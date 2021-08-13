У школах працює 72 тисячі вчителів пенсійного віку, - Шкарлет

В українських школах працюють 72 тисячі вчителів пенсійного віку.

Про це міністр освіти і науки Сергій Шкарлет заявив в інтерв'ю виданню "Главком", передає Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання, скільки в Україні вчителів пенсійного віку, очільник МОН сказав: "Пенсіонерів - 72 тисячі".

За словами Шкарлета, досвід вчителів старшого віку треба поважати, адже в деяких питаннях навчального процесу вони можуть бути компетентнішими, ніж молодші колеги.

При цьому міністр зазначив, що заміну вчителям пенсійного віку "звичайно, потрібно шукати". Він розповів, що до цього процесу залучені педагогічні вищі навчальні заклади, класичні університети.

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"Зараз ми змінюємо концепцію побудови нової школи. Сьогодні в процесі реформування системи освіти і появи Нової української школи з'явилися і вищі навчальні заклади, які є інструментом і базовими установами для підготовки таких нових вчителів з новими компетенціями, здатними формувати нові підходи, зокрема й інтерактивні. Саме для цього працює науковий парк "Наукоград - Харків". У середині серпня з'явиться приміщення для технопарку в Пущі-Водиці, який будемо запускати в роботу", - сказав Шкарлет.