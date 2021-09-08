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Премії найкращим вчителям року будуть збільшені вдвічі, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Премії найкращим вчителям року будуть збільшені вдвічі, - Шмигаль

Переможцям конкурсу "Учитель року" премії збільшать удвічі.

Про це Шмигаль повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Уряд ухвалив рішення про підвищення грошової винагороди переможцям щорічного конкурсу "Учитель року". Тепер за перше місце буде присуджено премію в розмірі 60 тис. гривень, за друге місце — 54 тис. гривень, за третє — 48 тис. гривень.

Із запланованим зростанням мінімальної заробітної плати ці суми будуть збільшуватися. Праця вчителів дуже важлива та відповідальна й вона має оцінюватися на належному рівні", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Наталя Джума
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Будет теперь зарплата , плюс премия аж 8 тысяч долларов!
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08.09.2021 13:52 Відповісти
Опередили
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08.09.2021 13:54 Відповісти
готовлять до виборів - на дільницях фальсифікувати під вову
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08.09.2021 13:55 Відповісти
не,4к)))
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08.09.2021 13:58 Відповісти
Говорила мне мама иди в пединститут Премии лучшим учителям года будут увеличены вдвое, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7637
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08.09.2021 13:54 Відповісти
Премии лучшим учителям года будут увеличены вдвое, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6044
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08.09.2021 13:55 Відповісти
"Победителям конкурса "Учитель года" премии увеличат в два раза. Источник: https://censor.net/ru/n3287055"""
Надо сохранить СКРИН и ... через год показать Шмыгалю,если он сможет удержаться в кресле.
Но наверное не удержится.Пойдет управляющим в чье то имение.... Премии лучшим учителям года будут увеличены вдвое, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9243
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08.09.2021 14:22 Відповісти
вакцинами отримають
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08.09.2021 15:56 Відповісти
 
 