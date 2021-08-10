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Виступи недержавною мовою в театрах необхідно дублювати, - Кремінь

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Виступи недержавною мовою в театрах необхідно дублювати, - Кремінь

Публічний показ театральної вистави не державною мовою в театрі повинен супроводжуватися перекладом на державну мову за допомогою субтитрів, звукового перекладу або іншим способом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив мовний омбудсмен Тарас Кремінь.

"Незабаром більшість українських театрів відкриють нові театральні сезони. З огляду на це, хотів би нагадати, що з 16 липня 2021 почала діяти 23 стаття Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", яка регламентує застосування державної мови у сфері культури. Отже, мовою проведення культурних, розважальних і видовищних заходів є державна мова. Застосування інших мов під час таких заходів дозволяється, якщо це виправдано художнім, творчим задумом організатора заходу, а також у випадках, визначених законом про порядок реалізації прав корінних народів, національних меншин України", - йдеться в повідомленні.

За словами мовного омбудсмена, публічне виконання і/або публічний показ театральної вистави не державною мовою в державному або комунальному театрі супроводжуються перекладом на державну мову за допомогою субтитрів, звукового перекладу або іншим способом.

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Топ коментарі
+10
так, звичайно, мова окупанта нам не потрібна. це сміття для кацапів.
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10.08.2021 17:45
+8
Вважаєш, що державну мову Російської Федерації слід просто заборонити?
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10.08.2021 17:26
+8
300 років російськомовні гниди знищували українську мову разом з українською нацією. І тепер ми ще маємо прислухатися до їхньої думки. Це вже занадто.
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10.08.2021 17:33
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Он совсем мозгами поехал...
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10.08.2021 17:20 Відповісти
Вважаєш, що державну мову Російської Федерації слід просто заборонити?
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10.08.2021 17:26 Відповісти
так, звичайно, мова окупанта нам не потрібна. це сміття для кацапів.
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10.08.2021 17:45 Відповісти
А можно без фанатизьмы? Оперу "Паяццы" я хочу слушать на Итальянском, оперу "Запорожец за Дунаем" - Мовою. Иначе просто не звучит!
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10.08.2021 17:26 Відповісти
переводом на государственный язык с помощью субтитровИсточник: https://censor.net/ru/n3281954
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10.08.2021 17:27 Відповісти
Млин, есть же программки, выдаются к каждому представлению.
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10.08.2021 17:28 Відповісти
Хотя и было бы интересно послушать "Паяццы" Мовою, не менее мелодичной,чем Итальянский.
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10.08.2021 17:27 Відповісти
Пропоную співати один день італійською, один день рідною Виступи недержавною мовою в театрах необхідно дублювати, - Кремінь - Цензор.НЕТ 6221
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10.08.2021 17:30 Відповісти
тільки без кацапщини. італійська не загрожує нашому менталітету.
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10.08.2021 17:56 Відповісти
Досить давно одесські студенти "конси" на "капустнику" на подібний "висер" (перепрошую!!!) відповіли так - " Паду ли я, стрелой пронзённый , иль мимо пролетит она?" = " Чи гепнусь я дрючком пропертий,чи мимо прошпандьорить він ?" ( Опера " Євген Онєгін " )
Опера повинна виконуватися на мові оригіналу !!!
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10.08.2021 18:18 Відповісти
Не розповсюджуй антиукраїнські жарти у стилі 95 кварталу.
«Мій дядько чесний без догани,
Коли не жартом занеміг,
Небожа змусив до пошани
І краще вигадать не міг.
Воно й для інших приклад гожий;
Але яка нудота, боже,
При хворім день і ніч сидіть,
Не покидаючи й на мить!
Яке лукавство двоязике -
Напівживого розважать,
Йому подушку поправлять.
Журливо подавати ліки,
Зітхать і думку берегти:
«Коли ж візьмуть тебе чорти!»
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10.08.2021 19:01 Відповісти
Там с субтитрами периодически пробегать кто-нибудь будет. А справа сбоку еще и сурдопереводчик стоять будет.
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10.08.2021 17:29 Відповісти
Как раз оперу можно и на украинском ,но если интерпретация будет талантливой .
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10.08.2021 17:36 Відповісти
Конечно, можно. Мова звучит ничуть не хуже, чем Итальянский. Но это уже отдельно.
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10.08.2021 17:38 Відповісти
Мовне питання ,це один з найважливіших елементів гібридної війни Росіі за Україну !!!))))
