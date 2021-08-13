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пенсіонери (476) вчитель (319) Шкарлет (329)

У школах працює 72 тисячі вчителів пенсійного віку, - Шкарлет

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

У школах працює 72 тисячі вчителів пенсійного віку, - Шкарлет

В українських школах працюють 72 тисячі вчителів пенсійного віку.

Про це міністр освіти і науки Сергій Шкарлет заявив в інтерв'ю виданню "Главком", передає Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання, скільки в Україні вчителів пенсійного віку, очільник МОН сказав: "Пенсіонерів - 72 тисячі".

За словами Шкарлета, досвід вчителів старшого віку треба поважати, адже в деяких питаннях навчального процесу вони можуть бути компетентнішими, ніж молодші колеги.

При цьому міністр зазначив, що заміну вчителям пенсійного віку "звичайно, потрібно шукати". Він розповів, що до цього процесу залучені педагогічні вищі навчальні заклади, класичні університети.

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"Зараз ми змінюємо концепцію побудови нової школи. Сьогодні в процесі реформування системи освіти і появи Нової української школи з'явилися і вищі навчальні заклади, які є інструментом і базовими установами для підготовки таких нових вчителів з новими компетенціями, здатними формувати нові підходи, зокрема й інтерактивні. Саме для цього працює науковий парк "Наукоград - Харків". У середині серпня з'явиться приміщення для технопарку в Пущі-Водиці, який будемо запускати в роботу", - сказав Шкарлет.
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Топ коментарі
+15
Зробіть нормальні пенсії і пенсіонери працювати не будуть - нах потрібно.
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13.08.2021 19:00
+9
И устроить их, в его фантастическую помойку под названием Президентский университет имени Писюграя.
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13.08.2021 19:20
+9
уволить-то не сложно. а заменить кем? в педвузы на физмат хронический недобор это продолжается не первое десятилетие в результате найти даже в крупном городе преподавателя математики или физики дело не реальное. если положение не изменится. то лет череэ 5-7 в школах вообще преподов не останется
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13.08.2021 19:58
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Непривитых-уволить
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13.08.2021 18:54 Відповісти
72 000x4 000=288 000 000$
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13.08.2021 18:55 Відповісти
Однако!
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13.08.2021 18:57 Відповісти
ціна питання
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13.08.2021 18:59 Відповісти
цих пенсіонерів можно тільки в труні з школи винести ! на фермах і полях пенсіонерів одиниці ...
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13.08.2021 18:55 Відповісти
Едь в свою сраную польшу сам на клубнику! Не мешай людям умственного труда зарабатывать себе на жизнь любимым делом.
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13.08.2021 20:13 Відповісти
якщо я поїду до Польщі то ти разом з інвалідами розумової праці , смоктатимеш лапу ... бо не здатні виростити мішок картоплі .
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13.08.2021 20:25 Відповісти
А коли молоді вчителі мають працювати, старі мені кажуть я нічого не знаю, але в мене з ними є одна перевага, я склірозу немаю, прочитаю можу переказати, а вини не пам'ятають як іх звати
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14.08.2021 18:52 Відповісти
Сьогодні в сільських школах,як і в київських, недокомплект вчителів, особливо, з технічно-математичних дисциплі. Виженіть пенсів - і частина шкіл просто закриється.
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14.08.2021 13:27 Відповісти
усіх? так їх і так зелена влада щимить.
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13.08.2021 18:59 Відповісти
А ну, давай, уродец. Ударь меня. Попробуй. Гарантирую единственное, что тебе понравится: я тебя закопаю, без требования к тебе- копать себе могилу. Есть некоторое неудобство... ничего, я справлюсь, тварь.
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13.08.2021 19:03 Відповісти
Так-так... Итого: 72 тысячи. Если убрать сраную шелуху, от этого черта-Шкарлета, то всем отчетливо понятно: эти 72 тысячи- лишние, в этой сраной жизни. Они- не нужны. Каков молодец, этот пацанчик... Я ему даже аплодирую... А у этих 72 тысяч- есть родня... беру минимальную, прямую и непрямую, как у меня. Потому, туварисч Шкарлет, я умножу на 8(восемь). Что видим? А около 600 тысяч, более полумиллиона. Мало? Ну... как сказать, придурок, как сказать...
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13.08.2021 18:59 Відповісти
Зробіть нормальні пенсії і пенсіонери працювати не будуть - нах потрібно.
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13.08.2021 19:00 Відповісти
