Премії найкращим вчителям року будуть збільшені вдвічі, - Шмигаль

Переможцям конкурсу "Учитель року" премії збільшать удвічі.

Про це Шмигаль повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Уряд ухвалив рішення про підвищення грошової винагороди переможцям щорічного конкурсу "Учитель року". Тепер за перше місце буде присуджено премію в розмірі 60 тис. гривень, за друге місце — 54 тис. гривень, за третє — 48 тис. гривень.



Із запланованим зростанням мінімальної заробітної плати ці суми будуть збільшуватися. Праця вчителів дуже важлива та відповідальна й вона має оцінюватися на належному рівні", - йдеться в повідомленні.

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