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10.08.2021 17:26 Відповісти
Что за бред. Надо вообще запретить негосударственные языки в театрах.
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10.08.2021 17:27 Відповісти
Риголетто державною мовою тілько!
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10.08.2021 17:27 Відповісти
Ну якщо "риголєтто" то там мова скрізь однакова. Виступи недержавною мовою в театрах необхідно дублювати, - Кремінь - Цензор.НЕТ 4323
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10.08.2021 17:30 Відповісти
Так. Ригалетто приходять слухати виключно ті хто знає італійську мову.
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10.08.2021 17:38 Відповісти
Правильно. Для того й давали безвіз, щоб слухати іноземні пісні в оригіналі. А хто українською хоче чути, то хай їде до нас. І туризм таким чином розвиватиметься.
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10.08.2021 17:35 Відповісти
Це Плюс + !
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10.08.2021 17:27 Відповісти
Прикольный балаган. Искусцтва внепалитики.
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10.08.2021 17:28 Відповісти
А укрТБканали болт поклали на закони України і транслюють укрсеріали російськомовною озвучкою ,накладним російськомовним аудіодубляжем !!!!))))
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10.08.2021 17:29 Відповісти
Ну перебарщивать -то не надо. Зрителям пьесы, в театре русской драмы, перевод абсолютно не нужен и вызовет обратную реакцию. Такими методами полюбить Украину никак не получиться!
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10.08.2021 17:31 Відповісти
А они в другие не умеют. А жаль.
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10.08.2021 17:34 Відповісти
В другие,це як чи куди ???))))
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10.08.2021 17:37 Відповісти
))) Уточняю: в другие методы.)))
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10.08.2021 17:38 Відповісти
Знов не зрозуміло !! Можливо -"А они по другому не умеют"" !!!))
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10.08.2021 17:42 Відповісти
Можно и так. Я сознательно построил фразу именно так, как построил, для, скажем так, лучшей понятности современному читателю.
Правильно, разумеется, будет сказать "А они другими методами действовать не умеют", например.
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10.08.2021 17:49 Відповісти
Можливо я тупий ,але сенс ніяк не второпаю !!!))))
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10.08.2021 17:55 Відповісти
І до того було б доречно додати: "Я так думаю."
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10.08.2021 20:04 Відповісти
Тобто дубляж російською ,це нормально ,а дубляж українською ,це занадто !!!)))
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10.08.2021 17:36 Відповісти
"полюбить Украину никак не получиться" - а зачєм всякім русскім любіть Украіну??
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10.08.2021 17:44 Відповісти
Если в мой огород , то ошибочка ...Я и украинец и мовой владею получше тебя. А любить Украину надо бы всем...и русским и африканцам и пингвинам.
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10.08.2021 17:56 Відповісти
Ти голосував за Армію, Мову, Віру?
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10.08.2021 18:35 Відповісти
300 років російськомовні гниди знищували українську мову разом з українською нацією. І тепер ми ще маємо прислухатися до їхньої думки. Це вже занадто.
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10.08.2021 17:33 Відповісти
Ось і будка суфлера згодилась.
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10.08.2021 17:34 Відповісти
І так вже хочеться бидлу, щоб Україна йшла білоруським шляхом...
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10.08.2021 17:38 Відповісти
От тільки не треба драматизувати, - бацька вчора вісім годин вів промову своєю рідною мовою Виступи недержавною мовою в театрах необхідно дублювати, - Кремінь - Цензор.НЕТ 1113
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10.08.2021 18:01 Відповісти
Ти це серйозно?...дай посилання.
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10.08.2021 18:31 Відповісти
Я вірно написав - його рідною мовою.
А рідна у нього россссійська.
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10.08.2021 18:34 Відповісти
Які субтитри, пане Кремінь? Хто їх читає? Субтитри, це офіційний спосіб обійти мовний закон, яким користуються всі прокремлівські медіа. Замах на гривню, удар копійчаний - ваш закон і його омбудсмен-наглядач.
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10.08.2021 17:45 Відповісти
Так. Українська мова має звучати. І не у вигляді тих кривлянь, які ми чуємо зараз.
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10.08.2021 18:29 Відповісти
Для україномовних громадян України мовного питання не існує !!! Мовне питання це параноїдальна маячня москалів !!!)))
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10.08.2021 17:45 Відповісти
Мене примушували володіти російською ,а Ви закликаєте мене до толерантності ???)))
