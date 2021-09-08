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Премии лучшим учителям года будут увеличены вдвое, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Премии лучшим учителям года будут увеличены вдвое, - Шмыгаль

Победителям конкурса "Учитель года" премии увеличат в два раза.

Об этом Шмыгаль сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Правительство приняло решение о повышении денежного вознаграждения победителям ежегодного конкурса "Учитель года". Теперь за первое место будет присуждена премия в размере 60 тыс. гривен, за второе место - 54 тыс. гривен, за третье - 48 тыс. гривен.

С запланированным ростом минимальной заработной платы эти суммы будут увеличиваться. Работа учителей очень важна и ответственна и она должна оцениваться на должном уровне.

Также читайте: 15 сентября Кабмин направит в ВР проект госбюджета-2022. Он будет сбалансированный и реалистичный, - Шмыгаль

Автор: Богдан Гуньковський
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Будет теперь зарплата , плюс премия аж 8 тысяч долларов!
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08.09.2021 13:52 Ответить
Опередили
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08.09.2021 13:54 Ответить
готовлять до виборів - на дільницях фальсифікувати під вову
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08.09.2021 13:55 Ответить
не,4к)))
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08.09.2021 13:58 Ответить
Говорила мне мама иди в пединститут Премии лучшим учителям года будут увеличены вдвое, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7637
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08.09.2021 13:54 Ответить
Премии лучшим учителям года будут увеличены вдвое, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6044
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08.09.2021 13:55 Ответить
"Победителям конкурса "Учитель года" премии увеличат в два раза. Источник: https://censor.net/ru/n3287055"""
Надо сохранить СКРИН и ... через год показать Шмыгалю,если он сможет удержаться в кресле.
Но наверное не удержится.Пойдет управляющим в чье то имение.... Премии лучшим учителям года будут увеличены вдвое, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9243
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08.09.2021 14:22 Ответить
вакцинами отримають
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08.09.2021 15:56 Ответить
 
 