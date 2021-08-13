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Новости Общество
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пенсионеры (827) учитель (482) Шкарлет (296)

В школах работает 72 тысячи учителей пенсионного возраста, - Шкарлет

Новости Цензор.НЕТ Общество

В школах работает 72 тысячи учителей пенсионного возраста, - Шкарлет

В украинских школах работают 72 тысячи учителей пенсионного возраста.

Об этом министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил в интервью изданию "Главком", передает  Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос, сколько в Украине учителей пенсионного возраста, глава МОН сказал: "Пенсионеров - 72 тысячи".

По словам Шкарлета, опыт учителей старшего возраста надо уважать, ведь в некоторых вопросах учебного процесса они могут быть более компетентными, чем младшие коллеги.

При этом министр отметил, что замену учителям пенсионного возраста "конечно, нужно искать". Он рассказал, что в этот процесс вовлечены педагогические высшие учебные заведения, классические университеты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Учитель может сам себе увеличить зарплату на 20%, пройдя сертификацию, - Шкарлет

"Сейчас мы меняем концепцию построения новой школы. Сегодня в процессе реформирования системы образования и появления Новой украинской школы появились и высшие учебные заведения, которые являются инструментом и базовыми учреждениями для подготовки таких новых учителей с новыми компетенциями, способными формировать новые подходы, в том числе и интерактивные. Именно для этого работает научный парк "Наукоград - Харьков". В середине августа появится помещения для технопарка в Пуще-Водице, который будем запускать в работу", - сказал Шкарлет.

Также читайте: Соотношение пенсионеров и работающих в Украине 1 к 1: последствия трудовой миграции

