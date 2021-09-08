Рада сегодня рассмотрит законопроекты о виртуальных активах, добровольном декларировании и обращение к США о статусе основного союзника

Верховная Рада на пленарном заседании 8 сентября планирует рассмотреть во втором чтении законопроекты №3636 "О виртуальных активах" и № 5154 относительно стимулирования детенизации доходов и повышению налоговой культуры граждан путем введения добровольного декларирования физическими лицами.

Согласно повестке дня ВР, народные депутаты также собираются рассмотреть в первом чтении проекты законов №5091 "О гарантировании прав на объекты недвижимого имущества, которые будут построены в будущем", №5002 "О внесении изменений в Закон Украины "О библиотеках и библиотечном деле", №5464 "О внесении изменений в Закон Украины "Об альтернативных видах топлива" относительно развития производства биометана", №5454 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно течения сроков обращения за получением административных и других услуг во время действия карантина", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Также ВР планирует рассмотреть в повторном первом чтении законопроект №5202-Д "Об организации водопользователей и стимулировании гидротехнической мелиорации земель".

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Кроме того, во втором чтении планируется рассмотреть законопроекты №5248 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно одновременного перехода прав на земельный участок в связи с переходом прав на объект недвижимого имущества, который на нем расположен)", а также проект закона №5205 "О внесении изменений в Закон Украины "О театрах и театральном деле" относительно создания дополнительных условий для обеспечения профессионального развития творческих работников театров".

Сразу после очередного пленарного заседания состоится внеочередное. Его повестка дня предусматривает рассмотрение одного вопроса - проекта постановления №5380 "Об Обращении Верховной Рады Украины к Конгрессу Соединенных Штатов Америки относительно предоставления Украине двустороннего статуса основного союзника Соединенных Штатов Америки вне НАТО (MNNA)".