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10.08.2021 17:52 Відповісти
"Назови мне Ф.И.О. сотрудника КГБ"?... - Oleg Bakhtin, російський пропагандист, що займається антиукраїнською діяльністю.
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10.08.2021 18:06 Відповісти
Вчити примушували в школі ,а розмовляти в арміі(СА)!! Створюавали умови що людина мусила володіти російською мовою -кіно,преса,можливість навчатись ,а за армію і згадувати не варто !!!)))
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10.08.2021 18:08 Відповісти
Багато з чим не згоден.
Дарма було чекати що стрічки Мосфільма будуть дублювати на українську.
Проте кіностудія ім. Довженка випускала стрічки двома мовами. Але в россссійськомовних регіонах крутили на россійській.
Газети були українською, багато книг.
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10.08.2021 18:23 Відповісти
...але у містах всі чогось говорили російською.
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10.08.2021 18:28 Відповісти
Я в Умані,за 54 роки, лише одного разу бачив фільм ст.Довженко ,"Де 042?" українською !!!Преса була ,але вісоток який ???)))
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10.08.2021 18:30 Відповісти
В радянські часи коли у мене було лише два тб-канали на українському доволі часто були фільми українською.
Новини також, багато передач.
В Донецькій області обласне тб місцеві новини через день.
Книгарні були забиті укр.худ літературою. Там же виходили газети Українська правда, Радянська Донеччина. Мій товариш дітям виписував Барвінок. І це на Донбасі. У інших регіонах становище мабуть було краще.
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10.08.2021 18:48 Відповісти
Російськомовна преса складала понад 75% всієї преси !!Я навіть знав людину яка в Сибіру виписувала "Перець" ,але це один на 130 тис. населення міста !!!!))))))
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10.08.2021 20:09 Відповісти
Отец моего приятеля - был начальником геологоразведочной партии. Когда они жили в Сибири, отец выписывал малому детский журнал (Мурзилка вроде) на украинском. Приходило по два журнала, один на украинском, другой на русском (бонусный). Такая "ненавязчивая" политика была в СССР...
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10.08.2021 21:07 Відповісти
"Барвінок"! Визнаний (Цензор" писав якось) в РФ як "экстремистское издание" - на обкладинці написано "Слава Україні!" (можеш посміяться - вдарив не РФ а РІ - "російська імперія")
А тепер - "удар по крішке гроба" - знаєш як називають в Росії "барвінок"? "Могильница"!!! "Могильная трава"! (Взагалі-то у нас і вислів дома є "Підеш під барвінок!" - старі поховання барвінком заростають) От ми їх і поховаємо - "могильником"!!!
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11.08.2021 03:42 Відповісти
З чим незгоден ,що примушували вчити російську ??? Чи що в СА примушували розмовляти російською ? )))
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10.08.2021 18:31 Відповісти
В СА була єдина мова. І інакше не могло бути.
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10.08.2021 18:50 Відповісти
То всі неросіяни мусили вчити російську !!Я сам в голос читав статути молдованам ,щоб вони принаймні їх запам"ятали !!!)))
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10.08.2021 20:11 Відповісти
Для того щоб зберегти націю та Україну ,як суверенну,соборну державу ,українці мають більш наполеглево та завзято нищити в собі москаля ,цю ганебну спадщину багатовікової асиміляціі українців московитами !!))
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10.08.2021 17:57 Відповісти
Я народився в Кузбасі(РРФСР),м. Киселівськ ,діди -один алтайський(тамбовських коренів) ,по матері дід тверський!! класи я навчався в Киселівську ,закінчив школу(русскую) в Умані,потім СА,ЮГВ(Угорщина),потім працював в Москві,на Пів. Кавказі ,Цен.Росіі !!!))
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10.08.2021 18:12 Відповісти
Російськомовність є ознакою розумової відсталості.
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10.08.2021 18:00 Відповісти
"Соотечественники, все же."...Путін так і сказав - всі російськомовні в Україні є його саатєчєствєннікі. А ти за кого голосував?
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10.08.2021 18:13 Відповісти
Сподіваюсь балету не торкнеться
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10.08.2021 17:56 Відповісти
Цікава ідея. Треба над нею поміркувати.
Але беручі до уваги чуйки про Петра Ілліча я би запропонував щоб їх танцювали балерони у стрінгах.