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+15
Зробіть нормальні пенсії і пенсіонери працювати не будуть - нах потрібно.
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13.08.2021 19:00
+9
И устроить их, в его фантастическую помойку под названием Президентский университет имени Писюграя.
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13.08.2021 19:20
+9
уволить-то не сложно. а заменить кем? в педвузы на физмат хронический недобор это продолжается не первое десятилетие в результате найти даже в крупном городе преподавателя математики или физики дело не реальное. если положение не изменится. то лет череэ 5-7 в школах вообще преподов не останется
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13.08.2021 19:58
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Непривитых-уволить
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13.08.2021 18:54 Ответить
72 000x4 000=288 000 000$
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13.08.2021 18:55 Ответить
Однако!
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13.08.2021 18:57 Ответить
ціна питання
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13.08.2021 18:59 Ответить
цих пенсіонерів можно тільки в труні з школи винести ! на фермах і полях пенсіонерів одиниці ...
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13.08.2021 18:55 Ответить
Едь в свою сраную польшу сам на клубнику! Не мешай людям умственного труда зарабатывать себе на жизнь любимым делом.
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13.08.2021 20:13 Ответить
якщо я поїду до Польщі то ти разом з інвалідами розумової праці , смоктатимеш лапу ... бо не здатні виростити мішок картоплі .
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13.08.2021 20:25 Ответить
А коли молоді вчителі мають працювати, старі мені кажуть я нічого не знаю, але в мене з ними є одна перевага, я склірозу немаю, прочитаю можу переказати, а вини не пам'ятають як іх звати
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14.08.2021 18:52 Ответить
Сьогодні в сільських школах,як і в київських, недокомплект вчителів, особливо, з технічно-математичних дисциплі. Виженіть пенсів - і частина шкіл просто закриється.
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14.08.2021 13:27 Ответить
усіх? так їх і так зелена влада щимить.
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13.08.2021 18:59 Ответить
А ну, давай, уродец. Ударь меня. Попробуй. Гарантирую единственное, что тебе понравится: я тебя закопаю, без требования к тебе- копать себе могилу. Есть некоторое неудобство... ничего, я справлюсь, тварь.
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13.08.2021 19:03 Ответить
Так-так... Итого: 72 тысячи. Если убрать сраную шелуху, от этого черта-Шкарлета, то всем отчетливо понятно: эти 72 тысячи- лишние, в этой сраной жизни. Они- не нужны. Каков молодец, этот пацанчик... Я ему даже аплодирую... А у этих 72 тысяч- есть родня... беру минимальную, прямую и непрямую, как у меня. Потому, туварисч Шкарлет, я умножу на 8(восемь). Что видим? А около 600 тысяч, более полумиллиона. Мало? Ну... как сказать, придурок, как сказать...
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13.08.2021 18:59 Ответить
Зробіть нормальні пенсії і пенсіонери працювати не будуть - нах потрібно.
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13.08.2021 19:00 Ответить
вони може і мають досвід у точних науках, але у питання моралі з їх совковими і постсовковими тараканами у школі їм не треба бути, бо вони мізки засирають ховайся в жито.
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13.08.2021 19:01 Ответить
Только ты патриот? О моральных качествах учителей-пенсионеров не тебе судить. И еще, где же десятки тысяч выпускников педагогических ВУЗов, да где угодно, только не в школе. 6461 грн. оклад учителя высшей категории + доплата за стаж. 5200 оклад учителя , выпускника ВУЗа и без доплат. Да если уйдут учителя-пенсионеры ваши дети будут болтаться по улицам, их некому будет учить. Да и качество высшей школы мягко говоря никакое.
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14.08.2021 12:37 Ответить
у тебе така каша у коменті, що є ознакою того,що саме оті совкові вчилки тебе випустили у світ.
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15.08.2021 16:58 Ответить
мені як раз і судити пєнсов у педкороні, бо мені якось не треба, щоб вони срали своїм совком моїм дітям у голову.
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15.08.2021 16:59 Ответить
Уволить всех пенсов....
И согласно программе президента набрать преподавателей с Кэмбриджа, Оксфорда, Массач технологического, Йеля, Гарварда
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13.08.2021 19:04 Ответить
И устроить их, в его фантастическую помойку под названием Президентский университет имени Писюграя.
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13.08.2021 19:20 Ответить
Така тяжка робота що працюють самі пенсіонери,і така мала зарплатня що жодного не вигониш.Чомусь пенсіонери не працюють ні доярками, ні комбайнерами, ні будівельниками доріг а от вчителями важко, а лізуть.
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13.08.2021 19:12 Ответить
Так если пенсы уйдут из школ, то в селах не будет кому преподавать.
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13.08.2021 20:14 Ответить
це брехня ! старі баби ,займають місця , не дають молоді влаштуватись і вона їде з села , а тоді закривають школи бо пенсію вони вже заробили ...
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13.08.2021 21:26 Ответить
Їдь в село, в школу, виганяй бабок. Працюй... Чи мізків хватає тільки срач розводити?
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13.08.2021 21:51 Ответить
я на відміну від тебе ,в селі живу ! і працюю , за твій кошт не годуюсь !
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13.08.2021 21:58 Ответить
усяке є. і старі не дають і молоді не хочуть у село.
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15.08.2021 21:39 Ответить
Буде, у нас 5 тисяч євро місце коштує
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14.08.2021 18:53 Ответить
Заздриш? Так ти чому змолоду не вліз?
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13.08.2021 21:48 Ответить
Сцикуни, що тут цькують людей пенсійного віку, забувають про своїх батьків і бабусь з дісусями. Вони думають, що вічно будуть молодими. Але ні. Прийде час, і ви станете старими і дурними ізгоями.
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13.08.2021 19:15 Ответить
А разве это это много в масштабе страны? 10- 12- 15%? Сколько в абсолютных числах?