вони може і мають досвід у точних науках, але у питання моралі з їх совковими і постсовковими тараканами у школі їм не треба бути, бо вони мізки засирають ховайся в жито.
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13.08.2021 19:01 Відповісти
Только ты патриот? О моральных качествах учителей-пенсионеров не тебе судить. И еще, где же десятки тысяч выпускников педагогических ВУЗов, да где угодно, только не в школе. 6461 грн. оклад учителя высшей категории + доплата за стаж. 5200 оклад учителя , выпускника ВУЗа и без доплат. Да если уйдут учителя-пенсионеры ваши дети будут болтаться по улицам, их некому будет учить. Да и качество высшей школы мягко говоря никакое.
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14.08.2021 12:37 Відповісти
у тебе така каша у коменті, що є ознакою того,що саме оті совкові вчилки тебе випустили у світ.
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15.08.2021 16:58 Відповісти
мені як раз і судити пєнсов у педкороні, бо мені якось не треба, щоб вони срали своїм совком моїм дітям у голову.
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15.08.2021 16:59 Відповісти
Уволить всех пенсов....
И согласно программе президента набрать преподавателей с Кэмбриджа, Оксфорда, Массач технологического, Йеля, Гарварда
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13.08.2021 19:04 Відповісти
И устроить их, в его фантастическую помойку под названием Президентский университет имени Писюграя.
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13.08.2021 19:20 Відповісти
Така тяжка робота що працюють самі пенсіонери,і така мала зарплатня що жодного не вигониш.Чомусь пенсіонери не працюють ні доярками, ні комбайнерами, ні будівельниками доріг а от вчителями важко, а лізуть.
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13.08.2021 19:12 Відповісти
Так если пенсы уйдут из школ, то в селах не будет кому преподавать.
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13.08.2021 20:14 Відповісти
це брехня ! старі баби ,займають місця , не дають молоді влаштуватись і вона їде з села , а тоді закривають школи бо пенсію вони вже заробили ...
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13.08.2021 21:26 Відповісти
Їдь в село, в школу, виганяй бабок. Працюй... Чи мізків хватає тільки срач розводити?
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13.08.2021 21:51 Відповісти
я на відміну від тебе ,в селі живу ! і працюю , за твій кошт не годуюсь !
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13.08.2021 21:58 Відповісти
усяке є. і старі не дають і молоді не хочуть у село.
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15.08.2021 21:39 Відповісти
Буде, у нас 5 тисяч євро місце коштує
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14.08.2021 18:53 Відповісти
Заздриш? Так ти чому змолоду не вліз?
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13.08.2021 21:48 Відповісти
Сцикуни, що тут цькують людей пенсійного віку, забувають про своїх батьків і бабусь з дісусями. Вони думають, що вічно будуть молодими. Але ні. Прийде час, і ви станете старими і дурними ізгоями.
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13.08.2021 19:15 Відповісти
А разве это это много в масштабе страны? 10- 12- 15%? Сколько в абсолютных числах?
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13.08.2021 19:35 Відповісти
Ці 72 тисячі працюють не тому, що довіряють таким шарлатанам, а тому що не можуть вижити із-за таких с...к.
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13.08.2021 19:53 Відповісти
є ще інший фактор - із совковими тараканами поза школою не беруть вже нікуди.
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15.08.2021 21:41 Відповісти
уволить-то не сложно. а заменить кем? в педвузы на физмат хронический недобор это продолжается не первое десятилетие в результате найти даже в крупном городе преподавателя математики или физики дело не реальное. если положение не изменится. то лет череэ 5-7 в школах вообще преподов не останется
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13.08.2021 19:58 Відповісти
Ну в педвузы на физмат всегда был недобор. Я к примеру поступал в 1984. Едва до 1,5 человек на место дотягивало в Харьковском педагогическом. Для сравнения на физкультурный 14 человек на место было. Просто специфика такова. Обучаться непросто. Стимула сейчас даже на перспективу не прослеживается. Престижность профессии педагога постоянно падает еще с 90-х. И улучшений в этом плане не намечается. Лично я по специальности отработал всего один учебный год. Потом ушел в свободное плавание. О чем собственно не пожалел ни разу за всю свою жизнь. Не мое это было.
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13.08.2021 21:16 Відповісти
согласен с каждым вашим. уважаемый коллега. словом. Учится тяжело. зарплата нищенская. перспектив никаких. Потому и нет желающих. Мне сказали что в прошлом году выпуск из Вашей альмаматер. именуемой в народе "Сковородка" . по специальности преподаватель математики составил аж 14 человек
