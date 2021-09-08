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Премии лучшим учителям года будут увеличены вдвое, - Шмыгаль
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Победителям конкурса "Учитель года" премии увеличат в два раза.
Об этом Шмыгаль сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Правительство приняло решение о повышении денежного вознаграждения победителям ежегодного конкурса "Учитель года". Теперь за первое место будет присуждена премия в размере 60 тыс. гривен, за второе место - 54 тыс. гривен, за третье - 48 тыс. гривен.
С запланированным ростом минимальной заработной платы эти суммы будут увеличиваться. Работа учителей очень важна и ответственна и она должна оцениваться на должном уровне.
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Надо сохранить СКРИН и ... через год показать Шмыгалю,если он сможет удержаться в кресле.
Но наверное не удержится.Пойдет управляющим в чье то имение....
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