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ВР (28728) театр (215) Кравчук Евгения (361)

ВР одобрила создание дополнительных условий для профессионального развития работников театров

Новости Цензор.НЕТ Общество

ВР одобрила создание дополнительных условий для профессионального развития работников театров

Верховная Рада внесла изменения в закон "О театре и театральном деле".

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

В частности в среду на заседании народные депутаты проголосовали проект закона о внесении изменений в закон Украины "О театрах и театральном деле" относительно создания дополнительных условий для обеспечения профессионального развития творческих работников театров.

За такое решение - 318 присутствующих. Законопроект голосовали без обсуждения.

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"Ранее поехать на длительные гастроли/съемки было задачей со звездочкой. Иногда артисты были просто вынуждены "забрать трудовую" и попрощаться с родным театром или филармонией. Сегодня мы создали для них возможность участвовать в интересных проектах и ​​оставаться на постоянном месте работы дома, используя право на творческий отпуск для проведения творческой деятельности", - прокомментировала принятие данного законопроекта нардеп "СН" Евгения Кравчук.

"Вскоре ожидаем Положение, которое разрабатывает Министерство культуры и информационной политики, которое конкретизирует детали: установит сроки и порядок предоставления таких отпусков", - добавила она.

Автор: Ірина Дашківська
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А цирка? ВР одобрила создание дополнительных условий для профессионального развития работников театров - Цензор.НЕТ 1213
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08.09.2021 13:55 Ответить
И клоунов не забыли ?
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08.09.2021 14:38 Ответить
зеля в первую очередь поднимает ключевые для экономики отрасли - театр, шоу и цирк
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08.09.2021 14:41 Ответить
То есть, я так понял зарплата и отпускные за "длительный творческий отпуск" будет выплачиваться клоунам и другим "творческим работникам" из нашего кармана, из кармана налогоплательщика?
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08.09.2021 15:46 Ответить
 
 