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13.08.2021 21:30 Відповісти
Мда. Капец. Печально что столько выпустили. Я выпускался в 1990-м (два года "отпуск" был в сапогах в Десне У школах працює 72 тисячі вчителів пенсійного віку, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 908 ). Выпуск две группы чистых математиков, наша группа физиков-математиков, группа математиков-информатиков. Если ничего не напутал - давно было. В группе в среднем до 30 человек было. Ну а в отношении "Сковородки" в наше время такого погоняла не было как "Сковородка". Это видать уже позже нас придумали. В наше время именовался официально ХГПИ им. Г.С. Сковороды, а народного названия как-то не было. Просто харьковский пед да и все.
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13.08.2021 21:46 Відповісти
Буквально вчора прочитав об'яву, що в Черкасах в загальноосвітню школу потрібен учитель англійської мови. Зарплата 4,5 тис. грн. Чотири тисячі п'ятисот гривень, Карл! Хто при добрій пам'чті піде на таку зарплату? Тому пенсіонери й залишаються працювати, так би мовити, до останнього подиху. Тим більше, що вони нічого іншого, крім як навчати дітей, не вміють, а переучуватися уже запізно.
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13.08.2021 21:35 Відповісти
Молоді не йдуть.. Старих виженуть.. Будуть дітки займатися самоосвітою
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13.08.2021 20:07 Відповісти
з 9 го по 11 (12) і так вже повинна бути самоосвіта.
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15.08.2021 21:44 Відповісти
А в больницах - каков процент сотрудников пенсионного возраста?
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13.08.2021 20:12 Відповісти
Так кто ж уйдет с з/п 4000 долярив? А если серьёзно, то это последние из могикан, которые еще что-то могут преподавать. нынешние молодые-продвинутые могут только презенты принимать, да оценки липовые ставить. НЕТ учителей, а педагоги -учителя это как реликт.
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13.08.2021 20:25 Відповісти
Исполняющий обязанности министра образования Сергей Шкарлет ошибся с количеством учителей в украинских школах, заявив, что их 123 тысячи вместо 440 тысяч.
2020 р.
В мене - все.
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13.08.2021 20:28 Відповісти
Та хто піде у ту школу працювати?
З зарплатою у 4000$???
Не смішно...
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13.08.2021 21:02 Відповісти
Ну та бо молоді вчителі поїхали на збір яблук у Польщу . Зарплата втричі вища . Жити ж за щось треба .
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13.08.2021 21:02 Відповісти
жаль, що не можна сплагіатити молодих, професійних вчителів з інших країн... Так, Шкаралуп?
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13.08.2021 21:22 Відповісти
Странно, шо то биржа пестрит объявлениями на швей, но на учителей кажись вакансий и близко не видно, даже те что идут в декрет, до конца в нем недосиживают.
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13.08.2021 21:22 Відповісти
Только не сделайте опять все через Ооппу! Даже и не думайте вот просто так уволить этих людей!
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14.08.2021 00:07 Відповісти
ещё не уволили, но уже сделали
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14.08.2021 07:45 Відповісти
навукограт ? тихнопаркъ ? сколково ?
кацапская мразь
половина новых учителей малограмотные тупицы
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14.08.2021 07:44 Відповісти
Похоже, что вернулись к временам, когда дело образования детей становится личным делом их родителей. Поиск преподавателей, мониторинг учебных заведений, постоянная проверка знаний своего чада - в целом, та еще нагрузка. И, это при условии, что сами родители сохранили хотя бы минимум фундаментальных знаний из школьной программы, не говоря уже о тех, что добавились.
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14.08.2021 08:49 Відповісти
Да никто их не уволит. Я заканчивал универ по специальности "Математика" в 84-м. Выпуск 100 человек. Сейчас там же хотели набрать 20, а набрали 12. Причем набрали нулевых с баллом ЗНО по математике в районе 120-140. В конце 80-х зарплаты учителей были очень достойны и пришло в школу много мужчин. К достойной зарплате была перспектива хорошей пенсии и выхода раньше на пенсию. Женщины от такой перспективы с удовольствием шли работать в школу. Смотрю теперь на бывших сокурсниц, а работать вам теперь девчата до смерти, т.к. прожить на пенсию не сможете. Но и заменить вас не кем. При распределении тогда всех кто учился с двойки на тройку направляли в школу. Так что и сейчас мы пожинаем плоды труда старых учителей. Но новые будут еще хуже.
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15.08.2021 10:19 Відповісти
так на зарплату в 4000$ только они и соглашаются...
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15.08.2021 18:21 Відповісти
 
 