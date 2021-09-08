ВР схвалила створення додаткових умов для професійного розвитку працівників театрів

Верховна Рада внесла зміни в закон "Про театр і театральну справу".

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Зокрема, в середу на засіданні народні депутати проголосували проєкт закону про внесення змін до закону України "Про театри і театральну справу" щодо створення додаткових умов для забезпечення професійного розвитку творчих працівників театрів.

За таке рішення - 318 присутніх. Законопроєкт голосували без обговорення.

"Раніше поїхати на тривалі гастролі / зйомки було завданням із зірочкою. Іноді артисти були просто змушені "забрати трудову" і попрощатися з рідними театром або філармонією. Сьогодні ми створили для них можливість брати участь у цікавих проєктах і залишатися на постійному місці роботи вдома, використовуючи право на творчу відпустку для проведення творчої діяльності", - прокоментувала прийняття цього законопроєкту нардеп "СН" Євгенія Кравчук.

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"Незабаром очікуємо Положення, яке розробляє Міністерство культури і інформаційної політики, яке конкретизує деталі: встановить терміни і порядок надання таких відпусток", - додала вона.