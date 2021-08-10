Виступи недержавною мовою в театрах необхідно дублювати, - Кремінь
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Публічний показ театральної вистави не державною мовою в театрі повинен супроводжуватися перекладом на державну мову за допомогою субтитрів, звукового перекладу або іншим способом.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив мовний омбудсмен Тарас Кремінь.
"Незабаром більшість українських театрів відкриють нові театральні сезони. З огляду на це, хотів би нагадати, що з 16 липня 2021 почала діяти 23 стаття Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", яка регламентує застосування державної мови у сфері культури. Отже, мовою проведення культурних, розважальних і видовищних заходів є державна мова. Застосування інших мов під час таких заходів дозволяється, якщо це виправдано художнім, творчим задумом організатора заходу, а також у випадках, визначених законом про порядок реалізації прав корінних народів, національних меншин України", - йдеться в повідомленні.
За словами мовного омбудсмена, публічне виконання і/або публічний показ театральної вистави не державною мовою в державному або комунальному театрі супроводжуються перекладом на державну мову за допомогою субтитрів, звукового перекладу або іншим способом.
Будь ласка, зачекайте...
Опера повинна виконуватися на мові оригіналу !!!
«Мій дядько чесний без догани,
Коли не жартом занеміг,
Небожа змусив до пошани
І краще вигадать не міг.
Воно й для інших приклад гожий;
Але яка нудота, боже,
При хворім день і ніч сидіть,
Не покидаючи й на мить!
Яке лукавство двоязике -
Напівживого розважать,
Йому подушку поправлять.
Журливо подавати ліки,
Зітхать і думку берегти:
«Коли ж візьмуть тебе чорти!»
Правильно, разумеется, будет сказать "А они другими методами действовать не умеют", например.
А рідна у нього россссійська.
Дарма було чекати що стрічки Мосфільма будуть дублювати на українську.
Проте кіностудія ім. Довженка випускала стрічки двома мовами. Але в россссійськомовних регіонах крутили на россійській.
Газети були українською, багато книг.
Новини також, багато передач.
В Донецькій області обласне тб місцеві новини через день.
Книгарні були забиті укр.худ літературою. Там же виходили газети Українська правда, Радянська Донеччина. Мій товариш дітям виписував Барвінок. І це на Донбасі. У інших регіонах становище мабуть було краще.
А тепер - "удар по крішке гроба" - знаєш як називають в Росії "барвінок"? "Могильница"!!! "Могильная трава"! (Взагалі-то у нас і вислів дома є "Підеш під барвінок!" - старі поховання барвінком заростають) От ми їх і поховаємо - "могильником"!!!
Але беручі до уваги чуйки про Петра Ілліча я би запропонував щоб їх танцювали балерони у стрінгах.
Что еще?
Комерційні нехай працюють будь-якою
https://ua24ua.net/prodagnie-b-i-v-yarie-ukrainizatori-kremin-prishel-iz-protivopolognogo-politicheskogo-lagerya/
Мої однокласники з російськими прізвищами знають російську мову набагато гірше ніж я - однак для них "какая разница" просто "слово" а для мене - "чітке поняття"!!!