021 13:49 Ответить
Теперь у чувака лет 20 на раздумье будет... Нормуль 27 + 20 = Просраную жизнь (с большой буквы) даже если лет через 12-15 отпустят... *******, ВСЕМ ПУСТЬ ПОКАЖУТ!!! ЖИЗНЬ *****...НА.. Громадянин Чехії, який воював проти України на Донбасі, отримав 20 років в'язниці - Цензор.НЕТ 3634
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08.09.2021 14:07 Ответить
Дофига и трошки...но пенсы Громадянин Чехії, який воював проти України на Донбасі, отримав 20 років в'язниці - Цензор.НЕТ 7926 Она его перетаскивает сюда, здесь они покупают частный дом в селе или садовом кооперативе, пенсию он получает британскую, а живут здесь вдвоем по нашим ценам..копаются себе в огородике ухаживают за смородинкой и имеют больше наши лохи которые здесь работают и ееле еле сводят концы с концами...
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08.09.2021 14:12 Ответить
Асвабадителе хренов!
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08.09.2021 13:50 Ответить
В італійському підручнику на карті зобразили Україну як частину Росії...Україна-Русь, Русь-Україна...
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08.09.2021 13:51 Ответить
Спецлужбы Чехии слили в инет крыс Путлера которые взрывали военный склад в Чехии...,шкандал набирает обороты....********* в шоке...тиа наше быдло следов не оставляет,а Боширов и Петров случайные пассажиры на РАБссии... Громадянин Чехії, який воював проти України на Донбасі, отримав 20 років в'язниці - Цензор.НЕТ 3741Сами себя палят...и виноваты Порошенко и Бандера....
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08.09.2021 13:57 Ответить
On 6 May 1945, near the end of the Second World War, Plzeň was liberated from Nazi Germany by the 16th Armored Division of General George Patton's 3rd Army.
a West German homing pigeon was lost near the Czechoslovak border. It returned two days later, bearing a strong anticommunist message, signed "Unbowed Pilsen." The bird, named Leaping Lena, was taken to the United States, where it was celebrated as a Cold War hero
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08.09.2021 14:03 Ответить
Я поехал туда, чтобы увидеть девушку по имени Наташа, с которой познакомился в социальной сети Источник: https://censor.net/ru/n3287050\\\\\\\\\\

поиграть на балалайке научиться, хлестать с горла и спать в говне - неоригинален боевик. и да - у нас бы получил пару лет если был бы местным, а если был бы пойман, то выслали бы.(хотя 2 года и 20 лет это как бы разница довольно "более большая", так что просил бы "политубежище" - фошисты, не выдавацте меня взад, а то помру в тюрьме, а у вас отсижу два года и таки научусь играть на наташе, ой, на балалайке))
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08.09.2021 14:04 Ответить
Це той що вчиться на своїх помилках. Он Жераф Депердьє теж наслухався дурниць про рускє мір, отримав громадянство та навіть хату придбав у мухосранську, але коли через 5 років його спитали коли він знову приїде на московію, він відповів що якщо йому закортить пожити у хліві, він так далеко більше не поїде.
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08.09.2021 15:23 Ответить
Это у нас с ними цацкаются , на поруки берут , а , в Турции посадят вора в сан с дерьмом и возят ..........
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08.09.2021 14:31 Ответить
А власть Украины по прежнему считает кремлевских комуно-фашистов братьями славянами.
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08.09.2021 15:37 Ответить
У нас би трешку дали.
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08.09.2021 16:04 Ответить
Он был на кухне а Наташа воевала...
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08.09.2021 17:23 Ответить
Перед бабами решил повыстебываться, мол какой я был Рэмбо в Украине. На этом и погорел. Громадянин Чехії, який воював проти України на Донбасі, отримав 20 років в'язниці - Цензор.НЕТ 1559
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08.09.2021 18:43 Ответить
 
 