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ВР (11730) театр (125) Кравчук Євгенія (361)

ВР схвалила створення додаткових умов для професійного розвитку працівників театрів

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

ВР схвалила створення додаткових умов для професійного розвитку працівників театрів

Верховна Рада внесла зміни в закон "Про театр і театральну справу".

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Зокрема, в середу на засіданні народні депутати проголосували проєкт закону про внесення змін до закону України "Про театри і театральну справу" щодо створення додаткових умов для забезпечення професійного розвитку творчих працівників театрів.

За таке рішення - 318 присутніх. Законопроєкт голосували без обговорення.

"Раніше поїхати на тривалі гастролі / зйомки було завданням із зірочкою. Іноді артисти були просто змушені "забрати трудову" і попрощатися з рідними театром або філармонією. Сьогодні ми створили для них можливість брати участь у цікавих проєктах і залишатися на постійному місці роботи вдома, використовуючи право на творчу відпустку для проведення творчої діяльності", - прокоментувала прийняття цього законопроєкту нардеп "СН" Євгенія Кравчук.

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"Незабаром очікуємо Положення, яке розробляє Міністерство культури і інформаційної політики, яке конкретизує деталі: встановить терміни і порядок надання таких відпусток", - додала вона.

Автор: Анастасія Потіха
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А цирка? ВР одобрила создание дополнительных условий для профессионального развития работников театров - Цензор.НЕТ 1213
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08.09.2021 13:55 Відповісти
И клоунов не забыли ?
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08.09.2021 14:38 Відповісти
зеля в первую очередь поднимает ключевые для экономики отрасли - театр, шоу и цирк
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08.09.2021 14:41 Відповісти
То есть, я так понял зарплата и отпускные за "длительный творческий отпуск" будет выплачиваться клоунам и другим "творческим работникам" из нашего кармана, из кармана налогоплательщика?
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08.09.2021 15:46 Відповісти
 
 