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13.08.2021 19:35 Ответить
Ці 72 тисячі працюють не тому, що довіряють таким шарлатанам, а тому що не можуть вижити із-за таких с...к.
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13.08.2021 19:53 Ответить
є ще інший фактор - із совковими тараканами поза школою не беруть вже нікуди.
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15.08.2021 21:41 Ответить
уволить-то не сложно. а заменить кем? в педвузы на физмат хронический недобор это продолжается не первое десятилетие в результате найти даже в крупном городе преподавателя математики или физики дело не реальное. если положение не изменится. то лет череэ 5-7 в школах вообще преподов не останется
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13.08.2021 19:58 Ответить
Ну в педвузы на физмат всегда был недобор. Я к примеру поступал в 1984. Едва до 1,5 человек на место дотягивало в Харьковском педагогическом. Для сравнения на физкультурный 14 человек на место было. Просто специфика такова. Обучаться непросто. Стимула сейчас даже на перспективу не прослеживается. Престижность профессии педагога постоянно падает еще с 90-х. И улучшений в этом плане не намечается. Лично я по специальности отработал всего один учебный год. Потом ушел в свободное плавание. О чем собственно не пожалел ни разу за всю свою жизнь. Не мое это было.
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13.08.2021 21:16 Ответить
согласен с каждым вашим. уважаемый коллега. словом. Учится тяжело. зарплата нищенская. перспектив никаких. Потому и нет желающих. Мне сказали что в прошлом году выпуск из Вашей альмаматер. именуемой в народе "Сковородка" . по специальности преподаватель математики составил аж 14 человек
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13.08.2021 21:30 Ответить
Мда. Капец. Печально что столько выпустили. Я выпускался в 1990-м (два года "отпуск" был в сапогах в Десне У школах працює 72 тисячі вчителів пенсійного віку, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 908 ). Выпуск две группы чистых математиков, наша группа физиков-математиков, группа математиков-информатиков. Если ничего не напутал - давно было. В группе в среднем до 30 человек было. Ну а в отношении "Сковородки" в наше время такого погоняла не было как "Сковородка". Это видать уже позже нас придумали. В наше время именовался официально ХГПИ им. Г.С. Сковороды, а народного названия как-то не было. Просто харьковский пед да и все.
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13.08.2021 21:46 Ответить
Буквально вчора прочитав об'яву, що в Черкасах в загальноосвітню школу потрібен учитель англійської мови. Зарплата 4,5 тис. грн. Чотири тисячі п'ятисот гривень, Карл! Хто при добрій пам'чті піде на таку зарплату? Тому пенсіонери й залишаються працювати, так би мовити, до останнього подиху. Тим більше, що вони нічого іншого, крім як навчати дітей, не вміють, а переучуватися уже запізно.
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13.08.2021 21:35 Ответить
Молоді не йдуть.. Старих виженуть.. Будуть дітки займатися самоосвітою
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13.08.2021 20:07 Ответить
з 9 го по 11 (12) і так вже повинна бути самоосвіта.
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15.08.2021 21:44 Ответить
А в больницах - каков процент сотрудников пенсионного возраста?
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13.08.2021 20:12 Ответить
Так кто ж уйдет с з/п 4000 долярив? А если серьёзно, то это последние из могикан, которые еще что-то могут преподавать. нынешние молодые-продвинутые могут только презенты принимать, да оценки липовые ставить. НЕТ учителей, а педагоги -учителя это как реликт.
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13.08.2021 20:25 Ответить
Исполняющий обязанности министра образования Сергей Шкарлет ошибся с количеством учителей в украинских школах, заявив, что их 123 тысячи вместо 440 тысяч.
2020 р.
В мене - все.
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13.08.2021 20:28 Ответить
Та хто піде у ту школу працювати?
З зарплатою у 4000$???
Не смішно...
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13.08.2021 21:02 Ответить
Ну та бо молоді вчителі поїхали на збір яблук у Польщу . Зарплата втричі вища . Жити ж за щось треба .
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13.08.2021 21:02 Ответить
жаль, що не можна сплагіатити молодих, професійних вчителів з інших країн... Так, Шкаралуп?
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13.08.2021 21:22 Ответить
Странно, шо то биржа пестрит объявлениями на швей, но на учителей кажись вакансий и близко не видно, даже те что идут в декрет, до конца в нем недосиживают.
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13.08.2021 21:22 Ответить
Только не сделайте опять все через Ооппу! Даже и не думайте вот просто так уволить этих людей!
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14.08.2021 00:07 Ответить
ещё не уволили, но уже сделали
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14.08.2021 07:45 Ответить
навукограт ? тихнопаркъ ? сколково ?
кацапская мразь
половина новых учителей малограмотные тупицы
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14.08.2021 07:44 Ответить
Похоже, что вернулись к временам, когда дело образования детей становится личным делом их родителей. Поиск преподавателей, мониторинг учебных заведений, постоянная проверка знаний своего чада - в целом, та еще нагрузка. И, это при условии, что сами родители сохранили хотя бы минимум фундаментальных знаний из школьной программы, не говоря уже о тех, что добавились.
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14.08.2021 08:49 Ответить
Да никто их не уволит. Я заканчивал универ по специальности "Математика" в 84-м. Выпуск 100 человек. Сейчас там же хотели набрать 20, а набрали 12. Причем набрали нулевых с баллом ЗНО по математике в районе 120-140. В конце 80-х зарплаты учителей были очень достойны и пришло в школу много мужчин. К достойной зарплате была перспектива хорошей пенсии и выхода раньше на пенсию. Женщины от такой перспективы с удовольствием шли работать в школу. Смотрю теперь на бывших сокурсниц, а работать вам теперь девчата до смерти, т.к. прожить на пенсию не сможете. Но и заменить вас не кем. При распределении тогда всех кто учился с двойки на тройку направляли в школу. Так что и сейчас мы пожинаем плоды труда старых учителей. Но новые будут еще хуже.
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15.08.2021 10:19 Ответить
так на зарплату в 4000$ только они и соглашаются...
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15.08.2021 18:21 Ответить
 
 