Премии лучшим учителям года будут увеличены вдвое, - Шмыгаль

Победителям конкурса "Учитель года" премии увеличат в два раза.

Об этом Шмыгаль сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Правительство приняло решение о повышении денежного вознаграждения победителям ежегодного конкурса "Учитель года". Теперь за первое место будет присуждена премия в размере 60 тыс. гривен, за второе место - 54 тыс. гривен, за третье - 48 тыс. гривен.

С запланированным ростом минимальной заработной платы эти суммы будут увеличиваться. Работа учителей очень важна и ответственна и она должна оцениваться на должном уровне.

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