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10.08.2021 19:33 Відповісти
Виступи недержавною мовою в театрах необхідно дублювати, - Кремінь - Цензор.НЕТ 8879
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10.08.2021 19:43 Відповісти
можно еще само произведение переименовать. В Шацкик гусей, например))). Вы подумайте Виступи недержавною мовою в театрах необхідно дублювати, - Кремінь - Цензор.НЕТ 2516 Виступи недержавною мовою в театрах необхідно дублювати, - Кремінь - Цензор.НЕТ 2516
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10.08.2021 19:47 Відповісти
Ти русскій?
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10.08.2021 18:01 Відповісти
Украинец. Гражданин Украины. Налогоплательщик, ответственный. Не привлекался, не судим. Женат. Двое детей (сын от первого брака супруги). Куча домашних животных имеется.
Что еще?
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10.08.2021 18:05 Відповісти
какда бил завєрбован рассійскімі спєцслужбамі?
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10.08.2021 18:07 Відповісти
Я не был завербован российскими спецслужбами и никаких связей с ними не имею.
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10.08.2021 18:11 Відповісти
СБУ разберется.
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10.08.2021 18:13 Відповісти
Все оперы с испанского, итальянского и т.д. срочно перевести на украинский?
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10.08.2021 18:02 Відповісти
Испанские не надо ,да и итальянские тоже....Ежели переводить ,то умеючи ,талантливо и не без божьей искры. Откровенно скажу ,что "переводчиков" совсем не вижу...Сейчас поэзия не в моде.
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10.08.2021 18:08 Відповісти
Звідки знаєш? працюєш у сфері італійсько українського перекладу?
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10.08.2021 18:24 Відповісти
Вєсь мір смєяцца будіт? Коли Torna a Surriento співають російською, то це ніякого обурення чогось не викликає.
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10.08.2021 18:10 Відповісти
ще один русскій...реакція російськомовних патріотів України без українців цілком передбачена.
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10.08.2021 18:23 Відповісти
А мені подобається дивитись голівудські мультікі на українській.
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10.08.2021 18:31 Відповісти
Витя, первым в 1910 г "Вернись в Сорренто" перевел ,забытый ныне ,но очень одаренный, Волин-Вольский. В 1986 г появился неплохой вариант Эмилии Александровой. Если витя федорович выдаст перевод на украинский равный качеством он станет хитом!
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10.08.2021 18:29 Відповісти
Для тебе, русскамірєц, все російське геніальне. У політ Гагаріна віриш?
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10.08.2021 18:47 Відповісти
Якщо людина за життя не змогла вивчити державної мови, - вона просто тупа.
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10.08.2021 18:19 Відповісти
Як їм видавали атестати якщо вони не знали мови???
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10.08.2021 18:25 Відповісти
"публичное исполнение и/или публичный показ театрального представления не на государственном языке в государственном или коммунальном театре сопровождаются переводом на государственный язык с помощью субтитров, звукового перевода или другим способом"
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10.08.2021 18:44 Відповісти
це маячня. Вистава має відбуватись лише мовою якщо це про вистави або театри що фінансуються державою.
Комерційні нехай працюють будь-якою
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10.08.2021 22:43 Відповісти
Вот это таки маячня. Предствление в приличном театре исполняется на языке оригинала.
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11.08.2021 10:10 Відповісти
Бывший адепт Януковича теперь стал великим борцом за мову. Как и бывшая учительница русского языка Фарион.
https://ua24ua.net/prodagnie-b-i-v-yarie-ukrainizatori-kremin-prishel-iz-protivopolognogo-politicheskogo-lagerya/
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10.08.2021 20:00 Відповісти
Виступи недержавною мовою в театрах необхідно дублювати, - Кремінь - Цензор.НЕТ 8179
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10.08.2021 20:14 Відповісти
Згоден! Тоді чому на батьківщині Шевченка знаходяться м*даки що зривають прапор України?! Я розумію - горілка "довела" Однак це вже "зовнішній прояв" того що таїлося в тверезому організмі!
Мої однокласники з російськими прізвищами знають російську мову набагато гірше ніж я - однак для них "какая разница" просто "слово" а для мене - "чітке поняття"!!!
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11.08.2021 04:20 Відповісти
Така норма повинна розповсюджуватись лише на державні театри або на окремі вистави що можуть фінансуватись державою. Комерційні установи нехай ставлять спектаклі будь-якою мовою
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10.08.2021 22:40 Відповісти
дурь.
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11.08.2021 06:52 Відповісти
 
 