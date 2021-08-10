Виступи недержавною мовою в театрах необхідно дублювати, - Кремінь

Публічний показ театральної вистави не державною мовою в театрі повинен супроводжуватися перекладом на державну мову за допомогою субтитрів, звукового перекладу або іншим способом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив мовний омбудсмен Тарас Кремінь.

"Незабаром більшість українських театрів відкриють нові театральні сезони. З огляду на це, хотів би нагадати, що з 16 липня 2021 почала діяти 23 стаття Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", яка регламентує застосування державної мови у сфері культури. Отже, мовою проведення культурних, розважальних і видовищних заходів є державна мова. Застосування інших мов під час таких заходів дозволяється, якщо це виправдано художнім, творчим задумом організатора заходу, а також у випадках, визначених законом про порядок реалізації прав корінних народів, національних меншин України", - йдеться в повідомленні.

За словами мовного омбудсмена, публічне виконання і/або публічний показ театральної вистави не державною мовою в державному або комунальному театрі супроводжуються перекладом на державну мову за допомогою субтитрів, звукового перекладу або іншим способом.

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