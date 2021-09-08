Рада сегодня рассмотрит законопроекты о виртуальных активах, добровольном декларировании и обращение к США о статусе основного союзника
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Верховная Рада на пленарном заседании 8 сентября планирует рассмотреть во втором чтении законопроекты №3636 "О виртуальных активах" и № 5154 относительно стимулирования детенизации доходов и повышению налоговой культуры граждан путем введения добровольного декларирования физическими лицами.
Согласно повестке дня ВР, народные депутаты также собираются рассмотреть в первом чтении проекты законов №5091 "О гарантировании прав на объекты недвижимого имущества, которые будут построены в будущем", №5002 "О внесении изменений в Закон Украины "О библиотеках и библиотечном деле", №5464 "О внесении изменений в Закон Украины "Об альтернативных видах топлива" относительно развития производства биометана", №5454 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно течения сроков обращения за получением административных и других услуг во время действия карантина", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Также ВР планирует рассмотреть в повторном первом чтении законопроект №5202-Д "Об организации водопользователей и стимулировании гидротехнической мелиорации земель".
Кроме того, во втором чтении планируется рассмотреть законопроекты №5248 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно одновременного перехода прав на земельный участок в связи с переходом прав на объект недвижимого имущества, который на нем расположен)", а также проект закона №5205 "О внесении изменений в Закон Украины "О театрах и театральном деле" относительно создания дополнительных условий для обеспечения профессионального развития творческих работников театров".
Сразу после очередного пленарного заседания состоится внеочередное. Его повестка дня предусматривает рассмотрение одного вопроса - проекта постановления №5380 "Об Обращении Верховной Рады Украины к Конгрессу Соединенных Штатов Америки относительно предоставления Украине двустороннего статуса основного союзника Соединенных Штатов Америки вне НАТО (MNNA)".
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Это счастливый зедепутанг Андрей Клочко. А счастливый потому, что благодаря мудрой политике великого лидора Зе для его мамы закончилась эпоха бедности и резко, скачком настала эпоха немерянного богатства и процветания. Вот что делает для зедепутангов Бог Беня и его Пророк Зе!
Сам Андрей Клочко ничего из себя не представляет. Ну обычный зедепутанг - бомж. Там таких половина моносброда. Ну не смог заработать до депутангства на квартиру. Да и сейчас зарплата депутанга не позволяет, нищенствует.
А то что пика в экран не влазит - так это потому что нищенствует, с голодухи. Не ест, все о народе думает.
Но до Юзика ему еще расти и расти, есть к чему стремиться.
Но я не про него хотел написать, а про его маму. Вот жила себе обычная пенсионерка, мама Наталия Клочко до 2019 года. Питалась полвареником, лечилась полтаблеткой, всю пенсию отдавала барыгам за коммуналку. В общем, плохо жила Наталия Клочко при барыгах. Бедно и несчастно.
И таких бедных и несчастных бабусь - пенсионерок было много, очень много в Украине, ну просто имя им легион. И мудрый нарид видел, что всюду вокруг стоит эпоха бедности, а над ней, эпохой этой, реют барыги.
И вот мудрый нарид выбрал Зе. А барыг, и Барыгу главного, уволил. Это чтобы закончилась эпоха бедности. А потом мудрый нарид выбрал слуг - уродов, опять же чтобы закончилась эпоха бедности. И один из этих слуг - уродов оказался Андрей Клочко, зедепутанг и бомж.
И то, что обещал великий Пророк Зе, и его скромный послушник зедепутанг Клочко, свершилось. Закончилась эпоха бедности!
Правда не для всех, а только для мамы зедепутанга Клочко. Ну еще для мам и отпрысков других зедепутангов. Но ведь великий Пророк Зе не обещал, что эпоха бедности закончится для всех граждан Украины. Он ведь не сказал, для кого конкретно закончится эпоха бедности. Но обещание выполнил, и в число избранных попала мама зедепутанга Клочко, Наталия Клочко.
За два последних года Наталия Клочко, которой 70 лет, приобрела несколько квартир в Киеве, дома и земельные участки в Киевской области на общую сумму примерно 14 500 000 грн. А еще и автомобиль Тесла, стоимостью более 1 000 000 грн. То есть, с момента депутангства сына, мамуля забыла про бедность, и стала приобретать недвижимость и авто в режиме арабских шейхов.
Что интересно, зедепутанг Клочко заявил, что маманя покупала все эти плюшки не за его, а за свои деньги, он не знает, откуда у мамы - пенсионерки 70 лет появилась такая тяга к элитной недвижимости и средства на нее, и посоветовал всем задавать вопросы маман.
Ну что, порохоботы, съели? Криворожский пацан сказал - криворожский пацан сделал - эпоха бедности закончилась.
Пользуясь случаем, Наталия Клочко, мама зедепутанга Андрея Клочко, председателя Комитета по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Верховной Рады Украины, через меня передает огромную, немерянную благодарность избирателям мудрого Зе и ее талантливого сына. Избирателей Зе Наталия Клочко нежно и ласково называет «мои зебильчики» и мои «зегенератики».
Ваш Готельєр - бaндepівець
https://censor.net/ru/news/3286889/ukraine_ne_nujen_status_osnovnogo_soyuznika_ssha_vne_nato_posol_markarova